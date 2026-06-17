سازمان تأمین اجتماعی جزئیات مربوط به پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش این سازمان در خردادماه را اعلام کرد.
سازمان تأمین اجتماعی با انتشار جدول زمانبندی پرداخت حقوق خردادماه بازنشستگان و مستمریبگیران اعلام کرد که واریزیها برای بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از واجدین شرایط، از روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه به صورت تدریجی و بر اساس حروف الفبا آغاز میشود.
سازمان تأمین اجتماعی جزئیات مربوط به پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران تحت پوشش این سازمان در خردادماه را اعلام کرد. طبق این اطلاعیه، بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و مستمریبگیران در این ماه حقوق خود را دریافت خواهند کرد و مجموع مبلغ پرداختی برای این دوره ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در این اطلاعیه تأکید شده است که پرداخت حقوق خردادماه بر اساس احکام جدید سال ۱۴۰۵، اعمال افزایشهای سالانه و همچنین اجرای مرحله نهایی متناسبسازی برای مشمولان انجام میگیرد. برنامه زمانبندی پرداختها به این صورت است که حقوقها طی چهار روز کاری و به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانکهای عامل بهصورت تدریجی واریز خواهد شد. این پرداختها در روزهای چهارشنبه ۲۷ خرداد، پنجشنبه ۲۸ خرداد، شنبه ۳۰ خرداد و یکشنبه ۳۱ خرداد صورت میگیرد.
به بازنشستگان توصیه شده است که در صورت عدم دریافت پیامک بانکی تا پایان مهلت اعلامشده، مانده موجودی حساب خود را بررسی کنند. همچنین سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده است که فیش حقوقی بازنشستگان از روز اول تیرماه قابل مشاهده و دریافت است. متقاضیان میتوانند بدون نیاز به مراجعه حضوری، برای دریافت فیش به سامانه es.tamin.ir مراجعه کرده و یا از اپلیکیشن تأمین من استفاده کنند.
در خصوص معوقات مابهالتفاوت افزایش سالانه و مرحله سوم متناسبسازی مربوط به ماههای فروردین و اردیبهشت، در این اطلاعیه ذکر شده است که زمان پرداخت آنها متعاقباً از طریق روابط عمومی سازمان بهصورت رسمی اعلام خواهد شد. در پایان، بازنشستگان و مستمریبگیران گرامی میتوانند برای ثبت هرگونه درخواست، طرح ابهام و یا اعتراض نسبت به احکام و فیشهای حقوقی صادرشده، بدون نیاز به مراجعه حضوری، با مرکز تماس شبانهروزی ۱۴۲۰ تماس بگیرند و یا به پورتال مرکز نظارت و ارتباطات مردمی سازمان به نشانی 1420.tamin.ir مراجعه نمایند
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