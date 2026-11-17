وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که اسلام‌آباد منتظر پاسخ واشنگتن به پیشنهاد تهران است. همچنین خبر از تشکیل کمیته امنیتی برجام سه‌جانبه در ماه جاری در پایتخت پاکستان می‌دهد.

محمد اسحاق دار ، وزیر امور خارجه پاکستان، با اشاره به نقش میانجی‌گری این کشور در تنش‌های منطقه‌ای، صراحتاً اعلام کرد که دولت اسلام‌آباد هم‌اکنون در انتظار دریافت پاسخ نهایی از دولت ایالات متحده آمریکا نسبت به آخرین پیشنهاد تهران است. این اظهارنظرها در حالی بیان شد که اسحاق دار بر تعهد جدی پاکستان برای تداوم تلاش‌های دیپلماتیک جهت کاهش تنش‌ها و پایان دادن به درگیری‌های بین ایران و آمریکا تأکید کرد.

تحقق کمیته امنیتی در اسلام‌آباد

طبق آخرین گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت امور خارجه پاکستان، انتظار می‌رود که کمیته امنیتی عالی‌رتبه تحت عنوان "توافق مکه برای دفاع مشترک"، در اواخر ماه جاری میلادی یعنی نوامبر، جلسه خود را در شهر اسلام‌آباد برگزار کند. این نشست که قرار است رویه‌های عملیاتی و فنی نهایی را مشخص کند، حاصل تلاش‌های دیپلماتیک اخیر در منطقه است و نشان‌دهنده عزم راسخ سه کشور در ایجاد ساختاری ثبات‌بخش برای خاورمیانه می‌باشد.

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وزیر خارجه پاکستان در کنفرانس مطبوعاتی خود یادآوری کرد که این توافقنامه دفاعی سه‌جانبه شامل ماده‌ای کلیدی است که تصریح می‌کند حمله به هر یک از کشورهای عضو به عنوان حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد. این مکانیسم دفاعی مبتنی بر اصل حق دفاع مشروع و مطابق با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد طراحی شده است تا ضمن حفظ حاکمیت ملی، امنیت جمعی را تضمین نماید.

دیپلماسی ایران و آمریکا و میانجی‌گری

اسحاق دار در دیدار با عباس عراقچی، همتای ایرانی خود، بر این باور مشترک تأکید ورزید که گفت‌وگو و دیپلماسی تنها راه حل پایدار برای مسائل موجود و جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها در منطقه است. وی اعلام کرد که پاکستان همچنان به عنوان یک میانجی بی‌طرف و قابل اعتماد آماده است تا پل ارتباطی میان تهران و واشنگتن باشد و از هر اقدامی که بتواند به کاهش تنش‌های هسته‌ای و نظامی منجر شود، حمایت کند.

این مقام ارشد پاکستانی اشاره کرد که پس از امضای توافقنامه سه‌جانبه در ماه اوت گذشته میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان، زمینه‌های لازم برای یک معماری امنیتی جدید در منطقه فراهم شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، این توافقنامه نشان‌دهنده تغییر رویکرد کشورهای منطقه به سمت خودکفایی در تأمین امنیت و کاهش وابستگی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای است.

ساختار نهادی و آینده همکاری‌ها

معاون نخست‌وزیر پاکستان توضیح داد که پیمان دفاعی مذکور هم‌اکنون در حال گذراندن یک مرحله انتقالی برای ایجاد ساختار نهادی خود است. طی این فرآیند، تصمیمات متعددی از جمله تعیین دفتر دبیرکل و تأسیس دبیرخانه دائمی در شهر ریاض اتخاذ شده است. همچنین یک کمیته کاری متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، وزارت دفاع و نهادهای نظامی هر سه کشور تشکیل شده که جلسات متعددی را برگزار کرده است.

اسحاق دار ابراز امیدواری کرد که پس از تکمیل فرآیند تأسیس پیمان در حدود یک سال آینده، درهای عضویت جدید برای سایر کشورهای منطقه نیز باز شود. وی در پاسخ به پرسشی درباره امکان ایجاد یک معماری امنیتی جدید برای خاورمیانه گفت که این منطقه باید ساختار امنیتی محلی و داخلی خود را داشته باشد و توافق سه‌جانبه می‌تواند نقطه شروعی برای چنین ساختاری باشد.