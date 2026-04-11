پاکستان در حال آمادهسازی برای میزبانی گفتوگوهای صلح میان آمریکا و ایران است. این کشور که در میانجیگری آتشبس موفق عمل کرده، با چالشهای داخلی و خارجی متعددی روبروست. این مذاکرات برای جهان از اهمیت بالایی برخوردار است، به خصوص به دلیل نقش حیاتی تنگه هرمز در تجارت جهانی نفت. روابط پاکستان با آمریکا و کشورهای خلیج فارس، همراه با مواضع دیپلماتیک این کشور، موقعیت منحصربهفردی را برای میانجیگری ایجاد کرده است. اما این کشور با چالشهای امنیتی و اقتصادی جدی نیز مواجه است.
در حالی که پاکستان موفقیت خود در میانجیگری برای آتشبس دو هفتهای میان آمریکا و ایران را جشن میگیرد، رهبران این کشور در حال آمادهسازی برای میزبانی گفتوگوهای صلح هستند. امروز شنبه و یکشنبه که قرار است گفتوگوها آغاز شود، در اسلامآباد، پایتخت این کشور، تعطیل اعلام شده است. شهر برای این گفتوگوها آماده شده است و بر اساس گزارشها حدود ۱۰ هزار افسر پلیس و نیروهای امنیتی به اسلامآباد اعزام شدند.
اهمیت این مذاکرات برای جهان بسیار بالاست، زیرا کشورها در سراسر جهان مشتاق پایان درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز هستند؛ گذرگاهی حیاتی که پیش از جنگ حدود ۲۰٪ از عرضه جهانی نفت از آن عبور میکرد. خیابانهای اسلامآباد خلوتتر شدهاند، چرا که افسران پلیس و نیروهای امنیتی در آمادهباش برای گفتوگوهای صلح آمریکا و ایران به سر میبرند. در صورت شکست مذاکرات و کشیده شدن به درگیری با همسایهاش ایران، پاکستان با یک سناریوی «کابوسوار» روبهرو خواهد شد.\پاکستان سال گذشته یک پیمان دفاع متقابل با عربستان سعودی امضا کرد. به گفته عبدالباسط، کارشناس مسایل سیاسی جنوب آسیا در دانشگاه فناوری نانیانگ در سنگاپور، اسلامآباد از آن زمان «بهروشنی اعلام کرده است که به تعهدی که به سعودیها داده پایبند خواهد بود». آقای باسط با اشاره به تنشهای پاکستان با دیگر همسایگانش، یعنی افغانستان و هند، توضیح میدهد که این مساله میتواند به شرایطی منجر شود که «سه مرز پاکستان داغ شود». او میگوید: «پاکستان در دو مورد از چهار ایالت خود، با دو شورش تمامعیار در حال جنگ است. پاکستان توان تحمل چنین وضعیتی را ندارد.» آقای باسط معتقد است که موفقیت پاکستان در میانجیگری آتشبس، یک پیروزی بزرگ است. او میگوید: «این یک پیروزی است، از این نظر که هیچ کشور دیگری در جهان نتوانست این آتشبس را میانجیگری کند و ما در آستانه یک فاجعه احتمالی بودیم. پاکستان از آن فاجعه جلوگیری کرد.» این موفقیت برای کشوری که سالها ناآرامی سیاسی، یک اقتصاد شکننده که تنها دو سال پیش در آستانه نکول بدهی بود، و رقابت شدید با هند را تجربه کرده، بسیار مورد نیاز است. پاکستان در موقعیتی منحصر به فرد قرار دارد، چرا که هم از سوی آمریکا و کشورهای خلیج فارس و هم از سوی ایران، مورد اعتماد است.