پایان نقش بانک مرکزی در کالابرگ الکترونیک

بر اساس اطلاعات بدست آمده از بانک مرکزی، مأموریت دبیرخانه‌ای این بانک در کارگروه ماده 13 به پایان رسیده و از 15 اردیبهشت، بانک مرکزی نقشی در کالابرگ ندارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در روز گذشته اعلام کرده بود که بانک مرکزی مأمور تأمین منابع کالابرگ الکترونیک است و برای این منظور، حساب مخصوصی افتتاح کرده است.

اما طبق اطلاعات بدست آمده از بانک مرکزی، مأموریت دبیرخانه‌ای این بانک در کارگروه ماده 13 به پایان رسیده و از 15 اردیبهشت، بانک مرکزی نقشی در کالابرگ ندارد. با پایان مأموریت دبیرخانه‌ای بانک مرکزی در کارگروه ماده 13 و استقرار سازوکار قانونی سال 1405، موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج شده و به‌عنوان یکی از مصارف مصوب دولت، در چارچوب قانون بودجه دنبال می‌شود.

بر اساس همین اطلاعات، در چارچوب جدید، مسئولیت تأمین، تخصیص و تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای اعتبار کالابرگ ـ مانند سایر هزینه‌های بودجه‌ای دولت ـ بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و بانک مرکزی صرفاً در حدود تکالیف قانونی و مصوبات دولت، همراه اجرای تصمیمات خواهد بود. در مجموع، آنچه از پیگیری و کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از بانک مرکزی برمی‌آید، پایان نقش دبیرخانه‌ای بانک مرکزی در سازوکار کارگروهی ماده 13 و انتقال کالابرگ الکترونیک به چارچوب بودجه‌ای است؛ با این حال، همزمان اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افتتاح حساب مخصوص در بانک مرکزی برای تأمین منابع این طرح، نشان می‌دهد درباره نقش بانک مرکزی در مسیر تأمین منابع کالابرگ، همچنان دو روایت متفاوت مطرح است





