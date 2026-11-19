پرداخت حقوق آبان ماه حدود ۱.۹ میلیون نفر از بازنشستگان کشوری و گروه فولاد از طریق بانک صادرات شروع شده است. جزئیات کامل را بخوانید.

پرداخت حقوق آبان ماه برای حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و ذی‌نفعان صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین بازنشستگان گروه فولاد ، شب گذشته از طریق بانک صادرات آغاز شده است. این رویداد مهم پس از هماهنگی‌های انجام‌شده میان سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور صورت گرفته است.

آغاز عملیات واریز حقوق بازنشستگان

معاون اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که مرحله اول پرداخت حقوق آبان ماه کارکنان بازنشسته، از شب گذشته با هدف تسریع در فرآیند توزیع منابع مالی به حساب‌های بانقی آنان آغاز گردید. این اقدام هماهنگ شده شامل دریافت‌کنندگان مستمری از صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین بازنشستگان صنعت فولاد می‌شود که هم‌زمان به انجام می‌رسد.

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بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی نهادهای اجرایی، حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از این دسته از بازنشستگان در این مرحله شامل می‌شوند و انتظار می‌رود عملیات واریز مبالغ بلامانع ادامه یابد. بازنشستگان محترم می‌توانند حساب‌های بانقی خود را جهت اطمینان از دریافت مبلغ مستمری مورد بررسی قرار دهند.

نقش نهادهای مالی و هماهنگی‌های اجرایی

خزانه‌داری کل کشور به عنوان نهاد اصلی مدیریت جریان نقدی در بخش دولتی، هماهنگی‌های لازم را با سازمان برنامه و بودجه به عمل آورده است تا منابع مالی مورد نیاز برای این پرداخت‌های گسترده تامین گردد. بانک صادرات ایران نیز به عنوان یکی از مراکز اصلی پرداخت حقوق کارکنان دولت، زیرساخت‌های فنی خود را برای پذیرش حجم بالای تراکنش‌ها آماده کرده است.

این هماهنگی میان وزارت رفاه، خزانه‌داری و بانک‌های عامل، نشان از تلاش برای کاهش بوروکراسی و افزایش سرعت دسترسی بازنشستگان به حقوق خود دارد. بازنشستگان گروه فولاد نیز در این چارچوب کلی قرار گرفته و حقوق آنان بدون تاخیر قابل توجه در نوبت‌های بعدی پردازش خواهد شد.

بررسی وضعیت حقوق و اعتبارات بازنشستگان

یکی از دغدغه‌های اصلی بازنشستگان، شفافیت در مورد زمان شروع افزایش حقوق و نحوه دسترسی به اعتبارات غیرنقدی است. موضوعات متعددی نظیر امکان دسترسی زودتر به حقوق، زمان دقیق اعمال افزایش‌های مصوب بودجه و همچنین ماهیت اعتبارات غیرنقدی که در اختیار این قشر قرار دارد، از سوالات پرتکرار در میان جامعه بازنشسته است.

مسئولان مربوطه تاکید کرده‌اند که فرآیندهای اداری به گونه‌ای طراحی شده است که تمامی حقوق قانونی بازنشستگان با کمال دقت و سرعت محاسبه و واریز گردد. هرگونه ابهام در مورد زمان شروع افزایش حقوق باید از طریق کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری شود تا شایعات کذب از سوی مقامات رسمی رد گردد.

تداوم فرآیند پرداخت و نظارت نهایی

ادامه روند واریز حقوق بازنشستگان و ذی‌نفعان صندوق بازنشستگی کشوری در روزهای آینده تداوم خواهد داشت و تمامی محموله‌های پولی طبق برنامه زمان‌بندی شده به حساب‌های متقاضیان منتقل می‌گردد. بازنشستگان می‌توانند برای اطمینان از وضعیت حساب‌های خود با شعب بانک‌های عامل تماس بگیرند یا از سامانه‌های اطلاع‌رسانی استفاده نمایند.

این اقدام بزرگ اقتصادی نه تنها حمایت مالی مستقیمی از بازنشستگان ارائه می‌دهد، بلکه نشان‌دهنده تعهد دولت به پاسداشت زحمات سال‌های گذشته کادر بازنشسته در صنایع استراتژیک و بخش‌های عمومی کشور است. پیگیری دقیق این فرآیند توسط نهادهای نظارتی، تضمین‌کننده اجرای صحیح مصوبات بودجه برای قشر آسیب‌پذیر جامعه است.