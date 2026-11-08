پتروشیمی جم در نمایشگاه شانگهای به دنبال تقویت زنجیره تأمین کاتالیست و امکان‌سنجی تولید محصولات پرتقاضای پلی‌اتیلن است. رضا زائری از جزئیات مذاکرات فنی و تجاری خبر داد.

پتروشیمی جم با حضور فعال در نهمین نمایشگاه بین‌المللی واردات چین در شانگهای، تمرکز خود را بر تقویت زنجیره تأمین کاتالیست و امکان‌سنجی تولید محصولات پرتقاضا قرار داد. این شرکت با هدف گسترش ارتباط با خریداران بین‌المللی و بررسی دقیق نیازهای بازار، گام‌های مؤثری در جهت توسعه صادرات خود برداشت.

جزئیات فنی مذاکرات با تأمین‌کنندگان کاتالیست

رضا زائری، مدیر تولید واحد پلی‌اتیلن سبک خطی پتروشیمی جم، در حاشیه این رویداد بین‌المللی توضیح داد که حضور مؤثر در بازارهای جهانی نیازمند هماهنگی دقیق میان توان تولید، تأمین مطمئن و شناخت دقیق نیاز مشتریان است. وی بیان کرد که مذاکرات این شرکت با تمرکز بر همین مؤلفه‌های کلیدی دنبال شد تا جایگاه تجاری پتروشیمی جم در بازارهای جهانی تقویت گردد.

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در نشست‌های تخصصی برگزار شده با تأمین‌کنندگان کاتالیست، مشخصات فنی و عملکردی کاتالیست‌های زیگلر-ناتا و متالوسن به دقت مورد بررسی قرار گرفت. مباحث مطرح شده شامل ثبات کیفیت، قابلیت اتکای تأمین، زمان‌بندی تحویل و شرایط تجاری بود تا گزینه‌های مناسب برای پشتیبانی از تولید پایدار شناسایی شوند.

زائری تأکید کرد که کاتالیست تأثیر مستقیمی بر بهره‌وری فرایند، ساختار مولکولی و ویژگی‌های نهایی محصول در تولید پلی‌اتیلن دارد. بنابراین، انتخاب این ماده باید متناسب با فناوری واحد، شرایط عملیاتی، مشخصات محصول هدف و هزینه تمام‌شده انجام پذیرد. انتخاب هر فناوری یا کاتالیست جدید به معنای تصمیم قطعی برای استفاده صنعتی نیست و انتخاب نهایی منوط به احراز سازگاری با فرایند تولید و تأیید توجیه فنی و اقتصادی است.

شناسایی فرصت‌های صادراتی و نیازسنجی بازار چین

یکی دیگر از محورهای اصلی مذاکرات پتروشیمی جم، شناسایی نیازهای بازار چین و بررسی فرصت‌های فروش بود. در دیدار با خریداران و توزیع‌کنندگان، ظرفیت‌های محصولات پلی‌اتیلن جم معرفی شد و مشخصات موردنیاز مشتریان برای تولید محصولات پرتقاضا و دارای ارزش افزوده بیشتر بررسی گردید.

مدیر تولید واحد پلی‌اتیلن سبک خطی تصریح کرد که تولید محصولات جدید مستلزم بررسی هم‌زمان تقاضای قابل اتکا، قابلیت‌های تجهیزات، نوع کاتالیست، مواد اولیه، الزامات کنترل کیفیت و صرفه اقتصادی است. اطلاعات حاصل از این مذاکرات در نمایشگاه می‌تواند مبنای مطالعات فنی و اقتصادی دقیق‌تری برای تصمیم‌گیری‌های آتی قرار گیرد.

تأثیرات اجرایی و استراتژی‌های آینده پتروشیمی جم

رضا زائری با تأکید بر هماهنگی نزدیک میان بخش‌های تولید و فروش خاطرنشان کرد که شناخت بازار باید به اطلاعات قابل استفاده در برنامه‌ریزی تولید تبدیل شود. وی افزود که ارتباط مستقیم با مشتریان به شناسایی فرصت‌های واقعی فروش کمک کرده و این امر برای توسعه پایدار ضروری است.

افزایش سهم از بازارهای صادراتی به کیفیت پایدار، استمرار عرضه، پشتیبانی فنی و اعتماد مشتری وابسته است. سه محور اصلی مذاکرات پتروشیمی جم در این نمایشگاه شامل تأمین پایدار کاتالیست، امکان‌سنجی تولید محصولات متناسب با تقاضا و گسترش ارتباط با خریداران بود. نتایج این گفتگوها پس از ارزیابی‌های تخصصی داخلی، مبنای اقدامات اجرایی شرکت خواهد شد.