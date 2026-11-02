پرتابه به نفتکش در خلیج فارس و کاهش قیمت نفت

حمله به نفتکش در خلیج فارس، ممنوعیت طرح شیر و خورشید در مشهد و کاهش قیمت نفت در پی شایعات مذاکره ایران و آمریکا.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا دوشنبه ۱۱ آبان اعلام کرد که یک نفتکش در حال حرکت به سمت جنوب‌شرق در خلیج فارس ، در فاصله ۷۲ مایل دریایی شرق رأس‌الخفجی عربستان سعودی، از سمت چپ هدف اصابت دو پرتابه ناشناس قرار گرفته است. این مرکز افزود که تمامی خدمه نفتکش در سلامت هستند و گزارشی از آسیب زیست‌محیطی ناشی از این حادثه دریافت نشده است.

افزایش تنش در خلیج فارس

روز یکشنبه هم یک کشتی حامل گاز مایع قطر هدف قرار گرفت که شورای همکاری خلیج فارس آن را تشدید خطرناک تنش در منطقه خواند. این رویدادها نشان‌دهنده اوج‌گیری خطر حملات در آبراه‌های حیاتی تجاری است. گزارش‌های اخیر حاکی از آن است که ناامن شدن آب‌های بین‌المللی تأثیر مستقیمی بر بازارهای جهانی انرژی دارد.

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ممنوعیت طرح‌های دوران پهلید در بازار مشهد

اتحادیه صنف طلا، جواهر، نقره و سکه مشهد با صدور ابلاغیه‌ای، خرید و فروش محصول طلا با نقش‌ها و طرح‌های دوران پهلوی یا طرح شیر و خورشید در این شهر را ممنوع اعلام کرد. بر اساس این ابلاغیه، فروش یا قرار دادن هر محصولی که نقش و طرح‌های دوران پهلوی یا طرح شیر و خورشید داشته باشد، در بازار مشهد ممنوع است. دستبند، پلاک، گردنبند، سکه و سکه‌های یادبود که دارای نقش و طرح‌های متعلق به دوران پهلوی یا طرح شیر و خورشید باشند مشمول این ابلاغیه اعلام شده‌اند.

خبرگزاری مهر نوشته است که این ابلاغیه با استناد به دستور اداره اماکن صادر شده است و فعالان بازار موظف به بازبینی موجودی و ویترین‌های خود جهت مطابقت با این دستور هستند. اتحادیه طلای مشهد گفته است در صورت مشاهده تخلف، مطابق قوانین و مقررات جاری با صنفی که این محصولات را نمایش دهد یا بفروشد برخورد خواهد شد. فعالان بازار موظف شده‌اند موجودی و ویترین‌هایشان را برای مطابقت با این دستور بازبینی کنند. اداره نظارت بر اماکن عمومی یکی از زیرمجموعه‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی است که بر کسب‌وکارهای عمومی نظارت می‌کند.

این ممنوعیت در حالی است که سکه‌های طلای دوران پهلوی همچنان در بازار ایران معامله می‌شوند و از کالاهای سرمایه‌ای محسوب می‌شوند. این تصمیم نشان‌دهنده تلاش‌های بیشتر برای کنترل نمادهای اجتماعی و تاریخی در بازارهای داخلی است. خریداران باید دقت بیشتری نسبت به طرح‌های موجود در ویترین‌های طلافروشی‌ها داشته باشند.

کاهش قیمت نفت با شایعات دیپلماسی

قیمت جهانی نفت روز دوشنبه، ۱۱ آبان با انتشار گزارش‌هایی از ادامه مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری قطر، بیش از سه درصد کاهش یافت. بهای معاملات آتی نفت خام برنت برای تحویل در ماه ژانویه، در معاملات اولیه در مقایسه با روز جمعه حدود سه درصد کاهش یافت و به ۱۱۰ دلار برای هر بشکه استاندارد ۱۵۹ لیتری رسید. روز جمعه و با افزایش نگرانی‌ها درباره آغاز دوباره جنگ در خاورمیانه قیمت جهانی نفت با رسیدن به هر بشکه ۱۱۷ دلار به بالاترین میزان در ماه جاری میلادی رسیده بود.

