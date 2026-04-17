پنتاگون اعلام کرد مرحله اساسی تحقیقات درباره روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2021 به اتمام رسیده است. این بررسی جامع با هدف شفافسازی وقایع و شناسایی نقاط ضعف در فرآیند تصمیمگیری انجام شده است.
وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، معروف به پنتاگون ، اعلام کرده است که مرحله اصلی تحقیقات جامع خود در مورد خروج «آشفته» و پر از چالش نیروهای آمریکایی از افغانستان در اوت سال 2021 را با موفقیت به پایان رسانده است. این تحقیق که با هدف روشنسازی کامل جزئیات آن رویداد سرنوشتساز و شناسایی کاستیهای احتمالی در فرآیندهای تصمیمگیری انجام شده، با انجام گفتوگوهای گسترده با رهبران نظامی و غیرنظامی ارشد آمریکا همراه بوده است.
سخنگوی پنتاگون و مسئول اصلی این هیئت بررسی، شان پارنل، در بیانیهای رسمی تأکید کرد که این مرحله حیاتی از تحقیقات، شامل مصاحبه با مقامات کلیدی بوده که در نحوه مدیریت این خروج نقش داشتهاند. این هیئت تحقیقاتی به دستور صریح دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، و تحت نظارت پیت هگست، وزیر وقت جنگ، تشکیل شد تا «جامعترین بررسی پس از عملیات نظامی در تاریخ معاصر» را انجام دهد. هدف اصلی این روند، ارائه تصویری شفاف و کامل از وقایع آن دوره برای مردم آمریکا و در عین حال، شناسایی دقیق نقاط ضعف و خطاهای احتمالی در زنجیره تصمیمگیری بوده است تا از تکرار چنین تجربیات تلخی در آینده جلوگیری شود. در این راستا، نامهای برجستهای در عرصه نظامی آمریکا مورد بازجویی قرار گرفتند، از جمله ژنرال مارک میلی، رئیس سابق ستاد مشترک ارتش، ژنرال کنت مکنزی، فرمانده سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام)، و ژنرال دیوید برگر. این مصاحبهها بخش مهمی از تلاش برای فهم عمیقتر اتفاقات را تشکیل میدهند. علاوه بر گفتوگو با این مقامات، این هیئت همچنین حجم عظیمی از اسناد و مدارک مربوط به این خروج را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده است، به طوری که بررسی بیش از 9 میلیون سند به پایان رسیده است. این حجم گسترده از مستندات، بخشی جداییناپذیر از فرایند جمعآوری شواهد و درک کامل ابعاد مختلف موضوع است. پارنل در ادامه سخنان خود، بر لزوم پاسخگویی شفاف و کامل ارتش آمریکا در برابر مردم تأکید کرد و این اقدامات را گامی اساسی در جهت درسآموزی از گذشته و ارتقای توانمندیهای دفاعی و مدیریتی کشور در شرایط بحرانی دانست. این تحقیقات نه تنها به دنبال تشریح چرایی وقایع گذشته است، بلکه رویکردی پیشگیرانه برای آینده محسوب میشود. این مرحله از تحقیقات پنتاگون، که بیش از یک سال به طول انجامیده است، گامی مهم در جهت ارزیابی دقیق نحوه اجرای یکی از پیچیدهترین و حساسترین عملیاتهای نظامی در دهههای اخیر محسوب میشود. خروج از افغانستان، که با سقوط سریع دولت مرکزی و بازگشت طالبان به قدرت همراه بود، با انتقادات گستردهای از سوی بسیاری از سیاستمداران، تحلیلگران و حتی مقامات نظامی در داخل و خارج از ایالات متحده مواجه شد. این انتقادات عمدتاً بر سرعت غیرمنتظره سقوط دولت مورد حمایت آمریکا، نحوه مدیریت روند تخلیه غیرنظامیان و متحدان محلی، و همچنین پیامدهای ژئوپلیتیکی این خروج متمرکز بود. بنابراین، تشکیل یک هیئت مستقل و قدرتمند برای بررسی این وقایع، از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. تیم تحقیقاتی متشکل از کارشناسان نظامی و امنیتی، مسئولیت جمعآوری اطلاعات، تحلیل دادهها و ارائه گزارش نهایی را بر عهده داشته است. این تیم به صورت مستمر با اعضای دولت وقت، فرماندهان نظامی در سطوح مختلف، و همچنین مقامات اطلاعاتی در ارتباط بوده و اطلاعات لازم را از آنها دریافت کرده است. همچنین، دسترسی به اسناد طبقهبندی شده و غیرطبقهبندی شده، شامل گزارشهای میدانی، تحلیلهای اطلاعاتی، مکاتبات داخلی، و دستورالعملهای عملیاتی، امکان بازسازی دقیق وقایع را فراهم کرده