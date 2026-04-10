شورای شهر تهران با تصویب مصوبهای، پرداخت ودیعه مسکن و اجارهبها را به آسیبدیدگان جنگ در پایتخت تصویب کرد. این تصمیم در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران اتخاذ شده است و شامل کمکهای مالی برای بازسازی خانهها و تأمین نیازهای اولیه آسیبدیدگان میشود. همچنین، اخبار دیگری در حوزههای مختلف، از جمله مسائل دیپلماتیک، اقتصادی و فناوری، منتشر شده است.
عضو شورای شهر اعلام کرد: به آسیبدیدگان ناشی از جنگ، هم ودیعه مسکن و هم اجارهبها پرداخت خواهد شد. شورای شهر با تصویب این مصوبه، شهرداری را موظف کرد تا به افراد آسیبدیده از حملات، مبلغ ۲ میلیارد تومان به عنوان ودیعه مسکن پرداخت نماید. محمد اقامیری، عضو شورای شهر تهران، با اشاره به این موضوع، تأکید کرد که علاوه بر ودیعه، اجارهبها ی مسکن نیز تا سقف ۴۰ میلیون تومان برای این افراد در نظر گرفته شده است. این تصمیم در پی حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ اتخاذ شد.
در جریان این حملات موشکی، حدود ۴۰ هزار ساختمان در پایتخت آسیب دید. \اقامیری در ادامه افزود: در حال حاضر، بازسازی خانههایی که دچار آسیبهای جزئی شدهاند، مانند شکستن شیشه، در و پنجره، در حال انجام است. این فرآیند شامل تعمیر و جایگزینی این موارد میشود. همچنین، بازسازی خانههایی که آسیب بیشتری دیدهاند نیز بهزودی آغاز خواهد شد. وی با اشاره به اهمیت سرعت بخشیدن به این روند، از تمام تلاشها برای تسریع در بازسازی و بازگرداندن شرایط به حالت عادی خبر داد. در حال حاضر، افراد آسیبدیده در هتلها اسکان داده شدهاند و شهرداری در حال فراهم کردن امکانات رفاهی و نیازهای اولیه برای این افراد است. این اقدام بخشی از یک برنامه گستردهتر برای کمک به شهروندان آسیبدیده و بازگرداندن ثبات به شهر پس از این حملات است.
