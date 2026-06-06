وزارت صمت، معدن و تجارت پایان محدودیت‌های هوشمند صادرات اسلب و ورق فولادی را اعلام کرده و صادرات این محصولات را بلامانع اعلام کرد. این محدودیت‌ها با هدف تأمین نیاز بازار داخلی و صیانت از منابع راهبردی اعمال شده و با پایان بازه تعیین‌شده، صادرکنندگان دوباره می‌توانند به بازارهای جهانی عرضه کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به دفتر مقررات صادرات و واردات، از پایان دوره محدودیت‌های هوشمند صادرات ی برای اسلب و ورق‌های فولاد ی خبر داد و صادرات این محصولات را بلامانع اعلام کرد.

با تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت، محدودیت‌های صادراتی اعمال‌شده بر روی برخی محصولات فولادی کلیدی کشور به طور رسمی پایان یافت. بر اساس نامه ابلاغی این وزارتخانه به دفتر مقررات صادرات و واردات، محدودیت‌های هوشمند و مقطعی که پیش از این برای صادرات اسلب و ورق‌های فولادی وضع شده بود، به اتمام رسیده و از این پس صادرات این اقلام بلامانع است.

وزارت صمت در تشریح دلایل اعمال این محدودیت‌ها اعلام کرد: این تصمیم با هدف اولویت‌بخشی به تأمین نیاز‌های بازار داخل و صیانت از منابع راهبردی کشور در شرایط حساس اتخاذ شده بود. با این حال، با توجه به پایان یافتن بازه زمانی تعیین‌شده برای این محدودیت‌ها در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۵ و برطرف شدن ضرورت‌های پیشین، صادرکنندگان مجدداً اجازه عرضه این محصولات را به بازار‌های جهانی خواهند داشت





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