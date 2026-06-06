بر اساس ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی، کارگرانی که به طور همزمان در دو یا چند کارگاه مشغول به کار هستند میتوانند حق بیمه را به نسبت دستمزدهای هر کارفرما پرداخت کرده و سوابق بیمهای خود را به صورت تجمیعی ثبت کنند؛ این امر منجر به افزایش مستمری بازنشستگی، بیمه بیکاری و سایر مزایای مالی میشود، به شرطی که سقف دستمزد مشمول حق بیمه رعایت گردد.
کارگرانی که همزمان در دو یا چند کارگاه به کار مشغول میشوند، اغلب با سؤالهای متعددی دربارهٔ نحوهٔ محاسبهٔ حق بیمه ، مستمری بازنشستگی ، بیمهٔ بیکاری و سایر مزایای مالی مواجه میشوند.
بر پایهٔ قانون تأمین اجتماعی، پرداخت حق بیمه از چند محل کار نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه میتواند در تعیین میزان مزایایی که فرد در طول دورهٔ اشتغال و پس از بازنشستگی دریافت میکند، نقش مهمی ایفا کند. مادهٔ ۳۴ این قانون مقرر میدارد که هر کارفرمایی که با بیمهشدهای همکاری میکند، به نسبت دستمزد پرداختیاش، سهم حق بیمهٔ کارمند را از حقوق او کسر نموده و به همراه سهم خود به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
به این ترتیب، سوابق بیمهای کارگر به صورت یکپارچه و تجمیعی ثبت میشود و در محاسبهٔ مزایا مورد استفاده قرار میگیرد. در عمل، مجموع دستمزدهای دریافتی از تمام کارگاهها به عنوان مبنای اصلی در تعیین بسیاری از مزایا به کار میرود. به عنوان مثال، مستمری بازنشستگی بر پایهٔ میانگین حقوق مشمول حق بیمه در سالهای پایانی خدمت محاسبه میشود؛ بنابراین هرچه دستمزدهای ثبتشده از چندین کارگاه بیشتر باشد، سطح مستمری نیز ارتقا مییابد.
در مواردی همچون ازکارافتادگی، غرامت دستمزد ایام بیماری یا دریافت کمکهای بیکاری، نیز همانگونه میانگین حقوقِ مشمول کسر حق بیمه به عنوان پایهٔ محاسبه در نظر گرفته میشود. در صورتی که فرد شرایط قانونی دریافت بیمهٔ بیکاری را داشته باشد، میزان مقرری بیکاری نیز بر حسب میانگین حقوق مشمول حق بیمه تعیین میشود؛ در این راستا پرداخت حق بیمه از چندین منبع کاری میتواند باعث افزایش آن شود.
با این حال، در تمام محاسبات باید به سقف دستمزد مشمول کسر حق بیمه که سازمان تأمین اجتماعی هر ساله اعلام مینماید، توجه داشته باشد. اگر مجموع دستمزدهای کارگر از این سقف فراتر رود، مبلغ اضافی برای محاسبهٔ مزایا در نظر گرفته نمیشود.
در مجموع، اشتغال همزمان در چند کارگاه و پرداخت حق بیمه از هر یک از این مراکز کاری میتواند منجر به ارتقای سطح مزایای کوتاهمدت و بلندمدت بیمهای شود؛ موضوعی که برای کارگرانی که منابع درآمد متعددی دارند، اهمیت ویژهای پیدا میکند. این نکته برای افراد شاغل در مشاغل پارهوقت، فریلانس یا آنهایی که به صورت دو شغلی فعالیت میکنند، میتواند به عنوان یک فرصت برای بهبود شرایط مالی پس از پایان دورهٔ کار به شمار رود
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