روابط عمومی ارتش پاکستان اعلام کرد که سفر سه روزه فیلد مارشال سید عاصم منیر ، فرمانده ارتش پاکستان ، به همراه سید محسن نقوی، وزیر کشور این کشور، به تهران با موفقیت پایان یافت. این سفر که با هدف تقویت روابط دوجانبه و رایزنی در خصوص مسائل منطقهای انجام شد، شاهد دیدارهای مهمی میان مقامات بلندپایه دو کشور بود. در طول این سفر، فیلد مارشال عاصم منیر با دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران ، دیدار و گفتگو کرد.
محور اصلی این دیدارها بر استقرار صلح و ثبات پایدار در منطقه، با تمرکز ویژه بر تحولات امنیتی در حال شکلگیری، تاکید داشت. طرفین همچنین در خصوص اهمیت تعاملات دیپلماتیک مستمر و اقدامات مشترک برای ارتقای صلح و رفاه در منطقه به تبادل نظر پرداختند. در این راستا، فرمانده ارتش پاکستان بر لزوم گفتگو، کاهش تنش و حل و فصل مسالمتآمیز مسائل باقیمانده از طریق دیپلماسی پایدار تاکید کرد. دیدارهای جداگانهای نیز با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، و سرلشکر علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء، برگزار شد. در این ملاقاتها، ابعاد مختلف همکاریهای دفاعی، امنیتی و اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راههای تقویت هرچه بیشتر روابط برادرانه و تاریخی میان ایران و پاکستان مورد تاکید واقع شد. فیلد مارشال عاصم منیر در پایان این دیدارها، مراتب قدردانی عمیق خود را از مهماننوازی گرم رهبری و ملت ایران ابراز داشت و صمیمانهترین آرزوهای رئیس جمهور، نخست وزیر و مردم پاکستان را به مقامات عالیرتبه ایران ابلاغ کرد. وی بار دیگر بر عزم راسخ پاکستان برای تقویت روابط دوجانبه و همکاری در جهت ایجاد صلح و ثبات منطقهای تأکید کرد. این بازدید نشاندهنده تعهد پاکستان به ایفای نقش سازنده در حل و فصل مسالمتآمیز چالشهای منطقهای و تلاش برای تأمین رفاه و امنیت فراگیر در خاورمیانه است
