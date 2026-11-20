کتاب الیزابت براو درباره پایان یا دگرگونی جهانی‌شدن اقتصادی، وابستگی متقابل و رقابت قدرت‌های بزرگ را بررسی می‌کند و پیامدهای این تحول را برای کشورها توضیح می‌دهد.

در دهه‌های پایانی قرن بیستم، جهانی‌شدن اقتصادی به یکی از اندیشه‌های مسلط بر سیاست‌گذاری جهان تبدیل شد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گسترش تجارت آزاد و پیشرفت فناوری ارتباطات این باور را تقویت کرد که جهان به سوی اقتصادی یکپارچه حرکت می‌کند. اکنون کتاب "خداحافظ جهانی‌شدن؛ بازگشت جهان دوپاره" نوشته الیزابت براو ، منتشرشده از سوی انتشارات دانشگاه ییل در سال ۲۰۲۴، این پرسش را دوباره مطرح کرده است که آیا جهانی‌شدن پایان یافته یا شکل خاصی از آن.

بحران مالی سال ۲۰۰۸، همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین و تشدید رقابت اقتصادی و فناورانه آمریکا و چین نشان داده‌اند که وابستگی متقابل می‌تواند آسیب‌پذیری و ابزار اعمال قدرت نیز باشد. به همین دلیل، پرسش دولت‌ها دیگر تنها ارزان‌ترین منبع تهیه کالا نیست، بلکه این است که چه کسی می‌تواند عرضه را متوقف کند یا مسیرهای مالی و تجاری را مسدود کند.

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کتاب خداحافظ جهانی‌شدن چه پرسشی را مطرح می‌کند

الیزابت براو در کتاب خود توضیح می‌دهد که خوش‌بینی دوران پس از جنگ سرد چگونه جای خود را به نگرانی از وابستگی اقتصادی، رقابت قدرت‌های بزرگ و ضرورت تأمین امنیت ملی داده است. پرسش اصلی کتاب این است که آیا واقعاً با پایان جهانی‌شدن روبه‌رو هستیم یا با پایان شکل خاصی از آن که چند دهه بر اقتصاد جهان مسلط بود.

پاسخ به این پرسش برای کشورهایی که در جست‌وجوی جایگاه مؤثرتری در اقتصاد جهانی هستند اهمیت زیادی دارد. درک این تغییر نیازمند بازگشت به دوره شکل‌گیری جهانی‌شدن معاصر است، دورانی که قواعد اقتصادی بسیاری از کشورها را دگرگون کرد.

ریشه‌های جهانی‌شدن و توزیع نابرابر منافع آن

از دهه ۱۹۸۰ به بعد، آزادسازی تجارت و سرمایه، خصوصی‌سازی، کاهش مداخله دولت در برخی حوزه‌ها و گسترش شرکت‌های چندملیتی به اجزای اصلی سیاست اقتصادی بسیاری از کشورها تبدیل شد. کاهش هزینه حمل‌ونقل و ارتباطات امکان داد مراحل مختلف تولید یک کالا در کشورهای گوناگون انجام شود.

در نتیجه، شرکت‌ها تولید را به مناطقی منتقل کردند که هزینه نیروی کار و دیگر نهاده‌ها در آنها پایین‌تر بود. مصرف‌کنندگان به کالاهای متنوع‌تر و ارزان‌تر دسترسی یافتند و اقتصادهای آسیایی، به‌ویژه چین، صنعتی‌شدن و رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کردند. با این حال، منافع جهانی‌شدن میان کشورها و گروه‌های اجتماعی به‌طور یکسان توزیع نشد.

برانکو میلانوویچ و کریستوف لکنر در پژوهشی درباره توزیع جهانی درآمد، رشد نامتوازن درآمدها را نشان دادند که بعدها با عنوان "منحنی فیل" شهرت یافت. بر پایه این پژوهش، در فاصله سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۸ گروه‌هایی از طبقه متوسط اقتصادهای نوظهور و ثروتمندترین گروه‌های جهان رشد قابل‌توجهی در درآمد واقعی داشتند، درحالی‌که رشد درآمد برخی گروه‌های دیگر محدودتر بود.

تفسیر این منحنی به روش اندازه‌گیری و تغییر ترکیب جمعیت حساس است و نمی‌توان از آن رابطه‌ای علّی و قطعی میان جهانی‌شدن و نابرابری استخراج کرد. با این همه، این یافته یادآوری می‌کند که رشد اقتصاد جهانی لزوماً به معنای توزیع متوازن دستاوردهای آن نیست.

دیدگاه جوزف استیگلیتز درباره اصلاح جهانی‌شدن

جوزف استیگلیتز، اقتصاددان برجسته، پیش از آشکارشدن بحران‌های ژئوپلیتیکی کنونی نسبت به کاستی‌های نظام جهانی‌شدن هشدار داده بود. او در آثاری مانند "نگاهی نو به جهانی‌شدن"، "تجارت منصفانه برای همه" و "بازبینی جهانی‌شدن و ناخرسندی‌هایش" استدلال می‌کند که جهانی‌شدن ظرفیت بزرگی برای رشد و بهبود رفاه دارد.

از دیدگاه استیگلیتز، مشکل اصلی در خود تجارت نیست، بلکه در شیوه طراحی و اجرای قواعد تجارت، سرمایه‌گذاری و نظام مالی بین‌المللی است. او همچنین عملکرد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را در ترویج سیاست‌های کمابیش یکسان برای اقتصادهایی با شرایط متفاوت نقد می‌کند.

استیگلیتز معتقد است بازارها به‌تنهایی نمی‌توانند همه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی فعالیت خود را اصلاح کنند. از نظر او، دولت‌ها باید در آموزش، زیرساخت، تنظیم‌گری، حمایت اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر نقش مؤثری داشته باشند تا منافع جهانی‌شدن میان گروه‌های مختلف عادلانه‌تر توزیع شود.