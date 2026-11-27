طرح بومی "جامعه آینده پایدار" ازبکستان جایزه نخست مهارت‌های سبز ۲۰۲۶ را از آن خود کرد و الگویی نو برای آموزش محیط زیست در مدارس جهان ارائه داد.

طرح آموزشی بومی " جامعه آینده پایدار" (SFS) که توسط ابررجان صدرالدین‌اف در شهر نامانگان ازبکستان طراحی شده است، مقام نخست در رقابت بین‌المللی " مهارت‌های سبز ۲۰۲۶" را از آن خود کرد. این ابتکار ارزشمند که توسط بنیاد آموزش اروپایی (ETF) برگزار شد، در شهر تورین ایتالیا به تیم ازبکستان اهدا گردید و نشان داد که راهکارهای محلی می‌توانند تأثیر جهانی داشته باشند.

مکانیسم نوین آموزش محیط زیست در مدارس

ابرجان صدرالدین‌اف دبیر تاریخ مدرسه‌ای در نامانگان، پس از مشاهده آگاهی نادرست دانش‌آموزانش که زباله‌های آلی را در سطل‌های بازیافت می‌ریختند، تصمیم گرفت رویکرد آموزشی خود را کاملاً بازنگری کند. طرح "جامعه آینده پایدار" چارچوب بین‌المللی "اکو اسکولز" را با نظام آموزشی محلی ازبکستان تلفیق می‌کند. در این برنامه، دانش‌آموزان مسئولیت مستقیم شناسایی مشکلات زیست‌محیطی و ارائه راه‌حل‌های عملی را بر عهده می‌گیرند. آن‌ها عملکرد محیط زیستی مدرسه را ارزیابی کرده، پروژه‌ها را اجرا و اثرات آن‌ها را می‌سنجند.

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این فرآیند آموزشی باعث می‌شود دانش‌آموزان مهارت‌های حیاتی مانند تفکر انتقادی، تحلیل داده‌های محیط زیستی و مدیریت پروژه را به صورت عملی کسب کنند. نتیجه این تلاش‌ها در مدت کمتر از دو سال در مدرسه ریاست‌جمهوری نامانگان قابل مشاهده بود، جایی که این مدرسه موفق به دریافت گواهی بین‌المللی "پرچم سبز" شد. تاکنون این ابتکار منجر به اجرای ۱۲۸ پروژه دانش‌آموزی شده است که از ایجاد سیستم‌های بازیافت تا اقدامات صرفه‌جویی در مصرف انرژی را در بر می‌گیرد.

رقابت جهانی و جایگاه تیم‌های بین‌المللی

تیم ازبکستان در میان ۳۶۹ درخواست ارسالی از ۹۴ کشور مختلف جهان قرار داشت و با انتخاب به فهرست نهایی شش فینالیست، نشان‌دهنده برتری طرح خود در سطح جهانی بود. انتخاب نهایی برندگان توسط رأی عمومی و در حضور هیئت داوران متخصص انجام شد. در جریان این رقابت رقابتی، پرو با برنامه "سفیران جوان یخچال‌ها" موفق به کسب مقام دوم شد و نپال با ابتکار آموزشی در زمینه تعمیر دستگاه‌های الکترونیکی و کاهش زباله الکترونیکی، مقام سوم را از آن خود کرد.

فهرست نهایی این مسابقات بین‌المللی با شرکت طرح‌هایی از بوسنی و هرزگوین، قبرس و اردن تکمیل گردید. این تنوع جغرافیایی نشان می‌دهد که دغدغه‌های زیست‌محیطی و نوآوری آموزشی مرزهای ملی را درنوردیده است. مقامات بنیاد آموزش اروپایی تأکید کرده‌اند که الگوی ارائه شده توسط ابررجان صدرالدین‌اف نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین یا فناوری‌های پیچیده نیست و می‌تواند به راحتی در مدارس دیگر نیز الگوسازی شود.

تأثیرات اقتصادی و گفتمان توسعه پایدار

این جوایز در روز پایانی نشست جهانی مهارت تورینو اهدا شد که از ۲۳ تا ۲۵ نوامبر میزبان بیش از ۲۵۰ شرکت‌کننده و ۸۰ سخنران از ۴۸ کشور بود. این رویداد بزرگ که توسط بنیاد آموزش اروپایی به عنوان نهادی تحت نظارت اتحادیه اروپا و با همکاری ۲۸ کشور شریک سازماندهی شد، بر نقش حیاتی آموزش در رقابت‌پذیری اقتصادی و اشتغال زایی تمرکز داشت. پیلوِی تورستی مدیر این بنیاد تصریح کرد که گذار سبز دیگر یک رویای انتزاعی نیست و جوامع محلی پیشگام آن هستند.

روکسانا مینزاتو معاون اجرایی کمیسیون اروپا در این نشست تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری باید همزمان با توسعه مهارت‌های نیروی کار انجام شود. از دستاوردهای کلیدی این نشست، تدوین رهنمودهای داوطلبانه‌ای بود که توسط شش بانک چندجانبه توسعه از جمله گروه بانک جهانی و بانک سرمایه‌گذاری اروپا تهیه شد. این رهنمودها دستورالعملی هستند تا آموزش نیروی کار از مرحله نخستین برنامه‌ریزی در طرح‌های سرمایه‌گذاری گنجانده شود.

ابرجان صدرالدین‌اف پس از دریافت این افتخار بین‌المللی بیان کرد که حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ای همگانی است و با هم‌فکری می‌توان آینده‌ای پایدار ساخت. گسترش این طرح از یک مدرسه به ۲۵ مدرسه دیگر در نامانگان و آموزش ۲۵ هزار نفر، نشان‌دهنده پتانسیل بالای این روش آموزشی برای مقیاس‌پذیری است. این موفقیت ثابت می‌کند که توانمندسازی نسل جوان در بستر آموزش رسمی، می‌تواند محرک اصلی تغییرات ساختاری در مدیریت منابع طبیعی باشد.