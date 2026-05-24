پیگیریها نشان میدهد که پرداختی به گندمکاران در راستای خرید تضمینی گندم به صورت علیالحساب آغاز شده است. هر ساله یکی از مهمترین مسائل در فصل برداشت گندم، موضوع خرید تضمینی و پرداختیهای دولت به گندمکاران بوده است. با پرداختن منابع سال 1405، پرداختیها با چالشها و تاخیرهای متعددی همراه بود. پیمان فلسفی، رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس شورای اسلامی در خصوص تاخیری که در پرداخت مطالبات گندمکاران وجود دارد، گفت: به موجب قانون خرید تضمینی، دولت باید 24 ساعت پس از تحویل گندم، پول کشاورزان را بهطور کامل پرداخت کند؛ امسال انتظار داریم قانون بدون هیچ بهانهای اجرا شود.
طی سالهای گذشته یکی از مواردی که همواره کشاورزان از آن گلهمند بودند نحوه پرداخت دولت بود. منابع و مصارف مربوط به خرید تضمینی همواره در جدول 14 بودجه و در چارچوب قانون هدفمندسازی یارانهها تعریف میشود. این منابع در برخی سالها به طور غیرواقعی و همراه کسری بسته شده بود و به همین دلیل پرداختیها با چالشها و تاخیرهای متعددی همراه بود.
با این وجود در بودجه سال 1405، 550 هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم تعیین شد و به نظر میرسد که منابع آن نیز قابل تحقق بوده است. با این وجود چند تن از نمایندگان مجلس در اظهاراتی نسبت به تاخیر به وجود آمده در پرداخت مطالبات گندمکاران معترض شدهاند
