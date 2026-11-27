مستند سفید ناب ساخته پوریا نوری و فرناز تبریزی با نقد و تحلیل فرزاد فره‌وشی و رامتین شهبازی در سینماتک خانه هنرمندان به نمایش درآمد و بازتاب‌های گسترده‌ای ایجاد کرد.

مستند "سفیدِ ناب" به کارگردانی فرناز تبریزی و پوریا نوری ، عصر چهارشنبه ۴ آذر ۱۴۰۵ در چارچوب شصت‌وچهارمین دوره از نمایش فیلم‌تئاترها در سینماتک خانه هنرمندان ایران به روی پرده رفت. این اثر که نخستین برنامه از سری سوم بسته ویژه "مستندهایی درباره تئاتر ایران" محسوب می‌شد، با حضور سازندگان و منتقدان حوزه هنر، مورد بررسی دقیق کارشناسان قرار گرفت.

بررسی روایت مستند سفید ناب توسط منتقدان

نشست نقد و تحلیل این مستند با اجرای فرزاد فره‌وشی و با حضور پوریا نوری کارگردان و رامتین شهبازی مدرس و منتقد تئاتر برگزار شد. فره‌وشی با اشاره به شیوه روایت خاص مستند "سفیدِ ناب"، بیان کرد که کمتر اثری دیده است که از این زاویه به شخصیت پرویز فنی‌زاده بپردازد. او ورود گروه سازنده به خانه فنی‌زاده و گفت‌وگو با همسرش را اتفاقی جذاب و جالب ارزیابی نمود.

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فرزاد فره‌وشی افزود که با وجود این دسترسی ویژه، بخش‌هایی از زندگی پرویز فنی‌زاده همچنان برای مخاطب ناشناخته مانده است. حتی اعضای خانواده فنی‌زاده نیز اطلاعات چندانی درباره ابعاد مختلف زندگی هنری او در اختیار ندارند که این موضوع عمق ناشناخته‌های این هنرمند بزرگ را نشان می‌دهد.

تحلیل بازیگری و جایگاه هنری پرویز فنی‌زاده

رامتین شهبازی، مدرس و منتقد تئاتر، در این نشست گفت که مستند "سفیدِ ناب" با انتخاب و نمایش بخشی از فیلم‌تئاتر "دیکته و زاویه"، "آن‌دیگری" بودن پرویز فنی‌زاده را به نمایش می‌گذارد. شهبازی تاکید کرد که انگار او از جنس آدم‌های دیگر نیست و این تفاوت بنیادین، شاه‌بیت اصلی مستند درباره هنرمندی است که نوع حضورش در تئاتر و سینمای ما کاملاً متفاوت بوده است.

شهبازی ابراز داشت که_aspect_ مورد علاقه او در این مستند، بررسی عمق بازیگری ذاتی فنی‌زاده بود که کمی مغفول ماند. او پرسید که چقدر پرویز فنی‌زاده یک بازیگر ذاتی بوده و عیارش از غریزه و قریحه‌اش آمده و تا چه حد یک بازیگر تکنیکی بوده است. شهبازی یادآوری کرد که وقتی حمید سمندریان دست می‌گذارد روی یک بازیگر و او را مطرح می‌کند، می‌دانیم مرحوم سمندریان چقدر روی تکنیک‌های بازیگری حساس بوده است.

منتقد تئاتر ادامه داد که شاید می‌شد راجع به این موضوع بیشتر صحبت کرد که واقعا آقای فنی‌زاده جدا از سلوکش در زندگی و نوع نگاهش و مصائبش، چگونه تکنیک‌های بازیگری را به کار می‌برده است. فره‌وشی نیز با اشاره به تمرکز فیلم بر بازیگری و فعالیت‌های هنری فنی‌زاده گفت که مستند وارد جزئیاتی مانند پیشینه خانوادگی، نام پدر و مادر یا تعداد خواهر و برادرهای او نمی‌شود.

روند تولید و بازخوردهای مستند سفید ناب

تصمیم سازندگان این اثر این بوده که روایت را بر زندگی هنری پرویز فنی‌زاده متمرکز نگه دارند و "سفیدِ ناب" از نظر ساخت، استانداردهای یک فیلم پرتره را دارد. فره‌وشی با اشاره به نمایش یکی دیگر از آثار پوریا نوری، یعنی "لعبت‌باز"، در بسته "مستندهایی درباره تاریخ تئاتر در ایران"، بیان کرد که تماشای "سفیدِ ناب" توانایی کارگردانی نوری را برای او پررنگ‌تر کرده است.

پوریا نوری، کارگردان مستند "سفیدِ ناب"، با اشاره به روند ساخت این اثر گفت که مسیر و تکلیف این مستند از همان ابتدا روشن بود. به گفته او، بخشی از مصاحبه‌ها از قبل آماده بود و برای بخش‌های دیگر، گروه سازنده به سراغ چهره‌هایی چون مسعود کیمیایی و بهزاد فراهانی رفتند. در کنار آن نیز بخش‌های تحلیلی با حضور علی شمس در حوزه تئاتر و پوریا ذوالفقاری و سعید نوری در بخش سینما پیش رفت.

نوری افزود که مستند "سفیدِ ناب" در اسفند ۱۴۰۰ پس از پخش با استقبال بسیار زیادی در فضای مجازی روبه‌رو شد. او این واکنش‌ها را نه صرفا به خاطر خود فیلم، بلکه نشانه‌ای از جایگاه ماندگار پرویز فنی‌زاده در حافظه جمعی مردم دانست و گفت که فنی‌زاده همچنان فردی است که در یادها مانده و نامش در انتخاب منتقدان همیشه جزء بالاترین‌ها قرار می‌گیرد.

نوری تأکید کرد که ماندگاری پرویز فنی‌زاده در حالی شکل گرفته که عمر کاری این هنرمند چندان طولانی نبود و در سنین جوانی و حدود ۴۲سالگی از دنیا رفت. این کارگردان مستند بیان کرد که هنگام فیلم‌برداری متوجه شد بسیاری از سینماگران، خاطرات و اطلاعاتی دارند که در گفت‌وگوهای رسمی‌شان کمتر به آنها می‌پردازند.

همسر پرویز فنی‌زاده، هایده غیوری، در مستند بیان کرد که فنی‌زاده حتی در خانه هم از نقش‌هایی که بازی می‌کرد، حرف نمی‌زد. او اشاره کرد که فنی‌زاده از صحبت درباره نقش مش‌قاسم در سریال "دایی‌جان ناپلئون" نیز خودداری می‌کرد که این موضوع نشان‌دهنده شخصیت فروتن و متعهد او در حرفه‌اش بوده است.