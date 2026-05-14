پاکستان در نقش میانجی در جنگ آمریکا و ایران؟

شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، در کنار دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در اکتبر ۲۰۲۵، شرمالشیخِ مصر انتشار گزارشی از حضور هواپیماهای ایران در یک پایگاه نظامی در پاکستان بار دیگر نقش و نیت این کشور از وساطت میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده را زیر سؤال برده است. گزارش سیبیاس به بحثی دیگر هم دامن زد که مدتهاست در واشینگتن در جریان است: آیا پاکستان میتواند همزمان، هم روابط امنیتی نزدیک با ایالات متحده داشته باشد و هم روابط استراتژیک خود با دشمنان آمریکا از جمله ایران را حفظ کند؟ پاکستان، کشوری دارای بمب اتمی با ۲۵۰ میلیون نفر جمعیت، با ایران و افغانستان مرز مشترک دارد و همزمان با عربستان سعودی به لحاظ اقتصادی و مذهبی رابطهای نزدیک و تاریخی دارد.
شبکه تلویزیونی «سیبیاس» هفتهٔ گذشته به نقل از مقامهای آمریکایی که به نامشان اشاره نکرد، فاش کرد که هواپیماهای نظامی ایران، در میانهٔ جنگ، در این پایگاه نظامی در نزدیکی شهر راوِلپندی پارک شده بوده و به این ترتیب پاکستان عملاً از این ناوگان در برابر حملات آمریکا حفاظت کرده است. وزارت خارجه پاکستان روز ۲۲ اردیبهشت با انتشار بیانیهای، گزارش سیبیاس را ‘گمراهکننده و اغراقآمیز’ خواند، اما اصل گزارش یعنی حضور هواپیماهای ایران در پایگاه هوایی نورخان را تکذیب نکرد.
در این بیانیه رسمی آمده بود که هواپیماهای ایران ‘در زمان آتشبس’ به پاکستان انتقال یافتهاند و با عملیات نظامی ‘هیچ ارتباطی ندارند’
