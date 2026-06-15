پخش دیدارهای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در سینماها با مجوز پلیس اماکن به تاخیر افتاده است

مهر، رسانه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر داده که با وجود موافقت شورای صنفی نمایش با پخش دیدارهای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در سینماها، هنوز مجوز نهایی این موضوع از سوی پلیس اماکن صادر نشده است. تیم ملی ایران بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نیوزیلند میرود، اما تا چند ساعت مانده به آغاز این دیدار، وضعیت بلیتفروشی و نمایش مسابقه در سالنهای سینما همچنان نامشخص است. بر اساس گزارش مهر، پلیس اماکن تاکنون مجوز پخش مسابقات فوتبال در سینماها را صادر نکرده است. با این حال، در صورت حل این موضوع و صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان سینمایی تا عصر امروز، بلیت تماشای مسابقات تیم ملی در سینماها با قیمت ۲۰۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.
مهر، رسانه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر داده که با وجود موافقت شورای صنفی نمایش با پخش دیدارهای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در سینماها ، هنوز مجوز نهایی این موضوع از سوی پلیس اماکن صادر نشده است.
تیم ملی ایران بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نیوزیلند میرود، اما تا چند ساعت مانده به آغاز این دیدار، وضعیت بلیتفروشی و نمایش مسابقه در سالنهای سینما همچنان نامشخص است. بر اساس گزارش مهر، پلیس اماکن تاکنون مجوز پخش مسابقات فوتبال در سینماها را صادر نکرده است.
با این حال، در صورت حل این موضوع و صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان سینمایی تا عصر امروز، بلیت تماشای مسابقات تیم ملی در سینماها با قیمت ۲۰۰ هزار تومان عرضه خواهد شد. با توجه به اینکه هر سه دیدار تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی در ساعات پایانی شب یا بامداد برگزار میشود، پخش این مسابقات تداخلی با اکران فیلمها نخواهد داشت.
همچنین سینماداران امیدوارند نمایش بازیهای جام جهانی بتواند بخشی از خسارتهای واردشده به این صنف در هفتههای اخیر را جبران کند
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