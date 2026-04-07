محسن پاکآیین، دیپلمات پیشین، در گفتوگو با اعتماد آنلاین به بررسی اظهارات متناقض ترامپ و ناکامی آمریکا در برابر مقاومت ایران پرداخت. وی معتقد است ترامپ با توسل به عملیات روانی سعی در مدیریت شکست خود دارد.
محسن پاکآیین ، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران ، در گفتوگو با خبرنگار اعتماد آنلاین، به بررسی اظهارات متناقض رئیسجمهور آمریکا ، دونالد ترامپ ، پرداخت. وی با اشاره به مقاومت گسترده ایران در برابر سیاستهای آمریکا ، اظهار داشت: واقعیت این است که ایالات متحده و شخص ترامپ انتظار نداشتند جمهوری اسلامی ایران اینچنین سطحی از مقاومت را از خود نشان دهد.
این مقاومت هم در عرصه نظامی و با عملیاتهای قدرتمند علیه منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی نمایان شد و هم در حمایت گسترده مردمی از نظام و نیروهای مسلح تجلی یافت. پاکآیین افزود: با گذشت بیش از یک ماه، نه تنها اهداف آمریکا محقق نشده، بلکه این کشور در افکار عمومی جهان با یک چالش جدی و تصویر یک بازیگر ناموفق مواجه شده است. این دیپلمات پیشین با اشاره به مشکلات داخلی ترامپ، اضافه کرد: ترامپ در حال حاضر با مشکلات قابلتوجهی در داخل آمریکا دست و پنجه نرم میکند. نارضایتی عمومی از عملکرد او افزایش یافته است، چرا که او برخلاف وعدههای قبلی خود مبنی بر رویکردی صلحطلبانه، در حال حاضر به عنوان یک رئیسجمهور جنگطلب شناخته میشود. علاوه بر این، افکار عمومی آمریکا نسبت به اولویت دادن به منافع اسرائیل و تحمیل هزینههای آن بر مردم آمریکا انتقاد دارد. حتی در نهادهای رسمی مانند کنگره نیز شاهد افزایش مخالفتها با سیاستهای ترامپ هستیم. پاکآیین با اشاره به وضعیت بینالمللی، تصریح کرد: در عرصه بینالمللی، به جز رژیم صهیونیستی، حمایت قابل توجهی از اقدامات ترامپ دیده نمیشود. ناکامی او در ایجاد اجماع علیه ایران، حتی با وجود تلاش برای همراه کردن متحدان اروپایی و اعضای ناتو، از دیگر عوامل این تناقضگوییها است. وی در ادامه تاکید کرد: در چنین شرایطی، ترامپ با استفاده از عملیات روانی و اظهاراتی که پشتوانه عملی ندارند، سعی دارد روندی را که نشاندهنده شکست آمریکا است، مدیریت کند. پاکآیین در ادامه این اظهارات را در قالب نوعی گفتاردرمانی تحلیل کرد و گفت: رئیسجمهور آمریکا تلاش میکند با سخنرانی و فضاسازی رسانهای، امیدی کاذب در افکار عمومی ایجاد کند. هرچند این رویکرد در مراحل اولیه تا حدودی مؤثر بوده، اما با آشکار شدن تناقضها و عدم تحقق وعدهها، اعتماد عمومی به این اظهارات به شدت کاهش یافته است. این دیپلمات پیشین در مورد احتمال گسترش دامنه جنگ نیز اظهار نظر کرد. وی گفت: این جنگ به ایران تحمیل شده و آمریکا در تلاش است تا یک چرخه «مذاکره، جنگ و آتشبس» را به ایران تحمیل کند. به این صورت که ابتدا با عنوان مذاکره وارد شود، همزمان فشار و درگیری را ادامه دهد و در نهایت، پس از تأمین منافع خود، پیشنهاد آتشبس را مطرح کند. پاکآیین تأکید کرد: ایران این الگو را نپذیرفته و پیشتر نیز مخالفت خود را با آن اعلام کرده است. وی با اطمینان خاطر نشان کرد: در صورت آغاز جنگ، این آمریکا نخواهد بود که پایان آن را تعیین میکند، بلکه ایران است که درباره چگونگی خاتمه آن تصمیم خواهد گرفت. با توجه به شرایط کنونی، از جمله توانمندی نظامی ایران و حمایت مردمی گسترده، به نظر نمیرسد انگیزهای برای پذیرش آتشبس از سوی ایران وجود داشته باشد. از این رو، پیشبینی دقیق آینده این درگیری در شرایط فعلی ممکن نیست و باید منتظر تصمیمگیری مقامات مسئول ماند.\وی همچنین به اهمیت حفظ وحدت ملی و انسجام داخلی در این شرایط حساس اشاره کرد و بر لزوم اتخاذ مواضع محکم و هوشمندانه در برابر فشارهای خارجی تأکید کرد. پاکآیین ضمن اشاره به نقش فعال ایران در تحولات منطقه، بر ضرورت حفظ استقلال سیاسی و اقتصادی کشور تأکید کرد و افزود: باید با تکیه بر توان داخلی و تقویت روابط با کشورهای مستقل، از بروز هرگونه بحران و آسیبپذیری جلوگیری کرد. وی در پایان، با ابراز امیدواری نسبت به آینده، بر این باور بود که ایران با حفظ موضع اصولی و اتخاذ رویکردی منطقی و عقلانی، میتواند از این مرحله عبور کرده و به سمت توسعه و پیشرفت گام بردارد
