جزئیات صدور حکم اعدام برای مسئول پدافند غیرعامل یکی از سازمان‌های حساس کشور که با همکاری فنی و اطلاعاتی با سرویس جاسوسی موساد، اقدام به جاسوسی و تلاش برای آلوده‌سازی سرورهای داخلی کرده بود.

در یک پرونده امنیتی حساس که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است، جزئیات دقیق همکاری یک کارمند ارشد با سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی ( موساد ) تشریح شد. فرد مذکور که در جایگاه مسئول بخش مدیریت کمیته پدافند غیرعامل در یکی از سازمان‌های راهبردی کشور فعالیت می‌کرد، با سوءاستفاده از دسترسی‌های گسترده خود، به مهره‌ای برای انتقال اطلاعات طبقه‌بندی شده به دشمن تبدیل شد.

بر اساس گزارش‌های قضایی، این فرد از همان ابتدای تماس، با آگاهی کامل از هویت صهیونیستی فرد تماس‌گیرنده، مسیر خیانت را آغاز کرد و با پذیرش ماموریت‌های محوله، به سرعت مورد اعتماد افسران اطلاعاتی موساد قرار گرفت. روند جذب این جاسوس، از مراحل ارزیابی هویت و توانمندی آغاز شد و با تعریف ایمیل‌های امن و روش‌های ارتباطی پیچیده ادامه یافت. متهم در اعترافات خود بیان کرده که برای اثبات وفاداری به سرویس بیگانه، اقدام به جمع‌آوری و ارسال اطلاعات حساس شامل نمودار سازمانی، نقشه‌های فنی ساختمان‌های پدافندی، وضعیت حفاظتی و اطلاعات پرسنلی موجود در اتوماسیون‌های داخلی سازمان کرده است. در این فرآیند، موساد با استفاده از شگردهای رایج خود، اقدام به پرداخت مبالغ ارزی در قالب پاداش‌های نقدی کرد که در قالب بسته‌های مخفی به دست متهم می‌رسید. نکته قابل توجه در این پرونده، وعده دروغین خروج متهم از کشور بود که توسط افسران موساد به وی داده شده بود، وعده‌ای که هیچ‌گاه رنگ واقعیت به خود نگرفت و صرفاً ابزاری برای استثمار بیشتر وی بود. در فاز دوم همکاری، دامنه خیانت‌های این فرد به حوزه فنی و سایبری گسترش یافت. با دریافت آموزش‌های ویژه، متهم موظف شد تا شبکه‌های داخلی و سرورهای سازمان حساس مربوطه را آلوده کرده و با استفاده از ابزارهای بدافزاری و تروجان‌هایی که توسط افسران موساد در اختیارش قرار گرفته بود، زیرساخت‌های حیاتی کشور را هدف قرار دهد. او در چندین مرحله اقدام به تلاش برای تخلیه اطلاعاتی شبکه از طریق هاردهای آلوده و همچنین تلاش برای نصب بدافزار از طریق حافظه‌های جانبی کرد. تمامی این اقدامات در حالی صورت می‌گرفت که این فرد به صورت لحظه‌ای تحت رصد دقیق و اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) قرار داشت. این هوشیاری اطلاعاتی موجب شد تا پیش از حصول نتیجه نهایی توسط دشمن، شبکه همکاران و نحوه فعالیت وی شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر شود. دستگیری این فرد ضربه سنگینی به شبکه جاسوسی رژیم صهیونیستی در داخل کشور وارد کرد و تمامی رشته‌های آن‌ها برای نفوذ فنی به پدافند غیرعامل این سازمان خاص را پنبه کرد. پس از طی مراحل بازپرسی و تکمیل تحقیقات، پرونده این جاسوس با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. در جلسات رسیدگی به اتهامات، مستندات غیرقابل انکاری از قبیل گزارش‌های فنی ضابطین، اعترافات صریح متهم و ابزارهای کشف شده از وی ارائه گردید. دادگاه با بررسی دقیق ابعاد جرم و میزان آسیب‌های وارده به امنیت ملی، اقدامات وی را فراتر از یک جاسوسی ساده و در ردیف افساد فی‌الارض تشخیص داد. بر اساس حکم نهایی صادره، قاضی پرونده با استناد به مواد قانونی مرتبط با جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، این فرد را به اعدام محکوم کرد. این حکم نه تنها پاسخی قاطع به خیانت‌های این فرد بود، بلکه هشداری جدی به تمامی افرادی است که ممکن است تحت تأثیر وعده‌های پوشالی سرویس‌های بیگانه، امنیت کشور را به خطر اندازند. پرونده فرید نشان داد که اقتدار اطلاعاتی کشور به‌گونه‌ای است که کوچک‌ترین تحرکات جاسوسان دشمن از دید ناظران امنیتی پنهان نمی‌ماند و در نهایت، مسیر خیانت به وطن جز خذلان و مجازات سخت، سرانجام دیگری نخواهد داشت





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

موساد جاسوسی پدافند غیرعامل افساد فی‌الارض سربازان گمنام امام زمان

United States Latest News, United States Headlines