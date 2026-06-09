پاکستان قصد دارند تا ۴۰ فروند جنگنده نسل پنجم J-35AE چین را خریداری کنند تا توان دفاعی خود را افزایش دهند. این قرارداد بخشی از طرح نوسازی گسترده نیروی هوایی این کشور است و ممکن است توازن نظامی منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان ی، این کشور قصد دارد هواپیمای پیشرفته رادارگریز J-35AE چین را خریداری کند. منابع نظامی در پاکستان معتقدند که دریافت این جنگنده نسل پنجم، توان دفاعی کشور را به طور قابل توجهی افزایش خواهد داد.

پایگاه خبری ایوی ایشن نیوز گزارش داده است که پاکستان با خرید حداکثر ۴۰ فروند از این جنگنده موافقت کرده و به اولین خریدار بین‌المللی جدیدترین هواپیمای رادارگریز چین تبدیل شده است. این جنگنده برای اولین بار در سال ۲۰۲۴ در نمایشگاه هوایی چین به صورت عمومی رونمایی شد و در سطح گسترده به عنوان پاسخ چین به اف-۳۵ آمریکایی شناخته می‌شود.

تصمیم پاکستان به خرید این هواپیما پس از تجربیات مثبت با جنگنده‌های جی-۱۰-سی چین در جنگ چهار روزه با هند در سال گذشته اتخاذ شده است. گفته می‌شود که شرکت سازنده جت‌های رادارگریز، شرکت هواپیمایی شنیانگ، برنامه تحویل به پاکستان را تسریع و تخفیف قابل توجهی در هزینه ارائه داده است.

این قرارداد بخشی از طرح گسترده‌تری برای نوسازی نیروی هوایی پاکستان است که شامل خرید هواپیماهای هشدار و کنترل زودهنگام هوابرد (AWACS) KJ-۵۰۰ و سیستم‌های دفاع هوایی HQ-۱۹ نیز خواهد بود. اخیراً وزارت دفاع پاکستان تأیید کرد که نخستین گروه خلبانان آموزش خود را در چین آغاز کرده‌اند و تحویل اولیه هواپیماها انتظار می‌رود ظرف دو ماه انجام شود. رسانه‌های پاکستانی اشاره می‌کنند که تنش‌های اخیر باindia نقش مهمی در این تصمیم داشته‌اند.

در عین حال، نگرانی‌ها در دهلی نو در حال افزایش است زیرا ورود J-35A می‌تواند توازن نظامی منطقه‌ای را به نفع پاکستان تغییر دهد. تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که هند ممکن است در پاسخ، تلاش‌های خود برای توسعه یا خرید یک جنگنده نسل پنجم را تسریع کند. اردیبهشت سال گذشته، نیروی هوایی پاکستان با استفاده از جنگنده‌های جی-۱۰ خریداری شده از چین، ادعای سرنگونی حداقل شش جنگنده هندی از جمله سه رافال را داشت.

این تحولات نشان‌دهنده رقابت نظامی فزاینده بین دو رقیب تاریخ‌دار در جنوب آسیا و تلاش پاکستان برای حفظ برتری هوایی در برابر هند است





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