پایانه نفتی خارک به عنوان یک هدف برای همه تحریمهای علیه ایران تلقی میشود. مقامات میگویند اگر فعالیت پایانه خارک همچنان متوقف نباشد، فشار بر دیگر تاسیسات ذخیرهسازی نفت ایران افزایش خواهد یافت.
پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد که همزمان با ادامه تنشها در خلیج فارس، شمار نفتکشهای حاضر در اطراف جزیره خارک، مهمترین پایانه صادرات نفت ایران، به بالاترین سطح از زمان آغاز محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران رسیده است.
بر اساس گزارش ماهوارهای منتشر شده در ۲۶ اردیبهشت، ۲۳ نفتکش در اطراف جزیره خارک مشاهده شده که آنها شامل نفتکشهای در لنگرگاههای اطراف و نیز نفتکشهای در حال بارگیری نفت خام و گاز مایع بودند. در تصاویر ماهوارهای اروپایی، در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۱ اردیبهشت، هیچ نفتکش اقیانوسپیمایی در پایانه نفتی جزیره خارک دیده نشده است که به عنوان نخستین توقف طولانی صادرات نفت ایران از آغاز جنگ محسوب میشود
تحریم منسوجات برهنگی اقتصادی اقتصاد ایران تحریمهای آمریکا علیه بنادر ایران قطعی صادرات نفت ایران