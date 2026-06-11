روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از یک مقام دولت آمریکا، گزارش داد که پاکستانیها به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتهاند که «ما با ایران به توافق رسیدهایم.»
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از یک مقام دولت آمریکا، ادعا کرد: پاکستانیها به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتهاند که «ما با ایران به توافق رسیدهایم.
»روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه به وقت محلی مدعی شد: ترامپ کمی پیش از آنکه امروز (پنجشنبه) حملات علیه ایران را لغو کند، با مقامهای پاکستانی که در حال میانجیگری با ایرانیها بودند، گفت وگو کرد. به گزارش ایرنا، نیویورک تایمز ادعا کرد: به گفته یک مقام ارشد دولتی، پاکستانیها به ترامپ گفتند که «ما با ایران به توافق رسیدهایم.
» این روزنامه آمریکایی برغم اعلام این خبر، در عین حال گفت که ما هنوز نتوانستهایم این موضوع را بهطور مستقل از طرف ایرانی تائید کنیم
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