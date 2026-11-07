پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک کارگشایی

بانک کارگشایی در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۸۲ هزار متقاضی را با پرداخت ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن و وثیقه طلا یاری کرد.

بانک کارگشایی در بازه زمانی هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۵، موفق به پرداخت مبلغی در حدود بیش از ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات مالی برای پاسخگویی به نیازهای ضروری مردم شده است. این میزان اعتبارات به متقاضیان ۸۲ هزار و ۶۲ نفری اختصاص یافته که بخش عمده‌ای از آن‌ها برای کسب و کارهای خرد یا مصارف فوری شخصی به این منابع مالی نیاز داشته‌اند. تمرکز اصلی این بانک بر ارائه خدمات بانکی با شرایط ویژه و بدون نیاز به تضمین‌های سنتی بوده است.

جزئیات آمار تسهیلات قرض‌الحسنه و مرابحه

طبق آمار رسمی منتشر شده از عملکرد این موسسه مالی، از ابتدای فروردین‌ماه تا پایان مهرماه سال جاری، ۱۳ هزار و ۲۰۳ فقره تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه و ۶۸ هزار و ۸۵۹ فقره تسهیلات در قالب مرابحه پرداخت شده است. این تفکیک نشان‌دهنده تمایل بالا متقاضیان به دریافت وام‌های بدون سود یا با کارمزد مشخص برای تأمین نیازهای روزمره و تجاری کوچک است. بانک کارگشایی با تکیه بر این آمار، نشان داده است که بخش قابل توجهی از مراجعین به دنبال وام‌های بدون سود هستند.

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شرایط دریافت وام بدون ضامن و وثیقه طلا

یکی از ویژگی‌های متمایز و مهم در خدمات بانک کارگشایی، امکان دریافت تسهیلات مالی بدون نیاز به معرفی ضامن شخصی است. متقاضیان می‌توانند با ترهین طلا و جواهرات و طی یک فرایند سریع و ساده، به منابع مالی دسترسی پیدا کنند. این شیوه وام‌دهی، گلوگاه اصلی دریافت وام در سیستم بانکی سنتی یعنی مشکل ضامن‌جویی را برای بسیاری از افراد عادی و حتی کسب‌وکارهای کوچک حذف کرده است. همچنین این وام‌ها نیازی به پرداخت اقساط ماهانه طبق روال معمول ندارند و مطابق با شرایط تعیین‌شده در قرارداد، بازپرداخت انجام می‌شود.

زیرمجموعه بانک ملی ایران و گسترش خدمات

بانک کارگشایی به‌عنوان یکی از واحدهای تابعه و مهم بانک ملی ایران فعالیت می‌کند و شبکه فعالی را در سراسر کشور اداره می‌نماید. این شبکه متشکل از ۱۳ شعبه فیزیکی و ۴۲ دایره عملیاتی است که همگی با هدف تسهیل دسترسی متقاضیان به منابع مالی در شرایط اضطراری یا ضروری فعال هستند. حضور گسترده این دایره‌ها به مردم اجازه می‌دهد تا بدون رفت‌وآمد طولانی به مراکز اصلی، به خدمات تسهیلات دسترسی داشته باشند. این گستردگی جغرافیایی، یکی از نقاط قوت اصلی این بانک در ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه محسوب می‌شود.

تأثیرات واقعی و چشم‌انداز آینده خدمات مالی

ارائه تسهیلات بر مبنای وثیقه طلا و بدون واسطه ضامن، تأثیر مستقیمی بر سرعت دسترسی مردم به نقدینگی داشته است. این روش که بر پایه وثایق ارزشمند بنا شده، ریسک اعتباری را برای بانک کاهش داده و امکان پرداخت سریع‌تر به متقاضیان را فراهم می‌کند. برای متقاضیان، این یعنی حل سریع مشکلات مالی بدون درگیر شدن با پیچیدگی‌های اخذ رضایت ضامن‌ها. چشم‌انداز آینده این بانک با حفظ این روند و توجه به نیازهای ضروری بازار، می‌تواند نقش مهمی در حمایت از طبقه متوسط و کارآفرینان خرد ایفا کند.