پرتغال اعلام کرد که قصد دارد کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد و به جمعی از کشورهای غربی می‌پیوندد که در پی ادامه جنگ در غزه در حال بازنگری در سیاست‌های خود هستند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در منطقه افزایش یافته و سازمان ملل متحد اسرائیل را به نسل‌کشی در غزه متهم کرده است.

پرتغال اعلام کرده است که در روز یکشنبه کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. این اقدام، پرتغال را به جمعی از کشورهای غربی ملحق می‌کند که در پی تداوم جنگ در نوار غزه ، در حال بازنگری در سیاست‌های خود هستند. وزارت امور خارجه پرتغال این خبر را در آستانه برگزاری مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد منتشر کرد؛ مجمعی که قرار است هشتادمین نشست آن از روز سه‌شنبه (اول مهر/۲۳ سپتامبر) در نیویورک آغاز شود.

در این میان، کانادا و استرالیا نیز خود را برای اعلام مشابهی آماده می‌کنند، اما انتظار می‌رود برخی دیگر از کشورهای غربی، از جمله بلژیک، فرانسه و بریتانیا، در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند. پرتغال در ماه ژوئیه با اشاره به بحران انسانی فاجعه‌بار در نوار غزه و همچنین تهدیدهای مکرر اسرائیل برای الحاق سرزمین‌های فلسطینی، تصمیم خود را برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین اعلام کرده بود. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، در ماه ژوئیه اعلام کرد که فرانسه نیز در این مسیر گام خواهد برداشت. او با تأکید بر تعهد تاریخی فرانسه به برقراری صلح عادلانه و پایدار در خاورمیانه، از تصمیم خود برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین خبر داد. کی‌یر استارمر، رهبر حزب کارگر بریتانیا، نیز پس از آن اظهار داشت که اگر اسرائیل شرایط لازم برای بهبود وضعیت انسانی در غزه را فراهم نکند، بریتانیا کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. با این حال، ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، از این اقدام ابراز مخالفت کرده و آن را به‌منزله پاداش دادن به تروریسم قلمداد کرده است. اسرائیل نیز به شدت با به رسمیت شناختن کشور فلسطین مخالفت کرده و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، این اقدام را پس از حمله حماس در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ به اسرائیل، «پاداش به ترور» تلقی کرده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، نیز در جریان سفر خود به بریتانیا، مخالفت خود را با به رسمیت شناختن کشور فلسطین ابراز داشت.\به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی پرتغال در حالی صورت می‌گیرد که این کشور پیش از این در ماه ژوئیه با اشاره به بحران انسانی وخیم در نوار غزه و تهدیدهای مکرر اسرائیل برای الحاق سرزمین‌های فلسطینی، قصد خود را برای این اقدام اعلام کرده بود. تا کنون، حدود سه چهارم از ۱۹۳ عضو سازمان ملل متحد، کشور فلسطین را که در سال ۲۰۱۲ به عنوان کشور ناظر غیر عضو شناخته شد، به رسمیت می‌شناسند. همزمان با آمادگی رهبران جهان برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تانک‌ها و نیروهای اسرائیلی به عنوان بخشی از یک حمله زمینی به داخل شهر غزه پیشروی می‌کنند؛ حمله‌ای که هزاران نفر را مجبور به فرار کرده است. این عملیات نظامی، در پاسخ به حمله حماس به جنوب اسرائیل در سال ۲۰۲۳ آغاز شد؛ حمله‌ای که منجر به کشته شدن حدود ۱۲۰۰ نفر و گروگان‌گیری ۲۵۱ نفر دیگر شد. بر اساس اعلام اداره بهداشت غزه تحت مدیریت حماس، از زمان آغاز این درگیری‌ها، حداقل ۶۵ هزار و ۱۴۱ نفر در حملات اسرائیل به غزه جان خود را از دست داده‌اند. در همین حال، کمیسیون تحقیق سازمان ملل متحد اخیراً گزارشی را منتشر کرد که در آن اسرائیل را به ارتکاب نسل‌کشی در غزه متهم کرده است. این گزارش که جمع‌آوری مدارک و شواهد آن دو سال به طول انجامیده، در سندی ۷۲ صفحه‌ای اعلام می‌کند که دلایل موجهی برای این ادعا وجود دارد که چهار مورد از پنج معیار تعریف‌شده برای نسل‌کشی در قوانین بین‌المللی، از زمان آغاز جنگ اسرائیل با حماس در سال ۲۰۲۳ محقق شده است: کشتن اعضای یک گروه (ملی، قومی، نژادی یا مذهبی)، وارد کردن آسیب‌های جدی جسمی و روحی به آنها، ایجاد عمدی شرایطی که برای نابودی برنامه‌ریزی شده است و جلوگیری از زاد و ولد. وزارت خارجه اسرائیل به سرعت این گزارش را «تحریف‌شده و نادرست» خواند و آن را به شدت رد و محکوم کرد.\تصمیم پرتغال و دیگر کشورهای غربی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، در بحبوحه تشدید تنش‌ها در منطقه و ادامه جنگ در غزه، اهمیت ویژه‌ای دارد. این اقدام می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای آینده مناقشه فلسطین و اسرائیل داشته باشد و فشار بر اسرائیل را برای پذیرش راه‌حل دو دولتی افزایش دهد. به رسمیت شناختن فلسطین از سوی کشورهای غربی، همچنین می‌تواند موقعیت بین‌المللی فلسطین را تقویت کرده و به فلسطینی‌ها در دستیابی به حقوق خود از جمله حق تعیین سرنوشت کمک کند. با این حال، واکنش‌های منفی از سوی اسرائیل و برخی متحدان غربی آن، نشان می‌دهد که این تصمیم با چالش‌هایی نیز همراه خواهد بود. در این میان، نقش سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی در پیگیری صلح و ثبات در منطقه بیش از پیش اهمیت می‌یابد. جامعه جهانی باید تلاش‌های خود را برای پایان دادن به درگیری‌ها و دستیابی به یک راه‌حل عادلانه و پایدار برای مناقشه فلسطین و اسرائیل افزایش دهد؛ راه‌حلی که حقوق و امنیت هر دو طرف را تضمین کند





