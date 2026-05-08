پاکستان از سنگاپور خواست بازگشت امن ملوانان ایرانی و پاکستانی را تسهیل کند

وزیر امور خارجه پاکستان از همتای سنگاپوری خود خواست تا فرایند بازگشت امن ۱۱ ملوان پاکستانی و ۲۰ دریانورد ایرانی را تسهیل کند. این افراد پس از توقیف کشتیهایشان توسط آمریکا در نزدیکی سواحل سنگاپور، در این کشور به سر میبرند. پاکستان همچنین آماده تسهیل بازگشت ایمن اتباع ایرانی به کشورشان از طریق خاک خود است.
وزیر امور خارجه پاکستان ، محمد اسحاق دار، در گفتوگوی تلفنی با همتای سنگاپور ی خود، درخواست تسهیل فرایند بازگشت امن ۱۱ ملوان پاکستان ی و ۲۰ دریانورد ایرانی را مطرح کرد.
این افراد پس از توقیف کشتیهایشان توسط آمریکا در نزدیکی سواحل سنگاپور، در این کشور به سر میبرند. سناتور دار، که همچنین معاون نخستوزیر پاکستان است، با اشاره به گفتوگوی خود با مقامات ایرانی و سنگاپوری، تاکید کرد که پاکستان از سنگاپور میخواهد تا در تسهیل بازگشت ایمن این افراد همکاری کند. وی افزود: من با آقای عراقچی، معاون وزیر امور خارجه ایران، نیز در این زمینه صحبت کردم و هماهنگیهای نزدیکی با ایران داریم.
اسحاق دار همچنین اعلام کرد که پاکستان آماده تسهیل بازگشت ایمن اتباع ایرانی به کشورشان از طریق خاک پاکستان است. وی گفت: پاکستان از طریق کانالهای رسمی با ایالات متحده و دیگر کشورها هماهنگی میکند تا ایمنی، رفاه و بازگشت سریعتر اتباع خود را تضمین کند.
این در حالی است که سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که این کشور ۲۲ خدمه کشتی ایرانی «توسکا» را از آمریکا تحویل گرفته و انتقال آنها به ایران را تسهیل کرده است. این اقدام آمریکا را در چارچب تلاشهای اعتمادساز دانست و گفت: ما از آن استقبال میکنیم. این اقدامات بخشی از تلاشهای دیپلماتیک پاکستان برای تسهیل بازگشت اتباع ایرانی و پاکستانی از کشورهای خارجی است.
در این زمینه، پاکستان نقش فعالی در میانجیگری و هماهنگی با کشورهای مربوطه ایفا میکند. همچنین، این کشور تلاش میکند تا از طریق گفتوگوهای دیپلماتیک، شرایط مناسب برای بازگشت ایمن و سریع اتباع خود را فراهم کند. در همین راستا، همکاری نزدیک با ایران و سنگاپور از اولویتهای پاکستان در این زمینه است
