ارتش پاکستان از پرتاب موفق موشک کروز مافوق صوت فتح-۳ خبر داد. این سلاح برد بلند با دقت بالا و قدرت تخریب زیاد، بازدارندگی نظامی را تقویت کرده است.

ارتش پاکستان اعلام کرد که این کشور در عملیاتی موفقیت‌آمیز، آزمایش پرتاب موشک کروز مافوق صوت قدرتمند خود را با نام فتح-۳ انجام داده است. این اقدام نظامی در راستای به‌روزرسانی تجهیزات دفاعی و افزایش توانایی‌های استراتژیک نیروهای مسلح صورت گرفته است. منابع رسمی نظامی در اسلام‌آباد تأیید کرده‌اند که این آزمایش با دقت کامل و بدون هیچ گونه نقص فنی به پایان رسیده است.

ویژگی‌های فنی موشک کروز فتح-۳

موشک کروز فتح-۳ به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین سلاح‌های بومی این کشور شناخته می‌شود که قادر است اهداف را در فواصل بسیار دور با سرعتی فراتر از سرعت صوت مورد اصابت قرار دهد. این موشک به سیستم‌های ناوبری بسیار دقیق و پیشرانه‌های قدرتمند مجهز شده است تا بتواند با دقت بالا و قدرت تخریب فوق‌العاده زیاد، اهداف دشمن را از پای درآورد. این ویژگی‌ها به آن اجازه می‌دهد تا در شرایط پیچیده جنگی نیز عملکرد خود را حفظ کند.

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نیروی هوایی و زمینی پاکستان بر این باورند که اضافه شدن چنین سلاحی به زرادخانه‌های نظامی، تعادل قدرت در منطقه را تغییر خواهد داد. قابلیت مافوق صوت بودن این موشک، شانس رهگیری آن را برای سامانه‌های پدافندی دشمنان به شدت کاهش می‌دهد. این امر باعث می‌شود که بازدارندگی متعارف ارتش پاکستان در برابر تهدیدات خارجی و داخلی به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

تقویت بازدارندگی و افزایش برد تهاجمی

سخنگوی ارتش پاکستان در بیانیه‌ای رسمی تاکید کرد که موشک فتح-۳ انعطاف‌پذیری عملیاتی فرماندهی نیروی موشکی ارتش پاکستان را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است. این افزایش قدرت عملیاتی منجر به تقویت وضعیت دفاعی کلی کشور و تثبیت بازدارندگی در برابر هرگونه تجاوز احتمالی شده است. مسئولان نظامی معتقدند که این گام مهمی در جهت خوداتکایی در صنعت دفاعی است.

توسعه این تسلیحات نشان‌دهنده پیشرفت چشمگیر صنعت موشکی در پاکستان و کاهش وابستگی به واردات سلاح از کشورهای خارجی است. با افزودن این قابلیت‌های جدید به توانایی‌های موجود، ارتش پاکستان توانسته است طیف گسترده‌ای از اهداف راهبردی را در برد‌های دور پوشش دهد. این دستاورد فنی پیامی قاطع برای همسایگان و بازیگران بین‌المللی در منطقه خاورمیانه محسوب می‌شود.

سوابق آزمایش‌های اخیر و تهدیدات نفتی

این پرتاب موفقیت‌آمیز، ادامه‌ی یک روند پیشرفت نظامی در پاکستان است که دوازدهم آبان امسال نیز با آزمایش موشک هوا به هوای بومی دوربرد تثبیت شده بود. در آن زمان، شلیک موشک توسط جنگنده و انهدام اهداف در فاصله طولانی، یکی دیگر از قابلیت‌های کلیدی این نیروی موشکی را به نمایش گذاشت. ترکیب این توانایی‌های هوایی و زمینی، شبکه دفاعی منطقه‌ایPakistan را پیچیده‌تر و مقاوم‌تر کرده است.

در میان این تحولات نظامی، گزارش‌هایی از کاهش صادرات نفت از خلیج فارس و هشدارهای درباره کمبود نفتکش‌ها نیز شنیده می‌شود. برخی گزارش‌ها اشاره دارند که صادرات نفت در دو هفته اخیر نصف شده و نگرانی‌هایی درباره امنیت انرژی در منطقه وجود دارد. در چنین شرایطی، توسعه توانایی‌های نظامی مانند موشک فتح-۳ می‌تواند به عنوان ابزاری برای تضمین امنیت راه‌های آبی و منابع انرژی مورد استفاده قرار گیرد.