\به گفته مشاهد حسین سید، سناتور وابسته به حزب حاکم مسلم لیگ پاکستان، فرآیند آشتی به رهبری عاصم منیر، فرمانده کل ارتش پاکستانانجام میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا او را «فیلد مارشال محبوب» خود مینامد. آقای منیر احتمالا قدرتمندترین مرد در پاکستان است؛ کشوری که در آن ارتش برای دورانی طولانی نقش غالبی در سیاست ایفا کرده است. به گفته ملیحه لودهی، سفیر پیشین پاکستان در آمریکا و سازمان ملل، اندکی پس از آغاز دوره دوم ریاستجمهوری آقای ترامپ، آقای منیر شروع به ایجاد رابطه با رئیسجمهور آمریکا کرد و «دو پیروزی زودهنگام» به او داد. این فیلد مارشال، با اقدام بر اساس اطلاعات سازمان سیا، فردی را که به عنوان طراح اصلی بمبگذاری فرودگاه کابل در سال ۲۰۲۱ هنگام خروج آمریکاییها از افغانستان متهم بود، به آمریکا تحویل داد. این حمله انتحاری دستکم ۱۷۰ افغان و ۱۳ نظامی آمریکایی را کشت. خانم لودهی میگوید: «ترامپ آنقدر قدردان بود که این موضوع را در نخستین سخنرانی خود در کنگره مطرح کرد.» خانم لودهی میگوید دومین دستاورد این بود که «پاکستان به او (ترامپ) اینطور القا کرد که در جلوگیری از گسترش یک جنگ فراگیر با هند نقشی تعیینکننده داشته است». پاکستان یکی از معدود کشورهایی است که آقای ترامپ را برای دریافت جایزه صلح نوبل نامزد کرده؛ جایزهای که او مدتهاست مشتاق آن بوده است. او میگوید: «به یاد داشته باشید که ترامپ واقعا از جنگ تعرفهای که تقریبا بر هر کشور جهان تحمیل کرده بود، رضایت زیادی به دست نمیآورد. بنابراین او واقعا به آنچه از پاکستان دریافت کرد نیاز داشت.» پاکستان همچنین وعده دسترسی به مواد معدنی حیاتی خود را داده است، که آمریکا آن را یک منافع امنیت ملی میداند. در سپتامبر ۲۰۲۵، سازمان کارهای مرزی پاکستان، بزرگترین استخراجکننده مواد معدنی حیاتی کشور که زیر نظر ارتش فعالیت میکند، یک قرارداد سرمایهگذاری ۵۰۰ میلیون دلاری با یک شرکت آمریکایی امضا کرد. این مراسم در خانه نخستوزیر و با حضور آقای منیر برگزار شد. سپس در ژانویه، پاکستان توافقی با یکی از شرکتهای وابسته بهنام ورد لیبرتی فایننشال که یک شرکت رمزارز است و آقای ترامپ و خانوادهاش از جمله بنیانگذار آن هستند، امضا کرد که به طور بالقوه استیبلکوین آن را در سیستم پرداخت دیجیتال کشور ادغام خواهد کرد. این امر همچنین روابط این کشور با حلقه نزدیک به آقای ترامپ را تقویت کرده است. با این حال، این روابط نزدیک، مانع از آن نشد که پاکستان به طور رسمی نخستین حملات آمریکا و اسرائیل در ایران را محکوم نکند. اما زمانی که ایران میدانهای نفتی عربستان سعودی، متحد نظامی پاکستان، را بمباران کرد، این کشور نیز بیانیهای شدیداللحن علیه ایران صادر کرد. در ۷ آوریل، پاکستان از رایگیری درباره قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که از کشورها میخواست برای بازگشایی تنگه هرمز تلاشهای خود را هماهنگ کنند، خودداری کرد. آقای سید آن را «یک جانبه» میداند زیرا این راهحل اشارهای به این ندارد که آمریکا و اسرائیل ابتدا حمله کردند. آقای سید میگوید این «موضع اصولی» و «رویکرد متوازن» به افزایش اعتماد ایران و دیگر کشورهای خلیج فارس کمک کرده است
