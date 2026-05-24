پیگیری‌ها نشان می‌دهد که پرداختی به گندم‌کاران در راستای خرید تضمینی گندم به صورت علی‌الحساب آغاز شده است. هر ساله یکی از مهم‌ترین مسائل در فصل برداشت گندم، موضوع خرید تضمینی و پرداختی‌های دولت به گندم‌کاران بوده است. با پرداختن منابع سال 1405، پرداختی‌ها با چالش‌ها و تاخیرهای متعددی همراه بود. پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی در خصوص تاخیری که در پرداخت مطالبات گندمکاران وجود دارد،‌ گفت: به موجب قانون خرید تضمینی، دولت باید 24 ساعت پس از تحویل گندم، پول کشاورزان را به‌طور کامل پرداخت کند؛ امسال انتظار داریم قانون بدون هیچ بهانه‌ای اجرا شود.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که پرداخت ی به گندم‌کاران در راستای خرید تضمینی گندم به صورت علی‌الحساب آغاز شده است. به گزارش تسنیم، هر ساله یکی از مهم‌ترین مسائل در فصل برداشت گندم، موضوع خرید تضمینی و پرداخت ی‌های دولت به گندم‌کاران بوده است.

طی سال‌های گذشته یکی از مواردی که همواره کشاورزان از آن گله‌مند بودند نحوه پرداخت دولت بود. منابع و مصارف مربوط به خرید تضمینی همواره در جدول 14 بودجه و در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تعریف می‌شود. این منابع در برخی سال‌ها به طور غیرواقعی و همراه کسری بسته شده بود و به همین دلیل پرداختی‌ها با چالش‌ها و تاخیرهای متعددی همراه بود.

با این وجود در بودجه سال 1405، 550 هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم تعیین شد و به نظر می‌رسد که منابع آن نیز قابل تحقق بوده است. با این وجود چند تن از نمایندگان مجلس در اظهاراتی نسبت به تاخیر به وجود آمده در پرداخت مطالبات گندم‌کاران معترض شده‌اند





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

بذله‌کاران پرداخت قانون اقتصاد تلقین نحوه

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

کرمان برای استقبال از گردشگران نوروزی آماده می‌شودجلسه ستاد سفر استان کرمان با محور اصلی بررسی زیرساخت‌ها و برنامه‌های گردشگری استان برای نوروز و سال ۱۴۰۵ و اجرای برنامه راهبردی «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» برگزار شد.

Read more »

تأکید بر آمادگی صددرصدی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای میزبانی از گردشگران نوروزیتمهیدات ایمنی نوروز 1405 در نخستین جلسه کمیته بحران ستاد سفرهای نوروزی جزیره کیش بررسی شد.

Read more »

همه اطلاعات درباره میزان حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۵حقوق 1405 کارمندان دولت با فرمولی جدید نسبت به سال‌های گذشته محاسبه خواهد شد.

Read more »

ثبت‌سفارش کتاب‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ از اردیبهشت‌ آغاز می‌شودفرایند ثبت‌سفارش انفرادی و گروهی کتاب‌های درسی سال تحصیلی 1406-1405 برای دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم از اردیبهشت‌ماه 1405 آغاز می‌شود.

Read more »

فعال‌سازی سهمیه واردات خودرو سواری جانبازان برای سال 1405سهمیه واردات خودرو سواری ویژه جانبازان برای سال 1405 فعال شد.

Read more »

پیش بینی هوای گلستان فردا یکشنبه 27 اردیبهشت/ اختلاف دمایی در استاندر روز شنبه 26 اردیبهشت ماه 1405، نوسانات دمایی در نقاط مختلف استان ثبت شد.

Read more »