خبرگزاری رویترز انتشار گزارش‌هایی در برخی رسانه‌ها از جمله اکسیوس درباره تصمیم دونالد ترامپ برای دادن فرصتی به دیپلماسی در قبال ایران را از دلایل کاهش قیمت نفت خوانده است. به نوشته این خبرگزاری، با این حال احتمال تشدید دوباره درگیری‌ها پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا همچنان بر بازار نفت سایه انداخته است. نوسانات قیمت نفت همچنان تحت تأثیر تحولات سیاسی منطقه‌ای و جهانی قرار دارد.

دیپلماسی ایران و آزار دریایی در اقیانوس هند

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، می‌گوید محمدباقر قالیباف کماکان مذاکره‌کننده ارشد ایران است، اما روند مدیریت دیپلماسی کشور در شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود. بقائی روز دوشنبه ۱۱ آبان در نشست خبری خود، تأکید کرد که تغییری در ترکیب تیم مذاکره‌ کننده ایران ایجاد نشده است. او با اشاره به ادامه رایزنی‌ها بین ایران و آمریکا از طریق میانجی‌ها از جمله قطر، گفت که کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه ایران برای تسهیل تعاملات میان میانجی و ایران به دوحه سفر کرد.

بقایی می‌گوید از نظر ایران، تبادل پیام‌ میان ایران و آمریکا همچنان ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرد که مبنای دیپلماسی با آمریکا، طرح هفت‌مرحله‌ای ایران است و این احتمال وجود دارد که این طرح طی چند روز آینده اجرایی شود. او با اشاره به نامه جی‌دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، نیز گفت: تفاوت در سبک نامه نگاری امر معمولی است، برای ما عملکرد آمریکا مهم است.

یک مرکز امنیت دریایی وابسته به اتحادیه اروپا تأیید کرد که یک قایق ماهیگیری ایرانی روز پنج‌شنبه، هفتم آبان‌ماه، توسط دزدان دریایی سومالیایی در آب‌های نزدیک این کشور ربوده شده است. به نوشته خبرگزاری فارس، این کشتی کوچک با نام آذینی ۲۳ خدمه داشته که دو تن از آنها دو نگهبان سومالیایی بودند. از سال ۱۴۰۳، حوادث مربوط به دزدی دریایی در شرق دریای سرخ، خلیج عدن و دریای عرب بعد از حدود یک دهه، بار دیگر اوج گرفت.

دزدان دریایی که اغلب از سومالی می‌آیند، با استفاده از تمرکز نیروی دریایی کشورهای غربی بر ممانعت از حمله گروه حوثی‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌ها، از سال ۲۰۲۳ بارها به شناورهای تجاری و ماهی‌گیری حمله کرده‌اند. به نوشته خبرگزاری فرانسه به نقل از آگهی مرکز امنیت دریایی اتحادیه اروپا در اقیانوس هند، کشتی آذینی در شمال شرقی سواحل سومالی دزدیده شده است. این آگهی روز شنبه، ۹ آبان، منتشر شده است.

این کشتی در نزدیکی ساحل ایالت نیمه‌خودمختار پانتلند یا ارض البنط ربوده شده است. به گفته مقام‌های امنیتی این ایالت، هشت دزد دریایی مسلح به کشتی حمله کرده‌اند. در سال ۲۰۱۱ که حمله دزدان دریایی سومالی به قایق‌های ماهیگیری و سیاحتی به اوج خود رسید، بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی به این نتیجه رسیدند که باید به شرکت‌های امنیتی متوسل شوند. اضافه شدن نیروهای مسلح به خدمه کشتی‌ها و همزمان اعزام گسترده ناوهای مجهز خارجی به خلیج عدن باعث شد که موارد سرقت توسط دزدان دریایی سومالی کاهش یابد.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، اظهارات عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، درباره عدم حمله ایران به غیرنظامیان را رد کرد و آن را نادرست خواند. عباس عراقچی روز یکشنبه در گفت‌وگویی با شبکه خبری الجزیره با تأیید حملات ایران به کشورهای منطقه، پایگاه‌های آمریکا را هدف این حملات دانست و هدف گرفتن غیرنظامیان را رد کرد.