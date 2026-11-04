برنامه پخش فیلم‌های سینمایی جدید از شبکه‌های یک، دو و سه سیما در تاریخ ۱۴ و ۱۵ آبان ماه اعلام شد. جزئیات کامل زمان پخش و خلاصه داستان فیلم‌ها را در ادامه بخوانید.

معاونت سیما برنامه پخش فیلم‌های سینمایی جدید خود را برای روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری منتشر کرد. بر اساس این برنامه، چندین اثر تولید داخلی و خارجی در ساعات مختلف شبانه‌روز روی آنتن می‌روند.

زمان پخش فیلم سایه قدرت در شبکه یک

فیلم سینمایی "سایه قدرت" به کارگردانی مایکل سروپ، پنجشنبه ۱۴ آبان ماه ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد. این فیلم با بازی مسید آرسل فوک، شارلوت مانک، آندرس برتلسن، نیکلاس برو و سِسلی بِک ساخته شده است. داستان فیلم حول محور انتخابات ریاست جمهوری در دانمارک می‌چرخد که فضایی متفاوت ایجاد کرده است. دو حزب ناسیونال و دموکرات وارد رقابت شده‌اند. اولریک یک روزنامه‌نگار حرفه‌ای است که قصد بازگشت به شغل خود را دارد. ناگهان فردی به نام دنیل براونی به قتل می‌رسد. دنیل مهاجری است که در وزارت کشور دانمارک کار می‌کرد. برادر او مایکل براونی قاچاقچی مواد مخدر است و در زندان به سر می‌برد. اولریک مسئول پوشش خبری قتل دنیل می‌شود. وقتی با سارا همسر دنیل صحبت می‌کند، حقایق جدیدی کشف می‌کند. او تصمیم می‌گیرد ماجرا را جدی پیگیری کند. پس از برگزاری انتخابات، نتایج مشخص می‌شود.

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پخش خدای جنگ در بحبوحه جنگ تحمیلی

فیلم سینمایی "خدای جنگ" به کارگردانی حسین دارابی، جمعه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک سیما نمایش داده می‌شود. رویدادهای این فیلم در دوران جنگ تحمیلی ایران و عراق رخ می‌دهد. دشمنان ایران نقشه‌ای پیچیده برای متوقف کردن توان موشکی کشور طراحی کردند. لیبیایی‌ها در همکاری با دشمن، قطعات کلیدی موشک‌های ایرانی را سرقت کردند. هدف آن‌ها جلوگیری از استفاده از موشک‌ها در میدان نبرد بود. تیمی از متخصصان و نیروهای ایرانی به رهبری ابراهیم شریفی مأمور شدند. مأموریت آن‌ها رفع مشکل و راه‌اندازی سامانه‌های موشکی است. در این فیلم بازیگران متعددی ایفای نقش کرده‌اند. ساعد سهیلی، حسین سلیمانی، پیام احمدی‌نیا، نادر فلاح، داریوش کاردان، مهدی حسینی، مهدی فریضه، دانیال نوروش، پیمان پورنیک‌دست، علی دل‌پیشه، آزاده سیفی، عبدالرضا نصاری، بهار داورزنی، محمدرضا سروستانی، هومن دارابی، احمد یاوری، کبری گودرزی و عمار شلق از جمله بازیگران این اثر هستند.

نمایش فیلم‌های خانواده در شبکه دو سیما

شبکه دو سیما نیز دو فیلم سینمایی جدید را در برنامه خود قرار داده است. فیلم "شیکو بیلی و درخت گواوای شگفت انگیز" به کارگردانی فرناندو فرای ها، جمعه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ پخش می‌شود. این فیلم با بازی ایزاک آمِندوئیم، تایس آراوخو و رافیز کامارگو ساخته شده است. داستان درباره پسری به نام چاک بیلی است. او و دوستانش تصمیم می‌گیرند یک درخت گواوا را که در معرض خطر نابودی است، نجات دهند. آن‌ها عزم جزم می‌کنند تا در یک اتحاد اجتماعی، درخت را از مرگ حتمی نجات دهند. همچنین فیلم "مامان می‌گفت" به کارگردانی سابینا ساتار، جمعه ۱۵ آبان ماه ساعت ۱۷:۰۰ از همین شبکه پخش می‌شود. بازیگران این فیلم شامل سوزان فالتون، رابین هلیر و اسکات هاولند هستند. پس از فوت امیلی مادر خانواده، جیم تلاش می‌کند زندگی خانوادگی را با دو فرزندش لیلی و اولیور ادامه دهد. او می‌خواهد رابطه خوبی با نامزدش آنا داشته باشد. لیلی در ابتدا با حضور آنا مخالفتی ندارد. حتی تلاش می‌کند پدرش لباس‌های مرتبی بپوشد. اما وقتی جیم شب خانوادگی را کنار می‌گذارد، لیلی احساس می‌کند آنا همه چیز را تغییر می‌دهد. جیم برای جمع کردن اعضای خانواده، برنامه سفر کمپ ترتیب می‌دهد. در جریان کمپ، لیلی با همراهی اولیور نقشه‌هایی برای دور کردن آنا طراحی می‌کند. آن‌ها تلاش می‌کنند مانع نزدیک شدن آنا شوند. آنا با صبر می‌کوشد رابطه دوستانه برقرار کند و نشان دهد قصد جایگزینی مادر را ندارد.

انتقاد از رسانه‌ها در فیلم هزار سطر

فیلم سینمایی "هزار سطر" به کارگردانی مایکل هربیگ، پنجشنبه ۱۴ آبان ماه ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه سیما پخش می‌شود. دونالد ترامپ، جوناس نای و الیاس‌ام بارک از بازیگران این فیلم هستند. رومرو روزنامه‌نگار یک مجله آلمانی است. او تمام مدت با همکار موفقش مقایسه می‌شود. قرار است با این همکار گزارش مشترکی درباره مهاجران غیرقانونی بنویسند. مرز آمریکا و مکزیک موضوع گزارش است. رومرو باید روی مهاجرها کار کند. همکارش روی شبه نظامیان طرفدار ترامپ تمرکز دارد. این گروه با اسلحه مانع ورود مهاجران به خاک آمریکا می‌شوند. رومرو به نوشته‌های همکارش شک می‌کند. او متوجه تناقضات زیاد در نوشته‌های همکارش می‌شود. به نظر می‌رسد غالب نوشته‌ها زاییده تخیل است نه واقعیت. مسئولین مجله به هشدارهای رومرو توجه نمی‌کنند. آن‌ها رومرو را اخراج می‌کنند. همکار رومرو بارها جوایز غربی برده است. هیچ کس به او شک ندارد. او گزارشی معتبر درباره سوریه دارد که جایزه برده است. در آن گزارش زندگی پسربچه‌هایی را روایت کرده که با شعارنویسی باعث اعتراضات و جنگ داخلی سوریه شده‌اند.