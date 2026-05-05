پاکستان: میانجی غیرمنتظره در بحران ایران و آمریکا

نقش رو به رشد پاکستان به عنوان میانجی در تنشهای اخیر بین ایران و آمریکا، با توجه به چالشهای داخلی و تصویر سنتی از این کشور، برای بسیاری از ناظران سیاسی غیرمنتظره بوده است. این مقاله به بررسی دلایل و انگیزههای پاکستان برای ایفای این نقش و همچنین ظرفیتهای دیپلماتیک این کشور میپردازد.
در میانه یکی از پیچیدهترین بحرانهای ژئوپلیتیک ی سالهای اخیر، جایی که تنش میان ایران و آمریکا میتوانست از سطح کنونی نیز فراتر رود، نامی بهعنوان میانجی مطرح شد که برای بسیاری غیرمنتظره بود: پاکستان .
کشوری که تا همین چند سال پیش در بسیاری از تحلیلها بهعنوان بازیگری حاشیهای و گرفتار بحرانهای داخلی توصیف میشد، حالا میزبان و میانجی گفتوگوهای حساس و انتقالدهنده پیام میان تهران و واشنگتن شده است. در برخی تحلیلها، پاکستان بهعنوان نمونهای از یک «دولت شکننده» یا حتی «شکستخورده» توصیف میشود که برخورداری از سلاح هستهای توانسته آن را در مقابل خطرات و تهدیدات داخلی و خارجی حفظ کند اما در عین حال، نهاد دولت در این کشور، توانایی چندانی برای ورود به معادلات پیچیده منطقهای و بینالمللی ندارد.
چنین برداشتی باعث میشود نقشآفرینی پاکستان در میانه یکی از خطرناکترین مناقشات جهان معاصر برای بسیاری از ناظران سیاسی شگفتانگیز به نظر برسد. در چنین فضایی پرسش کلیدی این است که چرا پاکستان و چرا حالا؟ پاسخ به این پرسش میتواند در ترکیبی از تحولات ساختاری در سیاست خارجی پاکستان، تغییر موازنههای منطقهای، نیازهای فوری دو طرف بحران و محاسبات پیچیدهای نهفته باشد که فراتر از یک میانجیگری معمولی است.
یکی از نقاط شروع برای درک این تحول، احتمالا بازنگری در تصویر پاکستان در فضای رسانهای و تحلیلی است. مصطفی مدثر، تحلیلگر مسائل پاکستان، به بیبیسی فارسی گفت: «در حوزه فارسیزبان و حتی در بسیاری از کشورهای آسیای مرکزی، شناخت عمیق و راهبردی از پاکستان وجود ندارد. معمولا این کشور بهعنوان یک دولت مسلمان با جمعیتی عمدتا کمسواد و ارتشی قدرتمند تصویر میشود ولی واقعیت بسیار پیچیدهتر از این برداشت ساده است.
» به گفته او، پاکستان در عمل یکی از بازیگران کلیدی جنوب آسیاست که توانسته همزمان روابط خود را با چین، آمریکا، کشورهای خلیج فارس و حتی در مقاطعی با روسیه حفظ کند.
چنین شبکهای از روابط، به اسلامآباد این امکان را داده که در معادلات منطقهای نقش واسط را ایفا کند؛ نقشی که در ظاهر شاید کمتر دیده شود، اما در بزنگاههای حساس اهمیت پیدا میکند. در همین چارچوب، آنچه امروز در بحران ایران و آمریکا دیده میشود، برای برخی ناظران نه یک اتفاق ناگهانی، بلکه ادامه همان الگوی قدیمی سیاست خارجی پاکستان است.
پاکستان پیش از این نیز بارها نقش میانجی یا تسهیلکننده ارتباط میان بازیگران متخاصم را بر عهده داشته است. آقای مدثر میگوید: «در اوایل دهه ۱۹۷۰، این پاکستان بود که در برقراری ارتباط میان آمریکا و چین نقش میانجی را ایفا کرد. سفر محرمانه هنری کیسینجر از طریق پاکستان به چین نمونهای از همین ظرفیت دیپلماتیک است.
