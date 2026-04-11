پاکستان آمادگی خود را برای میانجیگری در مذاکرات ایران و آمریکا اعلام کرد

نخست وزیر پاکستان در حاشیه مذاکرات ایران و آمریکا ، آمادگی اسلام‌آباد را برای نقش آفرینی فعال در برقراری صلح پایدار در خاورمیانه اعلام کرد. به گزارش ایسنا، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان ، امروز شنبه در اسلام‌آباد با هیات مذاکره کننده ایران دیدار و گفت و گو کرد. او همچنین با جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا و هیات همراه او (شامل استیو ویتکاف، فرستاده ویژه، و جارد کوشنر، مشاور) دیدار کرد.

این دیدارها در حاشیه مذاکرات کلیدی میان آمریکا و ایران برای یافتن راه حلی بلندمدت برای بحران خاورمیانه برگزار شد. نخست وزیر پاکستان ضمن استقبال از گفتگوها، آمادگی کشورش را برای ایفای نقش تسهیل گر در روند صلح اعلام کرد. به گزارش دفتر نخست وزیری پاکستان، شهباز شریف از این گفتگوها استقبال کرد و از تمایل هر دو هیات ایران و آمریکا برای پیگیری دیپلماسی تمجید نمود. همچنین هیات مذاکره کننده ایران به سرپرستی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که از سوی مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی مسئولیت مذاکرات با طرف آمریکایی را بر عهده دارد، بامداد شنبه با استقبال وزیر خارجه و فرمانده ارتش پاکستان وارد اسلام آباد شد و مذاکره کننده ارشد ایران ظهر امروز در کاخ نخست وزیری با نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. نخست وزیر پاکستان همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات اسلام آباد به ایجاد زمینه های صلح پایدار در منطقه کمک کند. او همچنین بر آمادگی پاکستان برای ایفای نقش تسهیل گر در روند صلح تاکید کرد و گفت که اسلام آباد برای حمایت از تلاش هایی که طرفین را به سمت راه حلی پایدار سوق می دهد، آماده است. در این دیدارها، طرفین بر اهمیت دستیابی به یک توافق جامع و پایدار تاکید کردند که به نفع همه طرف ها باشد و به ثبات و امنیت منطقه کمک کند. نخست وزیر پاکستان ضمن تاکید بر ضرورت گفت و گو و دیپلماسی، بر آمادگی کشورش برای ارائه هرگونه کمک و حمایت لازم در این زمینه تاکید کرد. این دیدارها در حالی برگزار شد که تنش ها در منطقه خاورمیانه به دلیل مسائل مختلف از جمله برنامه هسته ای ایران، فعالیت های منطقه ای و روابط با همسایگان، افزایش یافته است. تلاش ها برای میانجیگری و برقراری صلح در این منطقه همواره با چالش های متعددی روبرو بوده است. با این حال، مذاکرات اخیر در اسلام آباد نشان دهنده تمایل طرفین برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز و کاهش تنش ها است. نقش پاکستان در این میان می تواند بسیار حائز اهمیت باشد. این کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی و روابط تاریخی خود با ایران و آمریکا، می تواند به عنوان یک پل ارتباطی و تسهیل کننده مذاکرات عمل کند. علاوه بر این، پاکستان می تواند با استفاده از نفوذ خود در بین کشورهای منطقه، در جهت حمایت از صلح و ثبات در خاورمیانه گام بردارد. امید است که این مذاکرات گامی مهم در جهت کاهش تنش ها و برقراری صلح پایدار در منطقه باشد. در این راستا، همکاری و تعامل سازنده بین طرفین، نقش کلیدی در موفقیت این تلاش ها خواهد داشت. همچنین، جامعه بین المللی باید از این روند حمایت کند و برای ایجاد فضای مناسب برای گفت و گو و دستیابی به توافق، تلاش های لازم را انجام دهد. در نهایت، دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه نیازمند اراده سیاسی قوی، رویکردی واقع بینانه و تعهد به همکاری و همزیستی مسالمت آمیز از سوی همه طرف ها است





