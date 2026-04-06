مدیرعامل توزیع نیروی برق استان تهران از پایداری شبکه برق در شرایط جنگی خبر داد و به تلاشهای بیوقفه برای حفظ خدماترسانی به مردم اشاره کرد.
به گفته مدیرعامل توزیع نیروی برق استان تهران ، با آغاز بحران و تشدید شرایط جنگ ی، شبکه برق استان بدون وقفه در حالت پایدار باقی ماند. از نخستین لحظات، تمامی نیروها با آمادهباش کامل و اجرای سناریوهای از پیش طراحیشده، وارد عمل شده و در کوتاهترین زمان آسیبهای واردشده به تأسیسات را ترمیم کردند. اکبر حسنبکلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران ، در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد که ادارات برق کشور در حالت آمادهباش قرار دارند.
او افزود: با دریافت هرگونه گزارش مبنی بر آسیب یا تخریب تأسیسات، تیمهای فنی بلافاصله به محل اعزام شده و در کوتاهترین زمان ممکن به تعمیر و بازسازی شبکه میپرداختند. این تعهد به خدمت تا حدی بود که حتی حمله مستقیم به ساختمان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران که منجر به شهادت چهار نفر و مجروحیت تعدادی از همکارانمان شد نیز نتوانست خللی در فعالیت این مجموعه ایجاد کند و خدمترسانی به مردم استان حتی برای لحظهای متوقف نشد. وی همچنین بیان کرد که در چند سال اخیر سناریوهای مختلف با در نظر گرفتن الزامات پدافند غیرعامل و شرایط بحران طراحی و اجرا شدهاند و زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری لازم برای تحقق این سناریوها فراهم شده است. هر سال نیز این موارد از طریق برگزاری مانور و جاریسازی در فرایندهای فعلی شرکت مورد استفاده قرار گرفته و آمادگی حاصل از آنها منجر به واکنش و اقدام در عملیاتهای متعدد، با وجود صدمات متعدد، شده است. شبکه برق کشور کاملاً پایدار است. حملات به تأسیسات زیربنایی، از جمله شبکه برق، در شرایط جنگی میتواند عواقب وخیمی برای مردم داشته باشد. پایداری شبکه برق در چنین شرایطی، نشاندهنده آمادگی و توانایی بالای نیروهای متخصص در مقابله با بحران و حفظ خدمات اساسی است. تلاشهای صورت گرفته برای حفظ پایداری شبکه، در کنار اهمیت آن برای تأمین نیازهای ضروری مردم، نشاندهنده تعهد بالای کارکنان این بخش به خدمترسانی بیوقفه است. آمادگی و واکنش سریع در برابر آسیبها، تعمیر و بازسازی فوری تأسیسات و استفاده از سناریوهای پیشبینیشده، از جمله عوامل مهم در موفقیت این تلاشها بوده است. \مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به اهمیت پدافند غیرعامل و طراحی سناریوهای بحرانی، بر نقش حیاتی این اقدامات در حفظ پایداری شبکه تأکید کرد. وی همچنین به برگزاری مانورهای دورهای و جاریسازی این سناریوها در فرایندهای عملیاتی اشاره کرد که این امر، آمادگی نیروها را افزایش داده و توانایی آنها را در مواجهه با شرایط بحرانی بهبود بخشیده است. این اقدامات شامل بررسی و تقویت زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری، آموزش نیروها، شناسایی نقاط آسیبپذیر و اتخاذ تمهیدات لازم برای مقابله با حملات احتمالی بوده است. حفظ پایداری شبکه برق در شرایط جنگی، مستلزم همکاری و هماهنگی میان بخشهای مختلف و همچنین استفاده از فناوریهای نوین برای تشخیص و رفع سریع آسیبها است. این امر، نیازمند سرمایهگذاری مستمر و توجه ویژه به آموزش و ارتقای دانش و مهارت کارکنان است. \در شرایط جنگی، اهمیت حفظ زیرساختهای حیاتی، از جمله شبکه برق، دوچندان میشود. پایداری این شبکه، علاوه بر تأمین نیازهای ضروری مردم، بر سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی نیز تأثیرگذار است. وقفه در تأمین برق میتواند منجر به اختلال در فعالیت بیمارستانها، مراکز درمانی، کارخانهها و سایر خدمات عمومی شود. بنابراین، حفظ پایداری شبکه برق، یک اولویت اساسی در شرایط بحرانی است. تلاشهای صورت گرفته در استان تهران برای حفظ پایداری شبکه، نمونهای از تعهد و فداکاری کارکنان این بخش در خدمترسانی به مردم است. این تلاشها، نشاندهنده آمادگی و توانایی بالای نیروهای متخصص در مقابله با چالشهای پیشرو و حفظ امنیت و رفاه مردم است. از سوی دیگر، حمله به زیرساختها، بهویژه در شرایط جنگی، مغایر با قوانین بینالمللی است و میتواند بهعنوان جنایت جنگی تلقی شود
