پایان جنجال خواهران منصوریان در فدراسیون ووشو؛ تبرئه سهیلا و کاهش محرومیت شهربانو

کمیته استیناف فدراسیون ووشو با بررسی مجدد پرونده خواهران منصوریان، سهیلا منصوریان را تبرئه و مدت محرومیت شهربانو منصوریان را به ۱۲ ماه کاهش داد.

عصر سه‌شنبه، جلسه سرنوشت‌ساز کمیته استیناف فدراسیون ووشو به منظور بازبینی و صدور آرای نهایی در پرونده جنجالی خواهران منصوریان برگزار شد. این پرونده که ماه‌ها جامعه ورزش ی ایران را تحت تأثیر قرار داده بود، ریشه در حواشی مربوط به برکناری الهه منصوریان از سمت سرمربی‌گری تیم ملی ووشو زنان داشت.

به دنبال این تغییرات مدیریتی و فنی در بدنه تیم ملی، شهربانو و سهیلا منصوریان با انتشار مطالب تند و ادعاهای جنجالی در فضای مجازی، به انتقاد شدید از مدیریت فدراسیون پرداختند که در نهایت منجر به تشکیل پرونده انضباطی و صدور احکام محرومیت سنگین برای آن‌ها شد. تنش‌ها زمانی به اوج رسید که فدراسیون ووشو با استناد به این اظهارات، هر دو خواهر را از فعالیت‌های ورزشی منع کرد. با این حال، در ماه‌های اخیر و در روندی غیرمنتظره، تغییراتی در مواضع طرفین ایجاد شد که مسیر قضایی این پرونده را دگرگون کرد.

در جلسه کمیته استیناف، شهربانو منصوریان با حضور در جلسه و ارائه توضیحات جدید، بار مسئولیت اظهارات منتشر شده در صفحه اینستاگرام خواهرش را به طور کامل بر عهده گرفت. وی با صراحت اعلام کرد که دسترسی به صفحه شخصی سهیلا منصوریان در اختیار او بوده و خواهرش هیچ‌گونه دخالت مستقیم یا نقش اجرایی در انتشار مطالب توهین‌آمیز علیه مسئولان فدراسیون نداشته است. این اعتراف صریح که با هدف حمایت از خواهرش صورت گرفت، مبنای اصلی تصمیم‌گیری اعضای کمیته استیناف قرار گرفت.

بر همین اساس، در خصوص سهیلا منصوریان، با توجه به عدم اثبات نقش او در حواشی پیش آمده، رأی برائت صادر شد و تمامی محرومیت‌ها و جریمه‌های مالی علیه او لغو گردید. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که او پیش‌تر به ۱۰ ماه محرومیت و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.

در سوی دیگر، وضعیت برای شهربانو منصوریان متفاوت رقم خورد. کمیته استیناف علی‌رغم پذیرش مسئولیت‌پذیری او، تجدیدنظرخواهی‌اش را در خصوص اصل محکومیت رد کرد، اما در اقدامی که نوعی تخفیف محسوب می‌شود، مجازات او را تعدیل نمود. بر این اساس، محرومیت ۱۴ ماهه او به ۱۲ ماه کاهش یافت و جریمه نقدی یک میلیارد ریالی وی نیز به ۵۰۰ میلیون ریال تقلیل پیدا کرد. همچنین در همین جلسه، پرونده توحید اسدیان که پیش‌تر به ۱۴ ماه محرومیت و جریمه سنگین محکوم شده بود، مورد بررسی مجدد قرار گرفت که نتیجه آن کاهش محرومیت به ۸ ماه و تقلیل جریمه به ۵۰۰ میلیون ریال بود.

با صدور این احکام قطعی، پرونده انضباطی پرحاشیه ووشوکاران ملی‌پوش پس از مدت‌ها به نقطه پایان رسید، هرچند که تبعات این کشمکش‌ها همچنان بر روند حرفه‌ای فعالیت‌های ورزشی این ورزشکاران سایه افکنده است و نگاه‌های بسیاری را به آینده فعالیت‌های آن‌ها در فدراسیون دوخته است.