است. بررسی بیش از 9 میلیون سند نشاندهنده عمق و گستردگی تلاش برای جمعآوری شواهد و اطلاعات است. این اسناد شامل جزئیات عملیاتهای نظامی، مذاکرات سیاسی، برنامهریزیهای لجستیکی، و همچنین ارزیابیهای امنیتی بوده است. این رویکرد چندوجهی، به تیم تحقیقاتی اجازه داده تا تصویری جامع از چالشها و تصمیمات اتخاذ شده در طول فرایند خروج به دست آورد. مصاحبه با شخصیتهای کلیدی مانند ژنرال میلی و ژنرال مکنزی، که در زمان خروج در بالاترین سطوح فرماندهی قرار داشتند، اهمیت ویژهای دارد. این افراد شاهد مستقیم تصمیمگیریها و فشارهای وارده بودهاند و روایت آنها میتواند بینشهای ارزشمندی را در مورد منطق پشت اقدامات اتخاذ شده و همچنین چالشهای پیش رو ارائه دهد. انتظار میرود گزارش نهایی این تحقیقات، اطلاعات جدیدی را در مورد علل و عوامل مؤثر بر «آشفتگی» در روند خروج فاش کند و به شفافسازی نقش هر یک از بازیگران اصلی کمک کند. هدف نهایی از انجام چنین تحقیقات گستردهای، فراتر از صرفاً پیگیری و مشخص کردن مسئولیتها است. این رویداد، زنگ خطری جدی برای سیاست خارجی و استراتژیهای نظامی ایالات متحده در مواجهه با چالشهای پیچیده منطقهای و بینالمللی بوده است. خروج از افغانستان، درسهای تلخی را در مورد اهمیت آمادگی برای سناریوهای غیرمنتظره، ارزیابی دقیق واقعبینانه از شرایط میدانی، و همچنین هماهنگی مؤثر میان نهادهای سیاسی و نظامی به همراه داشت. پنتاگون با انجام این تحقیقات، به دنبال ایجاد یک چارچوب عملیاتی قویتر برای مدیریت بحرانهای آینده است. این فرایند تحقیق، فرصتی را برای ارتش فراهم میآورد تا نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و راهکارهایی برای بهبود عملکرد در عملیاتهای مشابه در آینده بیابد. شفافیت در این زمینه، نه تنها برای ایجاد اعتماد عمومی نسبت به نهادهای دولتی ضروری است، بلکه به جامعه بینالمللی نیز نشان میدهد که ایالات متحده به دنبال یادگیری از اشتباهات خود و تقویت تعهدات امنیتی خود است. این اقدامات، نشاندهنده جدیت پنتاگون در مواجهه با پیامدهای خروج از افغانستان و تلاش برای جلوگیری از تکرار چنین رخدادهایی است. گزارش نهایی این هیئت، بدون شک تأثیرات قابل توجهی بر سیاستهای دفاعی و خارجی آینده ایالات متحده خواهد داشت و میتواند منجر به بازنگری در استراتژیهای بلندمدت این کشور در مناطق درگیر شود. انتظار میرود این گزارش، علاوه بر ارزیابی عملکرد گذشته، توصیههای عملیاتی مشخصی را نیز برای بهبود فرآیندهای تصمیمگیری، ارزیابی ریسک، و اجرای عملیاتهای پیچیده در آینده ارائه دهد. این گام، نه تنها برای ایالات متحده، بلکه برای بسیاری از کشورهایی که با چالشهای مشابه در منطقه و جهان روبرو هستند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
طرد یک عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا به دلیل تکرار ادعاهای ترامپمجلس نمایندگان آمریکا شامگاه پنجشنبه 4 فوریه 2021 یک نماینده جمهوریخواه طرفدار دونالد ترامپ را به
Read more »
مکرون: باید سعودی را وارد مذاکرات هستهای با ایران کردامانوئل مکرون رئیسجمهوری فرانسه روز پنجشنبه چهارم فوریه 2021 اعلام کرد که باید پادشاهی عربی سعودی
Read more »
هشدار نماینده آمریکایی به صندوق بینالمللی پول درباره پرداخت وام به ایراناستیو ومک نماینده جمهوریخواه آمریکایی شنبه 6 فوریه 2021 درباره پرداخت وام به ایران به صندوق
Read more »
شورای امنیت از توافق حول صدور بیانیهای درباره سوریه بازماندشورای امنیت سازمان ملل سهشنبه 9 فوریه 2021 درباره توافقی حول صدور بیانیهای مشترک درباره سوریه
Read more »
آلمان، بریتانیا و فرانسه حمله حوثیها به فرودگاه أبها سعودی را محکوم کردندکشورهای آلمان، بریتانیا و فرانسه پنجشنبه 11 فوریه 2021 در بیانیهای مشترک حمله شبهنظامیان حوثی
Read more »
پنتاگون: نیروهایی در منطقه داریم که قادر به مقابله با تهدیدهای ایران هستندوزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، پنتاگون، جمعه 12 فوریه 2021 تاکید کرد آمریکا نیروهایی در منطقه
Read more »