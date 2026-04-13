پاپ لئو، در پاسخ به انتقادات تند ترامپ و دولتش، اعلام کرد که از آن‌ها هراسی ندارد و به عنوان یک رهبر مذهبی، وظیفه خود می‌داند که به سخنان خود در حمایت از صلح و محکومیت جنگ ادامه دهد. وی در این اظهارات که در طول سفر یازده روزه‌اش به آفریقا ایراد شد، با تأکید بر اینکه یک چهره سیاسی نیست، بلکه مبلغ انجیل است، اعلام کرد که هدفش دوری از مناقشات سیاسی مستقیم و تمرکز بر پیام‌های صلح‌آمیز و انسان‌دوستانه است. وی همچنین خاطرنشان کرد که از اظهارنظرهای خود در خصوص مسائل اخلاقی و ارزش‌های انسانی، که با سیاست‌های جنگ‌طلبانه و تهاجمی دولت آمریکا در تضاد است، عقب‌نشینی نخواهد کرد. روابط میان واتیکان و ایالات متحده آمریکا در هفته‌های اخیر به دلیل اختلاف نظر در مورد مسائل مربوط به جنگ‌ها و سیاست خارجی، به ویژه در مورد موضع‌گیری در قبال درگیری‌های بین‌المللی و حمایت از طرف‌های درگیر، دچار تنش‌های جدی شده است. این اختلافات باعث شده است که رهبران دو طرف، یعنی پاپ لئو چهاردهم و دونالد ترامپ، انتقادات شدیدی را متوجه یکدیگر کنند. پاپ، سیاست‌های ترامپ در قبال برخی کشورها و مناطق بحرانی جهان را مورد انتقاد قرار داده و آن را در تضاد با ارزش‌های صلح‌طلبانه و بشردوستانه کلیسای کاتولیک دانسته‌ است. در مقابل، دولت آمریکا نیز واتیکان را به جانبداری از طرف‌های خاص و اتخاذ مواضعی متناقض با منافع ملی آمریکا متهم کرده است. این تنش‌ها در حالی ادامه دارد که نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد اکثریت مردم آمریکا با سیاست‌های ترامپ در قبال برخی کشورها مخالف هستند، که این موضوع می‌تواند بر پیچیدگی اوضاع سیاسی و دیپلماتیک افزوده و فشار بیشتری را بر دولت آمریکا وارد کند. علاوه بر این، خسارات ناشی از جنگ‌ها و درگیری‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنعت هوانوردی، تأثیرات مخربی داشته و به نابودی زیرساخت‌ها و از دست رفتن جان انسان‌ها منجر شده است. پاپ لئو چهاردهم با تأکید بر نقش خود به عنوان یک رهبر مذهبی و نه یک چهره سیاسی، اعلام کرد که همچنان به دفاع از ارزش‌های صلح و انسانیت ادامه خواهد داد و از سکوت در برابر بی‌عدالتی‌ها و درگیری‌های مسلحانه خودداری خواهد کرد. وی افزود که پیام صلح و برادری، فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی است و باید به تمامی انسان‌ها در سراسر جهان منتقل شود. پاپ همچنین بر اهمیت گفت‌وگو و دیپلماسی به عنوان ابزارهای اصلی برای حل منازعات تأکید کرد و از رهبران جهان خواست تا به جای توسل به زور و خشونت، به دنبال راه‌حل‌های مسالمت‌آمیز و مبتنی بر احترام متقابل باشند. وی با اشاره به پیامدهای ویرانگر جنگ‌ها، از جمله آوارگی، فقر و از دست رفتن زندگی‌ها، بر ضرورت تلاش برای جلوگیری از وقوع درگیری‌های جدید و پایان دادن به درگیری‌های جاری تأکید کرد. این موضع‌گیری قاطعانه پاپ لئو چهاردهم نشان‌دهنده تعهد او به ارزش‌های اخلاقی و انسانی و تلاش بی‌وقفه برای ایجاد جهانی صلح‌آمیز و عادلانه است. او در پایان سفر خود به آفریقا، از رهبران این قاره خواست تا در جهت ایجاد صلح و ثبات در منطقه، با یکدیگر همکاری کنند و از هرگونه اقدامی که منجر به تشدید تنش‌ها و درگیری‌ها می‌شود، خودداری نمایند





