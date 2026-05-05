مذاکرات تمدید قرارداد علی قلیزاده با لخ پوزنان به دلیل مصدومیت منتفی شد و او پس از پایان فصل جاری از این باشگاه جدا خواهد شد. گزارشها حاکی از وجود پیشنهادهای جدی از لیگ ایران برای این بازیکن است.
مذاکرات باشگاه لخ پوزنان با علی قلیزاده ، ستاره ایرانی خود، پیش از بروز مصدومیت اخیر، به ارائه یک پیشنهاد رسمی برای تمدید قرارداد یک ساله منجر شده بود.
این پیشنهاد، در واقع تلاشی از سوی باشگاه برای حفظ بازیکنی بود که در طول حضورش در لهستان، ارزش خود را به اثبات رسانده است. با این حال، مصدومیت ناگهانی قلیزاده و ابهامات پیرامون مدت زمان بهبودی او، این امکان را از باشگاه گرفت تا پیشنهاد خود را نهایی کند و در نهایت، تصمیم به عدم تمدید قرارداد با این بازیکن گرفته شد.
گزارشهای رسیده از رسانههای لهستانی، از جمله سایت معتبر transfery، حاکی از آن است که علی قلیزاده پس از پایان فصل جاری (۳۰ ژوئن ۲۰۲۶) به طور رسمی از لخ پوزنان جدا خواهد شد. این جدایی، پایان همکاری چند ساله و موفقی را رقم خواهد زد که در آن قلیزاده توانست با نمایشهای درخشان خود، نقش مهمی در موفقیتهای تیم ایفا کند.
او در فصل جاری، در مجموع ۱۴ بازی برای لخ پوزنان به میدان رفته و موفق به ثبت ۵ گل و ۴ پاس گل شده است. این آمار، نشاندهنده تاثیرگذاری بالای او در خط حمله تیم است، اما با وجود این عملکرد قابل قبول، مدیریت باشگاه تصمیم گرفته است که به دنبال گزینههای جدیدی برای تقویت تیم باشد.
مکسیمیلیان دیسکو، خبرنگار شناخته شده شبکه تلویزیونی TVP Sport، نیز این خبر را تایید کرده و تاکید کرده است که باشگاه لخ پوزنان به علی قلیزاده پیشنهاد تمدید قرارداد ارائه نخواهد داد. این تصمیم، به نظر میرسد که بر اساس ارزیابیهای فنی و مالی باشگاه اتخاذ شده است.
همزمان با اعلام خبر جدایی قلیزاده از لخ پوزنان، برخی از رسانههای لهستانی، از جمله سایت goal این کشور، مدعی شدهاند که این بازیکن ایرانی پیشنهادات جدی و وسوسهکنندهای از باشگاههای لیگ ایران دریافت کرده است. این پیشنهادات، میتواند فرصتی برای قلیزاده باشد تا به فوتبال ایران بازگردد و در لیگ داخلی به بازی خود ادامه دهد.
با توجه به محبوبیت و جایگاه قلیزاده در میان هواداران فوتبال ایران، بازگشت او به لیگ برتر میتواند تاثیر مثبتی بر این لیگ داشته باشد و باعث افزایش جذابیت و تماشاگران شود. به نظر میرسد که قلیزاده نیز به این پیشنهادها با جدیت نگاه میکند و احتمال اینکه او در فصل آینده در یکی از تیمهای ایرانی به میدان برود، بسیار زیاد است.
این موضوع، میتواند رقابت در خط حمله تیمهای ایرانی را افزایش دهد و به بهبود کیفیت بازیها کمک کند. در حال حاضر، هنوز هیچ توافق نهایی بین قلیزاده و باشگاههای ایرانی صورت نگرفته است، اما مذاکرات در حال انجام است و به زودی میتوان انتظار داشت که نتیجه این مذاکرات مشخص شود.
باشگاه لخ پوزنان، با وجود تصمیم به عدم تمدید قرارداد با علی قلیزاده، حمایت کامل خود را از این بازیکن اعلام کرده و به او در زمینه درمان و بهبودی از مصدومیتش کمک خواهد کرد. باشگاه به قلیزاده اختیار تام داده است تا مکان جراحی خود را انتخاب کند و تمام هزینههای مربوط به جراحی و درمان را بر عهده خواهد گرفت.
این اقدام، نشاندهنده احترام باشگاه به قلیزاده و قدردانی از زحمات او در طول دوران حضورش در تیم است. علی قلیزاده، در طول حضورش در لخ پوزنان، توانسته است ارزش نزدیک به دو میلیون یورویی خود را به اثبات برساند و به یکی از بازیکنان کلیدی تیم تبدیل شود. او با نمایشهای درخشان خود، توانسته است دل هواداران را به دست آورد و به یکی از محبوبترین بازیکنان تیم تبدیل شود.
جدایی او از لخ پوزنان، برای هواداران این تیم، خبر ناگواری است، اما آنها امیدوارند که قلیزاده بتواند به سرعت از مصدومیت خود بهبود یابد و در آیندهای نزدیک، دوباره به میادین بازگردد و در تیم دیگری به بازی خود ادامه دهد
