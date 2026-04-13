پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان، در آغاز سفر آفریقایی خود به انتقادات رئیس جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، پاسخ داد و بر موضع خود در مخالفت با جنگ و حمایت از صلح جهانی تأکید کرد. او همچنین از سوءاستفاده از پیام مسیحیت انتقاد کرد.

پاپ لئو ی چهاردهم، رهبر کاتولیک ‌های جهان، در آغاز سفر آفریقا یی خود و در واکنشی تند به انتقادات رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ ، موضع‌گیری قاطعی اتخاذ کرد و بر عدم ترس خود از دولت ترامپ تأکید ورزید. به گزارش منابع خبری، پاپ لئو در روز دوشنبه، ۲۴ فروردین، در گفت‌وگو با خبرنگاران حاضر در هواپیمای خود، که برای سفر به آفریقا آماده می‌شد، گفت: «من ترسی از دولت ترامپ ندارم و از بیان پیام انجیل نیز هراسی به دل راه نمی‌دهم.

این کاری است که باور دارم برای آن در این جایگاه هستم و کلیسا نیز برای انجام آن تأسیس شده است.» این اظهارات واکنشی مستقیم به انتقادات تند ترامپ بود که در روز یک‌شنبه مطرح شده بود. ترامپ، رهبر کاتولیک‌های جهان را به دلیل مخالفتش با جنگ احتمالی با ایران مورد انتقاد قرار داده و او را به ضعف در برابر «جرم و جنایت و سلاح هسته‌ای» متهم کرده بود. این تقابل میان رهبر کاتولیک‌ها و رئیس جمهور آمریکا، بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای جهان داشت و نشان از عمق اختلاف نظرها در مورد مسائل مهم بین‌المللی دارد. پاپ لئو در این اظهارات خود، بر تعهدش به ترویج صلح، گفت‌وگو و روابط چندجانبه میان کشورها برای یافتن راه‌حل‌های عادلانه برای مشکلات جهانی تأکید کرد. او با اشاره به رنج و محنت‌های مردم جهان، از جمله کشته شدن بی‌گناهان، تأکید کرد که باید برای یافتن راه‌های بهتر و انسانی‌تر تلاش کرد. این موضع‌گیری‌ها نشان‌دهندهٔ دیدگاه‌های صلح‌طلبانه و بشردوستانهٔ پاپ لئو است که همواره در جهت کاهش تنش‌ها و حمایت از حقوق بشر گام برداشته است. در ادامه این سفر، پاپ لئو در اظهارات خود در هواپیمای ویژه پاپ به مقصد الجزایر، که سرآغاز سفر ده‌روزه‌اش به چهار کشور آفریقایی بود، به مسئلهٔ «سوءاستفاده» از پیام مسیحیت نیز اشاره کرد. او با تأکید بر اهمیت پیام انجیل، از کسانی که از این پیام برای مقاصد شخصی یا سیاسی خود بهره می‌برند، انتقاد کرد. پاپ لئو در پاسخ به انتقادات ترامپ، با بیان این نکته که نمی‌خواهد وارد بحث و جدال با او شود، بر این باور تأکید کرد که پیام انجیل، آن چیزی نیست که برخی افراد از آن سوءاستفاده می‌کنند. او همچنین با تأکید بر مخالفت خود با جنگ، بر ضرورت ترویج صلح و گفت‌وگو تأکید کرد. پاپ لئو در این سفر آفریقایی خود، به موضوعات مختلفی از جمله فقر، بی‌عدالتی، و نقض حقوق بشر خواهد پرداخت. انتظار می‌رود که سخنان او در این سفر، تأثیر قابل‌توجهی بر مردم و مقامات کشورهای آفریقایی داشته باشد. این سفر، فرصتی برای پاپ لئو است تا صدای خود را به گوش جهانیان برساند و بر اهمیت صلح، عدالت و همبستگی تأکید کند. در واکنشی دیگر به انتقادات ترامپ، پاپ لئو بر موضع خود در مخالفت با جنگ و حمایت از صلح جهانی تأکید کرد. او گفت که به مخالفت با جنگ ادامه خواهد داد و برای ترویج صلح، گفت‌وگو و روابط چندجانبه میان کشورها تلاش خواهد کرد. این موضع‌گیری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌ها در سطح بین‌المللی رو به افزایش است و خطر درگیری‌های نظامی در نقاط مختلف جهان وجود دارد. پاپ لئو با تأکید بر اهمیت صلح، خواستار همکاری بین‌المللی برای حل اختلافات و جلوگیری از جنگ شده است. اظهارات ترامپ در شبکه‌های اجتماعی نیز با واکنش‌های متفاوتی مواجه شد. در یکی از پست‌های خود در شبکه اجتماعی Truth Social، ترامپ پاپ لئو را به ضعف در برابر جرم و جنایت متهم کرده و عملکرد او در سیاست خارجی را مورد انتقاد قرار داد. ترامپ همچنین با انتقاد از مخالفت پاپ لئو با جنگ احتمالی با ایران، او را متهم کرد که از مسائل مهم چشم‌پوشی می‌کند. ترامپ در ادامه، پاپ لئو را به استفاده از عقل سلیم و عدم جلب رضایت چپ‌های افراطی توصیه کرد و از او خواست تا بر نقش خود به عنوان رهبر مذهبی تمرکز کند. این اظهارات ترامپ، نشان‌دهندهٔ اختلاف نظر عمیق میان او و پاپ لئو در مورد مسائل مختلف از جمله سیاست خارجی و ارزش‌های اخلاقی است. رهبر کاتولیک‌های جهان، پیش از این نیز تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا علیه مردم ایران را غیرقابل‌قبول خوانده بود. این موضع‌گیری، نشان‌دهندهٔ نگرانی پاپ لئو از افزایش تنش‌ها و احتمال درگیری نظامی در منطقه خاورمیانه است. پاپ لئو از شهروندان سراسر جهان خواسته است تا با نمایندگان سیاسی خود تماس بگیرند و از آن‌ها بخواهند که برای پایان دادن به درگیری‌ها در منطقه اقدام کنند. این اقدامات نشان‌دهندهٔ تلاش‌های پاپ لئو برای ایفای نقش سازنده در صلح و ثبات جهانی است





