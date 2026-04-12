مذاکرات فشرده و طولانی میان هیئتهای ایران و آمریکا در پاکستان، با وجود تلاشها برای دستیابی به تفاهم، بدون نتیجه به پایان رسید. اختلافات عمیق در موضوعات کلیدی از جمله تنگه هرمز و مسائل منطقهای، مانع از تحقق توافق شد.
مذاکرات ایران و آمریکا در پاکستان ، با وجود حضور هیئتهایی بیسابقه از نظر سطح، تعداد و اختیارات، علیرغم بیش از ۲۱ ساعت گفتوگوی فشرده، پیچیده و چندلایه، سرانجام بدون دستیابی به توافق به پایان رسید. این ماراتن دیپلماتیک که در آغاز، نشانههایی از امکان شکلگیری یک تفاهم تاریخی بین تهران و واشنگتن را در خود داشت، اما در نهایت در تقاطع اختلافات بنیادین و محاسبات متعارض راهبردی به ایستگاهی از بنبست رسید.
بر اساس گزارشهای مختلف، اگرچه در ساعات ابتدایی، نشانههایی امیدوارکننده برای عبور از یکی از حساسترین بحرانهای چند دهه اخیر وجود داشت، اما با رسیدن به بامداد یکشنبه و آشکارشدن اختلافات جدی و ریشهای میان دو طرف، بهتدریج از مسیر توافق فاصله گرفت و به بنبست انجامید. بر اساس گزارش صداوسیما، هیئت ایرانی با حضور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه و علی باقری، عضو شورای عالی امنیت ملی، وارد مذاکراتی شد که از نظر زمان، سطح و گستره موضوعات، در زمره طولانیترین و پیچیدهترین مذاکرات سالهای اخیر قرار گرفت. این گفتوگوها که حدود ۲۱ ساعت به طول انجامید، با هدف دستیابی به یک چارچوب مشترک برای حلوفصل مجموعهای از مسائل راهبردی دنبال میشد.
در ساعات ابتدایی مذاکرات، نشانههایی از پیشرفت نسبی مشاهده میشد و حتی برخی منابع از شکلگیری یک چارچوب اولیه سخن گفتند. واشنگتنپست به نقل از یک مقام پاکستانی گزارش داد که مذاکرات «تا حد زیادی مثبت» بوده، هرچند با فرازونشیبهایی همراه بوده است. سیانان نیز به نقل از منابع پاکستانی اعلام کرد اگرچه نتایج اولیه مذاکرات مثبت ارزیابی میشود، اما بنبست بر سر برخی موضوعات کلیدی، بهویژه تنگه هرمز، همچنان پابرجاست. نیویورکتایمز گزارش داد که مذاکرات تا ساعات اولیه بامداد ادامه و حتی با عبور از نیمهشب، همچنان جریان داشته که نشانهای از جدیت دو طرف برای رسیدن به نتیجه بود. بااینحال، با ورود مذاکرات به سطوح عمیقتر و تخصصیتر، شکافها نمایانتر شد. تسنیم گزارش داد که پس از ورود به مباحث کارشناسی و بررسی جزئیات، اختلافات جدی در برخی حوزهها خود را نشان داد و روند مذاکرات از حالت پیشرونده اولیه فاصله گرفت.
در نهایت، هیئت ایرانی با تأکید بر حفظ حقوق اساسی کشور در حوزههای مختلف، ازجمله مسائل هستهای، نظامی و منطقهای، مانع از تحقق خواستههایی شد که از نگاه تهران، فراتر از چارچوبهای قابل قبول بود. این رسانه تأکید دارد که ایستادگی هیئت ایرانی، در کنار طولانیشدن مذاکرات، نشاندهنده تلاش برای دستیابی به توافقی «متوازن و قابل اتکا» بوده، هرچند به نتیجه نرسید. در سطح محتوایی، گزارشها نشان میدهد که مذاکرات، نه بر سر یک موضوع، بلکه بر سر یک بسته جامع از مسائل راهبردی جریان داشته است.
العربی الجدید به نقل از منابع آگاه پاکستانی گزارش داد که مهمترین موانع پیشرفت مذاکرات، بهویژه در مراحل پایانی، موضوعات لبنان و تنگه هرمز بود. طرف آمریکایی تلاش داشته پرونده لبنان را از چارچوب تعامل با ایران خارج کرده و آن را بهطور کامل به اسرائیل واگذار کند؛ رویکردی که با مخالفت صریح تهران مواجه شد. تنگه هرمز بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای انرژی جهان، به یکی از اصلیترین محورهای اختلاف تبدیل شده است. هیئت آمریکایی خواستار به تعویق انداختن تعیین تکلیف این موضوع و کاهش نقش ایران در آن بوده، در حالی که ایران بر حفظ حاکمیت و نقش راهبردی خود تأکید داشته است. سیانان نیز گزارش داد که بنبست بر سر کنترل و وضعیت تنگه هرمز، یکی از موانع اصلی دستیابی به توافق بود. تسنیم تأکید کرد که این موضوع، در کنار چند محور دیگر، ازجمله مسائل حلنشده کلیدی در مذاکرات بوده است.
موضوع برنامه موشکی ایران نیز از سوی طرف آمریکایی مطرح شد که با مخالفت تهران مواجه شد. نیویورکتایمز روایت کرد که مذاکرات ایران و آمریکا در سه محور اصلی به بنبست رسید؛ نخست، موضوع تنگه هرمز؛ دوم، سرنوشت حدود ۹۰۰ پوند اورانیوم غنیشده و سوم، مسئله داراییهای مسدودشده ایران. این اختلافات حاکی از آن بود که مذاکرات، تلاشی برای بازتعریف یک نظم راهبردی جدید در منطقه بود. پس از پایان مذاکرات، روایتهای متفاوتی ارائه شد. جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد که آمریکا «آخرین و بهترین پیشنهاد» خود را ارائه کرده، اما ایران آن را نپذیرفته است. محمدباقر قالیباف در شبکه ایکس نوشت: «پیش از مذاکرات تأکید کردم که ما حسن نیت و اراده لازم را داریم، ولی به دلیل تجربیات دو جنگ قبلی، اعتمادی به طرف مقابل نداریم. همکاران من در هیئت ایرانی میناب ۱۶۸ ابتکارات رو به جلویی مطرح کردند.»
ایران آمریکا مذاکرات پاکستان تنگه هرمز