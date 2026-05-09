رییسجمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، به خبرنگاران درباره چشمانداز توافق با جمهوری اسلامی، گفت: اگر همه چیز امضا و نهایی نشود، مسیر متفاوتی را در پیش خواهیم گرفت. اگر اتفاقی نیافتد، ممکن است به پروژه آزادی تنگه هرمز بازگردیم، اما آن پروژه آزادی پلاس خواهد بود؛ یعنی پروژه آزادی به اضافه موارد دیگر. او در پاسخ به پرسش یک خبرنگار مبنی بر اینکه آیا جمهوری اسلامی عمدا روند مذاکرات را به کندی پیش میبرد نیز گفت: به Inovide ماه، خواهیم فهمید. ترامپ پیشتر اعلام کرد با توجه به درخواست پاکستان و برخی کشورهای دیگر، و همچنین «پیشرفت بزرگ» در مسیر دستیابی به توافقی کامل و نهایی با نمایندگان تهران، موافقت کرده است «پروژه آزادی» برای مدت کوتاهی متوقف شود.
احسان چیتساز، معاون وزیر ارتباطات گفت کسب و کارهای بزرگ حوزه دیجیتال در طول جنگ حدود ۵.۵ هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم دیدهاند.
از ابتدای آغاز جنگ دوم در ۹ اسفند ۱۴۰۴، به مدت بش از دو ماه، جمهوری اسلامی دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت جهانی را قطع کرده است. اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۹ اردیبهشت اعلام کرد تاکنون ۲۶۲ فقره ملک متعلق به ایرانیان، با اتهامات مربوط به جنگ، توقیف شده است.
او اضافه کرد بر اساس گزارشی که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دریافت شده، تاکنون در پی نامههای دادستانی کل کشور درباره بازداشت و توقیف اموال شهروندان، ۷۲۲ استعلام از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام شده است. نتبلاکس اعلام کرد قطعی اینترنت در ایران پس از حدود ۱۶۸۰ ساعت وارد هفته یازدهم متوالی شده است و بخش زیادی از مردم از اینترنت جهانی جدا ماندهاند
