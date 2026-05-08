متا با حذف میلیون‌ها حساب غیرواقعی و اسپم در اینستاگرام، موجی از کاهش فالور را برای اینفلوئنسرها و چهره‌های مشهور ایجاد کرده است. کریستیانو رونالدو، لیونل مسی و دیگر سلبریتی‌ها نیز از این افت شدید فالور متاثر شده‌اند.

به گزارش منابع خبری، موج اصلی پاکسازی حساب‌های غیرواقعی در اینستاگرام از ۶ می ۲۰۲۶ آغاز شد و طی کمتر از ۴۸ ساعت، میلیون‌ها حساب کاربری از این پلتفرم حذف شدند.

کاربران در شبکه‌های اجتماعی از کاهش ناگهانی تعداد فالورها و افت شدید آمار تعامل صفحات خود گزارش داده‌اند. در میان چهره‌های مشهور، کریستیانو رونالدو بیشترین توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد ستاره پرتغالی فوتبال تنها طی یک شب بین ۷ تا ۸ میلیون فالور از دست داده و تعداد دنبال‌کنندگان او از حدود ۶۷۳ میلیون به حدود ۶۶۶ میلیون کاهش یافته است.

لیونل مسی نیز با ریزش چندمیلیونی فالور مواجه شده و نام‌هایی مانند کایلی جنر، سلنا گومز، آریانا گرانده، جاستین بیبر و گروه‌های مطرح موسیقی کره‌ای نیز در فهرست حساب‌هایی قرار دارند که افت شدید فالور را تجربه کرده‌اند. متا هنوز جزئیات دقیق این عملیات را منتشر نکرده، اما در بیانیه‌ای اعلام کرده که این اقدام بخشی از روند حذف حساب‌های غیرواقعی، غیرفعال و اسپم بوده و هدف آن افزایش کیفیت تعاملات واقعی در پلتفرم‌های این شرکت است.

به گفته منابع نزدیک به متا، سیستم‌های جدید مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی رفتارهای مشکوک، فارم‌های تولید فالور و شبکه‌های بات فعال شده‌اند. کارشناسان فضای مجازی می‌گویند این پاکسازی می‌تواند ضربه بزرگی به بازار خرید و فروش فالور وارد کند؛ بازاری که طی سال‌های اخیر به یکی از منابع اصلی درآمد شبکه‌های تولید تعامل جعلی تبدیل شده بود. بسیاری از برندها و شرکت‌های تبلیغاتی نیز مدت‌هاست نسبت به واقعی نبودن بخشی از آمار اینفلوئنسرها هشدار داده بودند.

همزمان با این اتفاق، هشتگ‌هایی مانند InstagramBotPurge2026 و GreatPurge2026 در شبکه‌های اجتماعی ترند شده و کاربران زیادی اسکرین‌شات‌هایی از کاهش ناگهانی فالور صفحات خود منتشر کرده‌اند. برخی حتی تصور می‌کردند حسابشان هک شده یا اینستاگرام دچار اختلال فنی شده است. تحلیلگران معتقدند متا با این اقدام تلاش می‌کند اعتماد تبلیغ‌دهندگان را دوباره جلب کرده و ارزش تعامل واقعی کاربران را جایگزین آمارهای غیرواقعی کند.

با این حال، بسیاری از اینفلوئنسرها نگران‌اند که ادامه این روند باعث کاهش شدید ارزش تجاری صفحاتشان شود؛ به‌ویژه آن دسته از صفحاتی که بخش مهمی از مخاطبانشان را حساب‌های غیرفعال یا جعلی تشکیل می‌دادند. این پاکسازی گسترده، که به عنوان یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های نظارتی در تاریخ شبکه‌های اجتماعی شناخته می‌شود، نشان می‌دهد که متا تصمیم دارد با جدیت بیشتری با پدیده‌های غیرقانونی و غیراخلاقی در فضای مجازی مقابله کند.

کارشناسان معتقدند که این اقدام می‌تواند به بهبود کیفیت محتوا و تعاملات در اینستاگرام کمک کند، اما ممکن است برخی از اینفلوئنسرها و کسب‌وکارهایی که به حساب‌های غیرواقعی وابسته بودند، با چالش‌های جدی مواجه شوند. با توجه به اینکه این پاکسازی همچنان ادامه دارد، انتظار می‌رود که در روزهای آینده شاهد تغییرات بیشتری در آمار و ارقام اینفلوئنسرها و صفحات تجاری باشیم.

متا تاکنون اعلام نکرده که این عملیات تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، اما به نظر می‌رسد که این شرکت قصد دارد با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، محیطی سالم‌تر و قابل‌اعتمادی برای کاربران و تبلیغ‌دهندگان فراهم کند





