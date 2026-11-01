گزارش تحلیلی از رسوایی فساد ۱۰۰ میلیارد دلاری در ترکیه و کاهش حمایت از حزب اردوغان در نظرسنجی‌ها. بررسی پیش‌زمینه اقتصادی و سیاسی.

بحران عمیق اقتصادی و سیاسی در ترکیه به نقطه عطفی حساس رسیده است، جایی که رسانه‌های این کشور همزمان با انتشار اخبار مکرر درباره بازداشت‌شدگان پرونده فساد بزرگ صندوق‌ها، بر ضرورت برگزاری انتخابات زودهنگام تاکید می‌کنند. در این میان، منتقدان مدعی هستند که مقامات حزب حاکم مانع افشای هویت مظنونین سیاسی می‌شوند، چرا که برخی از چهره‌های کلیدی این فساد از اعضای نزدیک به اردوغان هستند و این موضوع باعث شده است اعتماد عمومی به شدت کاهش یابد و فشارهای اجتماعی برای تغییر دولت افزایش پیدا کند.

رسوایی فساد یکصد میلیارد دلاری و مصادره اموال

پرونده فساد مالی که به عنوان بزرگترین رسوایی اقتصادی در تاریخ جمهوری ترکیه شناخته می‌شود، تاکنون منجر به بازداشت بیش از دویست نفر شده است و علنا بر جایگاه سیاسی حزب حاکم سایه انداخته است. در آخرین حادثه مرتبط با این پرونده، دادستان استانبول دستور مصادره اموال همسر یکی از نمایندگان مجلس از حزب عدالت و توسعه را به اتهام مشارکت در فساد مربوط به ۱۳۱ صندوق مالی صادر کرد، اما این دستور قضایی تنها پس از ۲۴ ساعت و تحت فشار نفوذ سیاسی و تشکیلاتی متوقف گردید. علی باباجان، رهبر حزب جهش و دموکراسی و از بنیان‌گذاران سابق حزب حاکم که اکنون در صف مخالفان قرار دارد، اعلام کرده است که خسارات ناشی از حیف و میل، سودهای غیرقانونی و ارقام جابجا شده در این پرونده بیش از یکصد میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه وارد کرده و این عدد شوکه‌کننده نشان‌دهنده عمق فساد در لایه‌های بالای قدرت است.

Also read بیش되었다涌 مناقشه سیاسی لهستان درباره انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی

سقوط محبوبیت حزب عدالت و توسعه و افراط

رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهند که این رسوایی مالی و وضعیت نابسامان اقتصادی باعث آسیب ملموس به جایگاه حزب عدالت و توسعه در میان محافظه‌کاران شده است و نتایج نظرسنجی موسسه ASAL که در ۲۸ استان با مشارکت ۲۰۲۰ نفر و با حاشیه خطای ۲.۴۱ درصد انجام شد، گویای کاهش شدید حمایت از دولت است. طبق داده‌های این نظرسنجی که در اکتبر منتشر شد، ۵۷.۲ درصد از شرکت‌کنندگان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام هستند، در حالی که تنها ۳۳.۵ درصد مخالف این طرح بوده و ۹.۳ درصد نیز پاسخی ندادند. این شکاف عمیق عمومی نشان می‌دهد که اکثریت قاطع مردم ترکیه دیگر حاضر به صبر برای پایان قانونی دوره فعالیت دولت فعلی نیستند و احساس می‌کنند زمان تغییر فرا رسیده است.

ظهور پارتی نو و رهبری اوزگور اوزل

اوزگور اوزل، رهبر پارتی نو که پس از انشعاب از حزب جمهوری خلق و با همراهی ۹۴ نماینده این حزب شکل گرفته، اکنون به عنوان مهم‌ترین چهره اپوزیسیون در ترکیه شناخته می‌شود. او در یک گردهمایی عمومی در شهر بالیکسیر با مخاطب قرار دادن هوادارانش ابراز داشت که مردم به دنبال راهی هستند تا صدای خود را به گوش دیگران برسانند و این موج اجتماعی قطعا منجر به تغییر دولت خواهد شد. اوزگور اوزل که پارتی نو را بدون بودجه حمایتی دولتی و با هزینه‌های شخصی و حمایتی شهروندان تأسیس کرده، بر این نکته تاکید کرد که مردم با گذاشتن لیره‌به‌لیره در جیب حزب و خرید خودرو و ساختمان برای آن‌ها، تکیه‌گاه اصلی او هستند و این مشارکت مالی گسترده نشان‌دهنده اعتماد مردم به مسیر جدید او برای کمک به کشاورزان، بازنشستگان و کارگران است.

تحلیل آماری کاهش ۲۱ درصدی آرای اردوغان

بر اساس تحلیل‌های دکتر تامر بولات از دانشگاه ترکیه، تاثیر مشکلات اقتصادی و هزینه‌های بالای زندگی بر رفتار رأی‌دهندگان در آخرین نظرسنجی‌ها به وضوح آشکار شده و سهم آرای حزب عدالت و توسعه از مرز ۴۹.۵ درصد در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ به حدود ۲۸.۲۴ درصد فعلی سقوط کرده است. دکتر بولات در گزارش خود اشاره می‌کند که این کاهش ۲۱ تا ۲۲ درصدی که از سال ۲۰۱۸ آغاز شد و در سال ۲۰۲۳ به محدوده ۳۵.۵ درصد رسید، کاهشی کاملا قابل توجه و غیرقابل نادیده گرفتن است که ریشه در بحران اقتصادی طولانی مدت دارد. همچنین داده‌ها نشان می‌دهد که در گروه سنی بالای ۵۰ سال که به طور سنتی پایگاه اصلی حزب حاکم بود، حمایت از ۶۵ درصد به ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش یافته است، در حالی که پارتی نو موفق شده است رأی‌دهندگان راست‌گرا و حتی برخی از ناامیدان از حزب حرکت ملی‌گرا را نیز به سمت خود جذب کند و این الگوی جدید رای‌دهی می‌تواند سرنوشت انتخابات آینده را رقم بزند.