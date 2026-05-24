تحلیلی بر حذف سردار آزمون از تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ که ترکیبی از تصمیمات فنی، تنش‌های سیاسی با امارات و مواضع اجتماعی بازیکن در حمایت از معترضان است.

روز شنبه ۲۶ اردیبهشت ماه، زمانی که سایت رسمی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران فهرست نهایی سی نفره بازیکنان تیم ملی برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را منتشر کرد، موجی از تعجب و بحث‌های داغ در فضای مجازی و رسانه‌های ورزشی به راه افتاد.

نکته تکان‌دهنده این فهرست، غیبت یکی از ستاره‌های بی‌بدیل فوتبال ایران، یعنی سردار آزمون بود؛ مهاجمی که با ثبت ۵۷ گل در ۹۱ بازی ملی، یکی از موثرترین بازیکنان تاریخ تیم ملی به شمار می‌رود. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی، در مواجهه با سوالات خبرنگاران درباره دلیل حذف این بازیکن کلیدی، از ارائه توضیحات مفصل خودداری کرد و تنها بر فنی بودن تصمیماتش تاکید نمود.

او در اظهاراتی جنجالی، بازیکنان منتخب خود را با صفت شریف‌ترین بازیکنان توصیف کرد که این عبارت در فضای رسانه‌ای به گونه‌ای تعبیر شد که گویی حذف آزمون تنها به دلیل مسائل فنی نبوده و ابعادی اخلاقی یا انضباطی در میان است. واکنش سردار آزمون به این حذف در ابتدا بسیار تند و نمادین بود.

او در اولین گام، تصویر پروفایل صفحه اینستاگرام خود را تغییر داد و عکسی از خود با پیراهن باشگاه شباب الاهلی را جایگزین عکسی کرد که با پیراهن تیم ملی ایران بود. این اقدام به همراه آنفالو کردن صفحات رسمی تیم ملی و فدراسیون فوتبال، نشان‌دهنده شدت ناراحتی و شاید اعتراض او به این تصمیم بود.

با این حال، چند روز بعد در روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت، لحن او تغییر کرد و با انتشار استوری در اینستاگرام، برای هم‌تیمی‌هایش آرزوی موفقیت کرد و نوشت که نبودنش در کنار تیم ملی به معنای عدم حمایت او از دوستانش نیست. او در ادامه بر این باور تاکید کرد که افراد زیادی در تلاش هستند تا وجهه او را تخریب کنند.

در روزهای بعد، آزمون با انتشار پستی احساسی، از عشق عمیق خود به خاک ایران و افتخار بازی برای این کشور سخن گفت و به اقداماتی اشاره کرد که دور از چشم رسانه‌ها برای مردم انجام داده است؛ از جمله پرداخت هزینه اقامت خانواده‌های آسیب‌دیده در هتلی در گنبدکاووس در زمان جنگ ۱۲ روزه، تامین آب شیرین برای روستاهای محروم در استان گلستان و حمایت مالی از زنان ورزشکار در رشته‌های والیبال، بسکتبال و دوچرخه‌سواری. او با تاکید بر اینکه هویت و قلبش ایرانی است، حتی برای قلعه‌نویی نیز آرزوی پیروزی کرد.

اما بررسی ریشه‌های این حذف نشان می‌دهد که موضوع بسیار پیچیده‌تر از یک تصمیم فنی ساده است. گمان می‌رود انتشار تصاویری از دیدار آزمون با محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دوبی، جرقه این تنش‌ها را زده باشد.

آزمون که به دلیل حضور در تیم شباب الاهلی و علاقه به اسب‌دوانی با مقامات اماراتی در ارتباط بود، ویدئویی از دیدار خود با حاکم دوبی منتشر کرده بود که در آن مورد تحسین قرار گرفته و حتی اسب‌های اصیلی به او هدیه شده بود. اما هم‌زمانی این روابط با تنش‌های شدید دیپلماتیک و نظامی بین ایران و امارات، به ویژه در زمان حملات پهپادی و موشکی و اتهامات مربوط به همکاری امارات با آمریکا و اسرائیل، باعث شد که این ارتباطات از دیدگاه حکومتی با دید تردید نگریسته شود.

انتشار و سپس حذف سریع یک استوری دیگر از دیدار او با حاکم دوبی، منجر به واکنش تند خبرگزاری فارس شد که پیش از اعلام رسمی فهرست، خبر از اخراج آزمون از تیم ملی داد. در پی این اتفاقات، فشار رسانه‌های حکومتی بر او افزایش یافت و حتی گزارش‌هایی از توقیف اموال او توسط قوه قضائیه منتشر شد، در حالی که آزمون از عذرخواهی یا شرکت در تجمعات رسمی حکومت خودداری کرد.

در واقع، فاصله گرفتن سردار آزمون از دیدگاه‌های رسمی حکومت سال‌ها پیش آغاز شده بود. او در مناسبت‌های مختلف و از طریق شبکه‌های اجتماعی، حمایت خود را از معترضان ایرانی اعلام کرده بود.

یکی از برجسته‌ترین موارد، واکنش او پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ و مرگ مهسا امینی بود؛ زمانی که او در استوری خود نوشت اگر حمایت از زنان ایرانی به بهای خط خوردن از تیم ملی باشد، او این هزینه را می‌پذیرد و اعلام کرد که این اتفاق فدای یک تار موی زنان ایرانی است. این مواضع شجاعانه در آن زمان باعث ایجاد تضاد و درگیری‌های داخلی در تیم ملی شد، به طوری که بازیکنانی نظیر مهدی طارمی و علیرضا جهانبخش با این رویکرد مخالف بودند.

حتی در ابتدای سال ۱۴۰۴ نیز او با اشاره به حقوق مردم صبور ایران، از وضعیت موجود انتقاد کرده بود. در نهایت، در حالی که قلعه‌نویی سکوت کرده است، اظهارات هومن افاضلی از کادر فنی تیم ملی تایید کرد که آزمون سخنانی گفته است که نباید می‌گفت و این موضوع در شرایط سخت کشور باعث سوءتفاهم‌های عمیقی شده است که در نهایت منجر به حذف او از مهم‌ترین رویداد فوتبالی جهان شد