» این تجربه تاریخی، در کنار نقش اسلامآباد در جنگ سرد و سپس در همکاری با آمریکا در افغانستان، نشان میدهد که پاکستان بهطور سنتی در موقعیتهایی قرار گرفته که بتواند میان قدرتها ارتباط برقرار کند، حتی اگر این نقش همیشه بهصورت رسمی دیده نشده باشد. با این حال، تفاوت مهم امروز شاید در این باشد که پاکستان این بار نه در حاشیه، بلکه در مرکز یک بحران منطقهای قرار گرفته و اسلامآباد ریسکهای بسیاری را با قرار دادن خود در میانه این بحران جهانی به جان خریده است.
یکی از بحثهای کلیدی در تحلیل این نقش، این است که آیا پاکستان داوطلبانه وارد این میانجیگری شد یا ناچار به آن بود؟ فاطمه امان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و جنوب آسیا، در گفتوگو با بیبیسی فارسی معتقد است که این نقش را باید بیشتر در قالب «مدیریت ریسک» دید تا یک میانجیگری کلاسیک: «اسلامآباد بیشتر از آنکه بخواهد اختلاف میان ایران و آمریکا را حل کند، در تلاش است پیامدهای این تنش را برای خودش کنترل کند.
» به گفته او، بحران ایران و آمریکا برای پاکستان یک موضوع دوردست نیست. هرگونه بیثباتی در خلیج فارس میتواند مستقیما بر اقتصاد، انرژی و حتی ثبات داخلی این کشور اثر بگذارد. از این منظر، ورود پاکستان به این پرونده، بیشتر از سر ضرورت بوده تا انتخاب.
با آغاز حملات اسرائيل و آمریکا به ایران، جمهوری اسلامی نقاط مختلفی را در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی بمباران کرد؛ کشوری که با پاکستان پیمان همکاریهای دفاعی و امنیتی دارد. این روابط صرفا نمادین نیست. در سالهای گذشته، همکاریهای عملی نیز شکل گرفته؛ از استقرار نیروهای پاکستانی در خاک عربستان در مقاطع مختلف گرفته تا همکاریهای آموزشی و هماهنگیهای نظامی.
در چنین چاروبی، اگر درگیریها گسترش مییافت و عربستان بهطور مستقیم وارد جنگ میشد، اسلامآباد میتوانست با فشار برای ایفای تعهدات امنیتی خود روبرو شود. همین احتمال، یکی از عواملی است که برخی تحلیلگران آن را در تصمیم پاکستان برای ورود به میانجیگری و تلاش برای مهار بحران موثر میدانند؛ تلاشی برای جلوگیری از وضعیتی که در آن ناچار شود میان تهران و ریاض یکی را انتخاب کند. چرا پاکستان نه تنها گزینه ممکن، بلکه مناسبترین بود؟
کماکان اما این پرسش مطرح است که چرا از میان گزینههای مختلف، پاکستان بهعنوان کانال ارتباطی انتخاب شد؟ پاسخ به این سوال تا حدی به محدود بودن گزینهها برمیگردد. روابط ایران با بسیاری از بازیگران منطقهای، از کشورهای خلیج فارس تا برخی قدرتهای منطقهای دیگر، در سالهای اخیر با تنش همراه بوده است.
آقای مدثر میگوید: «روابط تهران با بسیاری از کشورهای خاورمیانه دچار تنش بود؛ از کشورهای خلیج فارس گرفته تا ترکیه، و حتی هند که عملا در کنار اسرائیل قرار گرفتهاند. در چنین فضایی، پاکستان یکی از معدود کشورهایی بود که هم ظرفیت دیپلماتیک لازم را داشت و هم امکان حفظ ارتباط با طرفهای مختلف ر
