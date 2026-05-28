ثبتنام آزمون سراسری ۱۴۰۵ و آزمون دانشجو معلم فردا (۸ خرداد) پایان مییابد. داوطلبان باید با دقت اطلاعات خود را تکمیل کنند، زیرا پس از مهلت هیچ تغییری ممکن نیست. آزمون فقط برای دروس اختصاصی است و نتیجه تنها برای همان سال اعتبار دارد.
مهلت ثبتنام داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و همچنین آزمون پذیرش دانشجو معلم در دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی فردا جمعه (هشتم خرداد ۱۴۰۵) به پایان میرسد.
این آخرین فرصت برای متقاضیانی است که تاکنون موفق به ثبتنام نشدهاند یا نیاز به ویرایش اطلاعات خود دارند. سازمان سنجش آموزش کشور تاکید کرده است که داوطلبان باید در تکمیل اطلاعات حساب کاربری خود دقت کافی داشته باشند، زیرا پس از اتمام مهلت ثبتنام و ویرایش، هیچگونه تغییر در مشخصات فردی، اقامتی یا آزمونی امکانپذیر نخواهد بود.
همچنین در صورت واگذاری فرآیند ثبتنام به شخص دیگری مانند متصدی کافینت، مسئولیت کامل اطلاعات و مستندات بارگذاری شده بر عهده خود داوطلب است و سازمان سنجش هیچ خطایی را در این خصوص نمیپذیرد. بنابراین توصیه میشود داوطلبان شخصاً نسبت به ثبتنام اقدام کرده و از صحت تمام اطلاعات وارد شده اطمینان حاصل کنند.
بر اساس اعلام مسئولان سازمان سنجش، آزمون سراسری ۱۴۰۵ و آزمون دانشجو معلم به طور همزمان برگزار خواهد شد و زمان دقیق برگزاری این آزمونها ۲۰ تا ۳۰ روز قبل از تاریخ برگزاری از طریق منابع رسمی اطلاعرسانی میشود. یکی از تغییرات مهم در این دوره این است که آزمون سراسری ۱۴۰۵ فقط برای دروس اختصاصی برگزار میشود و نتیجه آن برای سال ۱۴۰۶ معتبر نخواهد بود.
به عبارت دیگر، از امسال آزمون اختصاصی (کنکور) فقط یک بار در سال برگزار میشود و نتیجه آن صرفاً برای پذیرش همان سال اعتبار دارد. این تغییر به منظور کاهش استرس داوطلبان و افزایش کارایی نظام پذیرش دانشگاهها اعمال شده است.
متقاضیان باید توجه داشته باشند که برای هر گروه آزمایشی، سهم نمره کل آزمون اختصاصی متفاوت است: در گروههای علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی، ۴۰ درصد از نمره کل را آزمون اختصاصی تشکیل میدهد، در حالی که در گروههای هنر و زبانهای خارجی، این سهم ۷۰ درصد است. علاوه بر نمره آزمون اختصاصی، سابقه تحصیلی نیز با تاثیر قطعی در نمره کل لحاظ میشود.
برای همه متقاضیان، سابقه تحصیلی پایه یازدهم (برای هر دو نظام آموزشی ۶-۳-۳ و سالی واحدی) و پایه دوازدهم (برای نظام ۶-۳-۳) و همچنین سابقه تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی (برای نظام سالی واحدی) محاسبه خواهد شد. سهم نمره کل سابقه تحصیلی برای هر یک از پایههای یازدهم و دوازدهم در تمام گروههای آزمایشی به طور مساوی تعیین شده است.
نکته دیگر اینکه بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو مورخ ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ و ابلاغیه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای شرکتکنندگان المپیادهای علمی مصوب که حداقل ۷۰ درصد نمره مرحله دوم آخرین نفر پذیرفته شده در دوره تابستان را در آزمونهای مرحله دوم المپیادهای علمی کشوری کسب کردهاند، فقط سوابق تحصیلی پایه دوازدهم در محاسبات نمره کل اعمال خواهد شد. این تسهیلات به منظور تشویق دانشآموزان نخبه به شرکت در المپیادهای علمی فراهم شده است.
داوطلبان باید به خاطر داشته باشند که تمامی اطلاعات مربوط به ثبتنام، ضوابط و مقررات آزمون از طریق سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org قابل دسترسی است و برای جلوگیری از هرگونه مشکل، توصیه میشود ثبتنام را به ساعات پایانی موکول نکنند
