پرده برداشتن از ظهور پرنس محمد بن زاید در امارات

کتاب جدید با استناد به اسناد دیپلماتیک، نقش محوری محمد بن زاید در قدرت‌گیری برادرش شیخ خلیفه و تشکیل ائتلاف‌های منطقه‌ای پیش از توافق ابراهیم را فاش می‌کند.

کتاب تحقیقی متیو کول با عنوان "شاهزادگان و دزدان" به بررسی دقیق روند شکل‌گیری قدرت محمد بن زاید ، ولیعهد فعلی امارات متحده عربی ، می‌پردازد. این اثر با استناد به مکاتبات محرمانه و گزارش‌های دیپلماتیک، نشان می‌دهد که چگونه محمد بن زاید با مدیریت هوشمندانه نهادهای نظامی، ثروت نفتی و ارتباطات با واشنگتن، نفوذ خود را در خاندان آل‌نهیان گسترش داد.

تاریخچه قدرت‌گیری در خانواده پادشاهی

متیو کول در فصل سوم کتاب خود جزئیات سفر محمد بن زاید به لندن در ژوئن ۲۰۰۳ را تشریح می‌کند. در این سفر، او برادر بزرگترش شیخ خلیفه را همراهی کرد تا نام ولیعهد را به عنوان جانشین مناسب برای پدرشان، شیخ زاید، مطرح کند.

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وضعیت جسمانی شیخ زاید در آن زمان رو به وخامت گذاشته بود و محمد بن زاید تلاش می‌کرد حضور پدرش در انظار عمومی را محدود کند. هدف اصلی این مأموریت دیپلماتیک، معرفی شیخ خلیفه به عنوان رهبری مطمئن برای بریتانیا بود، در حالی که نقش واقعی محمد بن زاید در مدیریت پشت‌پرده این سفر پنهان ماند.

تلگراف‌های سفیر ایالات متحده در امارات به وزارت امور خارجه این کشور، تصویری متفاوت از شیخ خلیفه ترسیم کرده است. در این مکاتبات آمده بود که شیخ خلیفه فردی با اعتمادبه‌نفس و سیاستمدار به نظر می‌رسید، اما در گفت‌وگوهای عمیق با مقامات بریتانیایی دچار مشکل می‌شد. این گزارش‌ها نقش محوری محمد بن زاید را در اداره امور رهبری امارات برجسته می‌کرد.

تاریخچه خونین خاندان آل‌نهیان

این کتاب به ریشه‌های تاریخی درگیری‌های داخلی در خاندان آل‌نهیان در دهه ۱۹۲۰ می‌پردازد. انتقال قدرت در آن دوران همواره با ترورهایی میان برادران و بستگان همراه بود. سلطان بن زاید، پدر شیخ زاید، پس از کشتن برادرش حمدان و با همکاری یکی دیگر از برادران به قدرت رسید.

اما این چرخه خشونت ادامه داشت؛ برادری که سلطان با کمک او به قدرت رسیده بود، بعدها به دست صقر، یکی دیگر از برادرانش، کشته شد. در واکنش به این سلسله‌ترورها، مادر شخبوط و زاید از پسرانشان خواستند تا متعهد شوند دیگر هرگز برای دستیابی به قدرت، بستگان خود را به قتل نرسانند.

نویسنده این رویداد را نقطه عطفی در سازوکار انتقال قدرت در ابوظبی می‌داند. شیخ زاید با بریتانیایی‌ها به توافقی رسید تا در ازای حمایت آنها در برکناری برادرش شخبوط، روند توسعه میدان‌های نفتی و زیرساخت‌ها را تسریع کند. در سال ۱۹۶۶، نیروهای بریتانیایی کاخ شخبوط را محاصره کردند و او را بدون خونریزی از قدرت کنار زدند.

نفوذ مالی و استراتژی‌های منطقه‌ای

تسلط شیخ زاید بر ذخایر عظیم نفتی ابوظبی، او را به یکی از ثروتمندترین حاکمان جهان تبدیل کرد. این منابع مالی به او امکان داد تا نهادهای دولتی را ایجاد کرده، ارتش را توسعه دهد و روابط خود را با قدرت‌های غربی گسترش دهد. او همچنین از ازدواج‌های متعدد برای تحکیم اتحاد با قبایل و خانواده‌های بانفوذ استفاده کرد.

شیخ زاید ۹ همسر و دست‌کم ۳۰ فرزند دختر و پسر داشت و از این پیوندها برای گسترش شبکه وفاداری‌های خود بهره گرفت. نقش مادر محمد بن زاید، فاطمه بنت مبارک، در این میان بسیار کلیدی بود. او همسر محبوب شیخ زاید بود و ۶ پسر برای او به دنیا آورد.

برخلاف مادران شیخ خلیفه و شیخ سلطان که شیخ زاید از آنها جدا شده بود، فاطمه بنت مبارک توانست نفوذ خود را در خاندان حاکم حفظ کند. این جایگاه مادرانه به محمد بن زاید کمک کرد تا در مدیریت روابط داخلی و خارجی ابوظبی پیشرو باشد و راهبرد منطقه‌ای این کشور را پیش از به قدرت رسیدن دونالد ترامپ شکل دهد.