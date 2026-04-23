وزارت دفاع آمریکا به کنگره اطلاع داده است که پاکسازی تنگه هرمز از مینهای کارگذاشته شده میتواند تا ۶ ماه به طول انجامد. این خبر نگرانیها در مورد تداوم قیمتهای بالای نفت و پیامدهای سیاسی آن را افزایش داده است.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی فاش کرد که وزارت دفاع ایالات متحده به کنگره اطلاع داده است پاکسازی تنگه هرمز از مین های کارگذاشته شده میتواند تا شش ماه به طول انجامد.
این خبر در حالی منتشر میشود که تنشها میان آمریکا و ایران همچنان بالا است و نگرانیها در مورد اختلال در جریان انرژی جهانی افزایش یافته است. به گفته سه مقام آگاه، یک مقام ارشد پنتاگون در جلسهای با اعضای کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، این بازه زمانی را برای عملیات مینروبی اعلام کرده است.
این موضوع هم دموکراتها و هم جمهوریخواهان را ناامید کرده است، زیرا به معنای تداوم قیمتهای بالای نفت و بنزین حتی پس از رسیدن به توافق احتمالی است. این مسئله میتواند پیامدهای سیاسی قابل توجهی برای دولت آمریکا، به ویژه در آستانه انتخابات میاندورهای نوامبر، داشته باشد. نظرسنجیها نشان میدهند که محبوبیت رئیس جمهور ترامپ از زمان آغاز درگیریها کاهش یافته و در پایگاه سیاسی او شکاف ایجاد شده است.
بر اساس گزارش واشنگتن پست، ایران احتمالاً تعداد محدودی مین در اطراف تنگه هرمز کارگذاشته است. برخی از این مینها با استفاده از فناوری GPS از راه دور نصب شدهاند که شناسایی آنها را برای نیروی دریایی آمریکا دشوار میکند. پنتاگون و فرماندهی مرکزی ایالات متحده تاکنون از ارائه پاسخ به سوالات مربوط به این ارزیابی خودداری کردهاند و کاخ سفید نیز سوالات را به پنتاگون ارجاع داده است.
تنگه هرمز پیش از آغاز درگیریها، مسیر عبور حدود ۲۰ درصد از نفت جهان بود و کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و چین به شدت به انرژی خاورمیانه وابسته هستند. این گزارش در حالی منتشر میشود که رئیس جمهور ترامپ اخیراً در شبکههای اجتماعی ادعا کرده بود که ایران با کمک آمریکا، مینهای دریایی را از تنگه هرمز برداشته یا در حال برداشتن آنهاست.
این اظهارات همزمان با تلاشهای ترامپ برای آرام کردن بازارهای مالی و القای اطمینان از قریبالوقوع بودن توافق برای پایان دادن به جنگ بود. هنوز مشخص نیست که ارتش آمریکا از چه طرحی برای انجام عملیات مینروبی استفاده خواهد کرد، اما مقامات احتمال استفاده از هلیکوپترها، پهپادها و زیردریاییهای خنثیکننده مواد منفجره را مطرح کردهاند.
در حالی که برخی از کشتیهای تجاری در طول آتشبس اخیر از تنگه هرمز عبور کردند، ترافیک کشتیرانی پس از آنکه نیروهای ایرانی در واکنش به ادامه محاصره دریایی ایران، در قبال تانکرهای نفتی اعمال قانون کرده و اعلام کردند که این آبراه بار دیگر بسته شده است، دوباره متوقف شد. کارشناسان معتقدند که بازه زمانی ۶ ماهه برای پاکسازی تنگه هرمز از مینها میتواند بازارهای نفت و گاز را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، زیرا صاحبان کشتی، کاپیتانها و بیمهگران تمایلی به عبور از یک آبراه مینگذاری شده نخواهند داشت.
حتی اگر مینها باعث توقف کامل ترافیک نشوند، غیرقابل استفاده شدن بخشی از تنگه میتواند عواقب جدی داشته باشد. بستن تنگه هرمز یکی از نقاط اصلی اختلاف بین واشنگتن و تهران است و میتواند منجر به یک بحران جهانی و افزایش قیمت کالاها، به ویژه نفت و گاز شود. این وضعیت بر اقتصاد جهانی تاثیر منفی خواهد گذاشت و نگرانیها در مورد امنیت انرژی را افزایش میدهد.
ادامه این روند میتواند به تشدید تنشها و پیچیدهتر شدن تلاشها برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک منجر شود
