پرداخت حقوق کارگران توسط شهرداری تهران و بررسی طرح حریم پایتخت

رئیس شورای شهر تهران از رفع تاخیر در حقوق کارگران خدمات شهری و ارائه لایحه جدید حریم پایتخت خبر داد و بر لزوم کاهش آلودگی هوا از طریق توسعه حمل‌ونقل عمومی تاکید کرد.

مهدی چمران ، رئیس شورای شهر تهران، در چهارصد و چهل و ششمین جلسه شورا از تکمیل فرایند پرداخت حقوق معوقه کارگران بخش خدمات شهری خبر داد. وی با اشاره به نگرانی‌های پیشین درباره این موضوع، اعلام کرد که مشکل حقوقی این مسئله حل شده است. چمران ضمن ابراز خوشحالی از تسویه حساب نهایی، به عملکرد برخی پیمانکاران بخش خصوصی انتقاد کرد و مدعی شد که دریافت مبالغ بیشتر از شهرداری و پرداخت کمتر به نیروهای کار، نیازمند ساماندهی فوری است.

تکذیب تاخیر در حقوق و انتقاد از پیمانکاران

چمران در پاسخ به سوالات خبرنگاران درباره دلیل تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران خدمات شهری توضیح داد که پیمانکاران در گذشته وظیفه خود را انجام نداده بودند و نگرانی‌های حقوقی متعددی وجود داشت. با این حال، رئیس شورای شهر تهران تایید کرد که حقوق کارگران روز گذشته به طور کامل پرداخت شده است. او با انتقاد از بی‌انضباطی برخی پیمانکاران، گفت که برخی از آن‌ها مبالغ بیشتری از شهرداری دریافت می‌کنند اما در پرداخت حقوق کارگران خساست به خرج می‌دهند. چمران بر این باور است که برای رفع این مشکل باید نظارت بر عملکرد پیمانکاران شدت یابد تا حقوق کارگران به درستی و بدون واسطه‌های نادرست پرداخت شود.

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بررسی لایحه حریم پایتخت و مسئولیت شهرداری

مهدی چمران در ادامه به دستور جلسه امروز شورا پرداخت و تاکید کرد که لایحه حریم تهران در اولویت بررسی قرار دارد. وی یادآور شد که فرمانداری به این لایحه ایراد گرفته است. چمران توضیح داد که حریم تهران پیش از این به تصویب رئیس‌جمهور وقت رسیده بود، اما شهرداری تهران با وجود نداشتن وظیفه مستقیم، طرح جدیدی را پیشنهاد کرده است. وی اعلام کرد که هدف این طرح، دستیابی به راهکاری برای مدیریت بهتر حریم است که قابلیت اجرا داشته باشد. چمران خاطرنشان کرد که شهرداری موظف است لایحه را به شورا ارائه دهد و پس از تصویب، آن را به استانداری و سپس شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال کند.

توسعه جمعیت حریم و لزوم توافق با استانداری

رئیس شورای شهر تهران با هشدار درباره خطرات ناشی از بلاتکلیفی حریم پایتخت، گفت که هر روز تاخیر در مدیریت صحیح، به وضعیت حریم آسیب می‌زند. چمران با اشاره به رشد سریع جمعیت مناطق حاشیه‌ای، مثال زد که منطقه مرتضی‌گرد زمانی تنها چند صد نفر جمعیت داشت، اما امروز این تعداد به ۵۰ هزار نفر رسیده است. وی بر این باور است که این نابسامانی نتیجه طی نکردن مسیر درست و منطقی برای مدیریت حریم بوده است. چمران همچنین اعلام کرد که با مسئولان شهرهای اطراف تهران نشستی برگزار شده و تاکید دارد که اجرای طرح نیازمند بررسی دقیق و کسب توافق با استانداری است.

سهم خودروهای شخصی و راهکار کاهش آلودگی

مهدی چمران در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مسئله آلودگی هوای تهران در ماه‌های سرد سال پرداخت. وی ترافیک سنگین را یکی از مهم‌ترین مشکلات تهران دانست و گفت که تردد خودروها بیش از ظرفیت بزرگراه‌ها و خیابان‌هاست. چمران با اعلام سهم ۷۰ درصدی خودروهای شخصی و ۳۰ درصدی حمل‌ونقل عمومی در ترافیک، خواستار معکوس شدن این نسبت شد. وی تاکید کرد که تنها با افزایش سهم حمل‌ونقل عمومی می‌توان آلودگی هوا را کاهش داد و اگر سیستم حمل‌ونقل عمومی مناسب باشد، مردم خودروهای میلیاردی خود را کنار می‌گذارند.

بررسی اتوبوس‌های برقی و انتقاد از گمرک

چمران با اشاره به تجربه موفق پکن در استفاده از خودروهای برقی، گفت که ورود اتوبوس‌های برقی به ناوگان تهران می‌تواند اثرگذار باشد. وی تاکید کرد که افزایش تعداد اتوبوس‌ها و قطارهای مترو باعث می‌شود شهروندان ترجیح دهند از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند. چمران همچنین انتقاداتی را به روند ترخیص اتوبوس‌ها از گمرک وارد کرد و گفت که سیستم‌های اداری کند است و پول زیادی صرف می‌شود. وی از مسئولان خواست تا سریع‌تر اقدام کنند و اتوبوس‌ها را از گمرک خارج نمایند. همچنین، چمران خودروهای هیبریدی را به اندازه خودروهای تمام برقی در کاهش آلودگی هوا موثر دانست.