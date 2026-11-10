پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه کالابرگ توسط دولت در شرایط جنگ اقتصادی

سخنگوی دولت از پرداخت بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان برای طرح کالابرگ و اجرای سرشماری ثبتی مبنای هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد و ناترازی گاز زمستانه را تشریح کرد.

فاطمه مهاجرانی ، سخنگوی دولت، در نشست خبری سه‌شنبه ۱۹ آبان ماه با حضور رسانه‌ها، جزئیات اجرایی طرح کالابرگ و حمایت‌های اقتصادی دولت در دوران شرایط حساس پیش‌رو را تشریح کرد. این مقام مسئول بر ضرورت حفظ قدرت خرید مردم و مقابله با فشارهای اقتصادی ناشی از محاصره‌های بین‌المللی تأکید کرد و اعلام داشت که دولت تمام تلاش خود را برای مدیریت معیشت خانوارها در جریان تنش‌های امنیتی به کار گرفته است.

تخصیص ۸۶۵ هزار میلیارد تومان به طرح کالابرگ

فاطمه مهاجرانی تصریح کرد که تاکنون مبلغ بیش از ۸۶۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرح کالابرگ تأمین اعتبار و پرداخت شده است. این اقدام در شرایطی انجام شده که کشور دو جنگ را پشت سر گذاشته و به شدت با محاصره اقتصادی مواجه است. سخنگوی دولت یادآور شد که حذف ارز ترجیحی و انتقال آن از ابتدای زنجیره به انتهای آن، از تصمیمات مهم دولت بود که در قالب اجرای طرح کالابرگ به عنوان راهکاری برای حمایت از معیشت مردم دنبال شد.

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مهاجرانی با بیان اینکه این تصمیم اقدامی مهم و ضروری برای حفظ قدرت خرید مردم بوده است، اظهار داشت: اگر به سال گذشته و همین ایام بازگردیم، در شرایطی که کشور در وضعیت "نه جنگ و نه صلح" قرار داشت، موضوع معیشت مردم و ارز ترجیحی از جمله مسائل جدی پیش‌روی دولت بود. وی تأکید کرد که این اقدامات به معنای نادیده گرفتن مشکلات و کمبودها نیست و دولت همه این مسائل را می‌پذیرد و تلاش می‌کند با مدیریت شرایط، کشور را به سمت فضایی عزتمندانه و صلحی پایدار هدایت کند.

پرداخت مطالبات خرده‌فروشان و چالش‌های مالی

سخنگوی دولت در خصوص وضعیت مالی زنجیره تامین کالا و تعامل با اصناف، اطلاعات دقیقی را منتشر کرد. وی با اشاره به مطالبات خرده‌فروشان از محل اجرای طرح کالابرگ اظهار داشت که در این زمینه ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات پرداخت شده است. همچنین، ۴۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز ظرف هفته آینده به حساب ذینفعان واریز خواهد شد.

مهاجرانی با تأکید بر آگاهی دولت از فشارهای واردشده بر سفره مردم تصریح کرد: ما از فشاری که بر معیشت و سفره مردم وجود دارد آگاه هستیم و علت این وضعیت را نیز می‌دانیم. جنگی که به ما تحمیل شده و محاصره‌ای که دهه‌هاست با شدیدترین شکل بر کشور اعمال می‌شود، در کنار شرایط رویارویی نظامی، فشارهای اقتصادی را تشدید کرده است. وی در پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ای در خصوص گواهینامه موتورسیکلت زنان نیز اعلام کرد که خلأ قانونی این موضوع در بهمن‌ماه گذشته برطرف شده و امیدوار است با تعامل بیشتر دولت و پلیس، مشکل حل شود.

اجرای سرشماری ثبتی مبنای هدفمندسازی یارانه‌ها

فاطمه مهاجرانی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح سرشماری ثبتی مبنای پرداخت یارانه‌ها و کمک‌های بلاعوض اشاره کرد. وی بیان داشت که این طرح با دستور رئیس‌جمهور وارد مرحله اجرا شده و اقدامی در راستای مدیریت، نظارت و ارزیابی هوشمندانه بر پایه حق و عدالت است. اگر قرار است کالابرگ، یارانه و سایر حمایت‌ها به افرادی برسد که واقعا نیازمند هستند، ابتدا باید این افراد را به درستی شناخت.

وی ادامه داد: از راه‌هایی که به شناسایی نیازمندان واقعی کمک می‌کند، همین رویکرد سرشماری ثبتی مبنای است. به‌روزرسانی داده‌ها، افزایش سرعت تولید آمار دقیق، کاهش مراجعات میدانی و افزایش دقت اطلاعات از جمله خروجی‌های این طرح خواهد بود. هدف اصلی نیز شناسایی صحیح گروه‌های هدف، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و برنامه‌ریزی در راستای توسعه پایدار است. این رویکرد باعث می‌شود تا منابع محدود کشور به شکلی عادلانه‌تر و هدفمندتر مصرف شود.

ناترازی گاز زمستانه و پیشرفت‌های علمی در جنگ

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان کسری گاز در زمستان پیش‌رو و احتمال اعمال محدودیت یا قطعی گاز در برخی استان‌ها، آمار دقیقی ارائه داد. وی اظهار داشت: در سال‌های گذشته در فصل زمستان حدود ۳۰۰ میلیون مترمکعب ناترازی گاز داشتیم. مفهوم ناترازی نیز به معنای تفاوت میان جریان عرضه و تقاضاست. در جریان حملات دشمن به ایران، پالایشگاه‌های گازی آسیب دیدند و در نتیجه حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید گاز را از دست دادیم.

مهاجرانی در پایان به فعالیت‌های علمی و پژوهشی ایران در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: درست است که در جنگ هستیم، اما دانشمندان و دانشگاهیان ما بیکار ننشسته‌اند. شاهد بودیم که با وجود جنگ، تولیدات پژوهشی کشور ۲ درصد افزایش پیدا کرده است که اتفاقی بسیار مبارک است. این پیشرفت ناشی از سیاست‌گذاری‌های علمی و جهت‌گیری‌های صحیح در مسیر تقویت اقتدار کشور است. امیدواریم با تصمیم‌هایی که در حوزه کالابرگ و مدیریت منابع اتخاذ می‌شود، قدرت خرید مردم به شکل مناسبی حفظ شود.