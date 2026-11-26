خروج سامانه بارشی از خراسان شمالی از عصر پنجشنبه و آغاز روند افزایشی دما از نیمه‌شب. بررسی شرایط جوی و دمای شهرهای استان.

نوربخش داداشی ، مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ، از خروج کامل سامانه بارشی از سطح این استان در بعدازظهر پنجشنبه خبر داد. به گفته وی، این خروج منجر به کاهش تدریجی پوشش ابری شده و شرایط جوی تا اوایل هفته آینده در حالت پایداری قرار خواهد گرفت. انتظار می‌رود آسمان در اکثر ساعات روز تا یک هفته آینده در وضعیت نیمه‌ابری باقی بماند.

جزئیات وضعیت جوی تا پایان هفته جاری

بررسی‌های انجام شده بر روی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که جو خراسان شمالی تا اواسط پنجشنبه همچنان ناپایدار خواهد بود. در این بازه زمانی، پدیده غالب افزایش سرعت باد در برخی ساعات روز است. در مناطق شمالی و شمال غربی استان نیز بارش‌های خفیف و پراکنده پیش‌بینی شده است.

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علاوه بر بارش‌های خفیف، مه‌گرفتگی در ارتفاعات نیز در دستور کار هواشناسان قرار دارد. این شرایط تا بعدازظهر ادامه می‌یابد و پس از خروج سامانه بارشی، ثبات جوی حاکم خواهد شد. تغییر الگوی جریانات هوایی به سمت جنوبی شدن، عامل اصلی تثبیت وضعیت آب و هوایی در روزهای پیش‌رو است.

روند افزایش دما از نیمه‌شب پنجشنبه

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تأکید کرد که با توجه به تغییر جهت جریانات جوی، از اواسط شب پنجشنبه روندی نسبی برای افزایش دما آغاز خواهد شد. این افزایش دما تا اوایل هفته آینده تداوم خواهد داشت و تفاوت دمایی قابل توجهی را نسبت به روزهای گذشته در پی خواهد داشت. این تغییر دما بر اساس تحلیل‌های دقیق سامانه‌های پیش‌بینی صورت گرفته است.

آسمان در ساعات باقی‌مانده روز نیز به تدریج صاف‌تر شده و ابرها از سطح استان دور می‌شوند. این وضعیت منجر به بهبود دید افقی در جاده‌های اصلی و فرعی خراسان شمالی خواهد شد. رانندگان می‌توانند با اطمینان از ثبات جوی، برنامه‌ریزی خود را برای سفرهای بین‌شهری انجام دهند.

گزارش دما و بارندگی ایستگاه‌های سینوپتیک

در بررسی آمار ۲۴ ساعت گذشته، بیشترین میزان بارندگی از ایستگاه بدرانلو با اندازه نیم میلی‌متر ثبت شده است. این کمیت نشان‌دهنده شدت بسیار پایین بارش‌ها در منطقه بوده و خسارت قابل توجهی وارد نکرده است. وضعیت دما در نقاط مختلف استان نیز متفاوت گزارش شده است.

سردترین نقطه استان مربوط به ایستگاه بام است که دمای کمینه آن به یک درجه سانتی‌گراد رسیده است. در مقابل، گرم‌ترین نقطه ایستگاه مانه با دمای بیشینه ۲۶ درجه سانتی‌گراد بوده است. این اختلاف دمایی نشان‌دهنده تنوع اقلیمی در مناطق مختلف خراسان شمالی است.

دمای شهر بجنورد نیز در همین بازه زمانی، کمینه ۸ و بیشینه ۲۲ درجه سانتی‌گراد را ثبت کرده است. پیش‌بینی برای فرد جمعه، ۲۴ مهر ۱۴۰۵، حاکی از آسمانی صاف تا کمی ابری است. این شرایط ایده‌آلی برای فعالیت‌های روزانه و تفریحی در فضای باز ایجاد می‌کند.