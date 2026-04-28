واتس‌اپ از ۱۷ شهریور ۱۴۰۷ (۸ سپتامبر ۲۰۲۶) پشتیبانی از نسخه‌های قدیمی‌تر از اندروید ۶ را متوقف می‌کند. کاربران باید برای جلوگیری از از دست رفتن اطلاعات خود، از چت‌های خود نسخه پشتیبان تهیه کنند.

واتس‌اپ از تاریخ ۱۷ شهریور ۱۴۰۷ (۸ سپتامبر ۲۰۲۶) پشتیبانی از سیستم‌عامل اندروید نسخه‌های قدیمی‌تر از ۶ را به‌طور کامل متوقف خواهد کرد. این تصمیم از سوی شرکت واتس‌اپ با هدف ارتقای امنیت ، بهبود عملکرد و ارائه امکانات جدیدتر به کاربران اتخاذ شده است.

با توجه به پیشرفت‌های روزافزون در فناوری و نیاز به قابلیت‌های سیستمی قوی‌تر برای پشتیبانی از ویژگی‌های جدید، حفظ سازگاری با نسخه‌های قدیمی‌تر اندروید دیگر امکان‌پذیر نیست. واتس‌اپ همواره در تلاش است تا تجربه کاربری بهتری را برای همه فراهم کند و این امر مستلزم به‌روزرسانی مداوم و انطباق با استانداردهای جدید است. این تغییرات به این معناست که کاربران اندرویدی که از نسخه‌های قدیمی‌تر از ۶ استفاده می‌کنند، پس از تاریخ مذکور قادر به استفاده از واتس‌اپ نخواهند بود.

این موضوع می‌تواند برای تعداد قابل توجهی از کاربران در سراسر جهان، به‌ویژه در کشورهایی که استفاده از تلفن‌های هوشمند قدیمی همچنان رایج است، مشکل‌ساز شود. واتس‌اپ به این دسته از کاربران توصیه می‌کند که برای جلوگیری از از دست رفتن اطلاعات خود، حتماً از چت‌های خود نسخه پشتیبان تهیه کنند. این کار را می‌توان به راحتی از طریق تنظیمات برنامه و با استفاده از سرویس‌های ابری مانند گوگل درایو انجام داد.

همچنین، امکان تهیه نسخه پشتیبان محلی نیز وجود دارد که در آن چت‌ها در حافظه داخلی تلفن ذخیره می‌شوند. دلایل متعددی پشت این تصمیم واتس‌اپ وجود دارد. یکی از مهم‌ترین دلایل، نیاز به منابع سیستمی بیشتر برای اجرای ویژگی‌های جدید است. ویژگی‌هایی مانند تماس‌های ویدیویی با کیفیت بالا، استیکرهای متحرک، و ابزارهای ویرایش عکس و ویدیو نیازمند پردازنده قوی‌تر، حافظه بیشتر و سیستم‌عامل به‌روزتری هستند.

نسخه‌های قدیمی‌تر اندروید فاقد این منابع هستند و نمی‌توانند از این ویژگی‌ها به درستی پشتیبانی کنند. علاوه بر این، نسخه‌های قدیمی‌تر اندروید از نظر امنیتی آسیب‌پذیرتر هستند و ممکن است کاربران را در معرض خطر هک و سرقت اطلاعات قرار دهند. واتس‌اپ با متوقف کردن پشتیبانی از این نسخه‌ها، تلاش می‌کند تا امنیت کاربران خود را افزایش دهد.

همچنین، با تمرکز بر روی نسخه‌های جدیدتر اندروید، واتس‌اپ می‌تواند منابع خود را بهینه‌سازی کند و بر روی توسعه ویژگی‌های جدید و بهبود عملکرد برنامه تمرکز کند. این امر در نهایت به نفع همه کاربران خواهد بود. وب‌سایت WABetaInfo که به رصد تغییرات واتس‌اپ می‌پردازد، این خبر را تایید کرده و اعلام کرده است که نسخه فعلی واتس‌اپ برای اندروید به سیستم‌عامل اندروید ۵.۰ یا جدیدتر نیاز دارد.

این تغییرات تنها بر کاربران اندروید تاثیر می‌گذارد و کاربران آیفون و آی‌پد تحت تاثیر قرار نخواهند گرفت. واتس‌اپ همچنان از دستگاه‌هایی که iOS ۱۵.۱ و نسخه‌های بالاتر را اجرا می‌کنند، پشتیبانی خواهد کرد. این موضوع نشان می‌دهد که واتس‌اپ در حال ایجاد تمایز بین پلتفرم‌های مختلف است و ممکن است در آینده نیز تغییرات مشابهی را برای سایر پلتفرم‌ها اعمال کند.

با توجه به اینکه تعداد زیادی از کاربران در کشورهای در حال توسعه همچنان از تلفن‌های هوشمند قدیمی استفاده می‌کنند، واتس‌اپ باید راهکارهایی را برای کمک به این کاربران ارائه دهد. یکی از این راهکارها می‌تواند ارائه تخفیف برای خرید تلفن‌های هوشمند جدید باشد. همچنین، واتس‌اپ می‌تواند با همکاری با تولیدکنندگان تلفن‌های هوشمند، برنامه‌های به‌روزرسانی سیستم‌عامل را برای دستگاه‌های قدیمی‌تر ارائه دهد.

در نهایت، مهم است که کاربران از این تغییرات آگاه باشند و برای جلوگیری از از دست رفتن اطلاعات خود، اقدامات لازم را انجام دهند. واتس‌اپ نیز باید به طور شفاف و واضح در مورد این تغییرات اطلاع‌رسانی کند و به سوالات کاربران پاسخ دهد. این امر به حفظ اعتماد کاربران و جلوگیری از ایجاد نارضایتی کمک خواهد کرد.

به طور خلاصه، تصمیم واتس‌اپ برای متوقف کردن پشتیبانی از نسخه‌های قدیمی‌تر اندروید یک تصمیم استراتژیک است که با هدف ارتقای امنیت، بهبود عملکرد و ارائه امکانات جدیدتر اتخاذ شده است





SharghDaily / 🏆 1. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

واتس‌اپ اندروید پشتیبانی نسخه قدیمی به‌روزرسانی امنیت نسخه پشتیبان توقف پشتیبانی

United States Latest News, United States Headlines