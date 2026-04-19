پاپ در آنگولا: هشدار درباره اوکراین و فراخوان صلح

رهبر مسیحیان کاتولیک جهان، پاپ لئو چهاردهم، در گردهمایی بزرگ مذهبی در آنگولا، ضمن ابراز نگرانی از جنگ اوکراین، خواستار توقف درگیری‌ها و آغاز گفت‌وگو شد. وی همچنین بر لزوم ساختن امید در کشورهای درگیر جنگ و مقابله با فساد و غارت منابع تاکید کرد.

پاپ لئو چهاردهم، رهبر مسیحیان کاتولیک جهان، در دومین روز از سفر خود به آنگولا ، در بزرگ‌ترین گردهمایی مذهبی تاریخ معاصر این کشور آفریقایی حضور یافت. وی در شهر لوآندا، پایتخت آنگولا ، در جمعیتی بالغ بر ۱۱ هزار نفر مراسم عشای ربانی را برگزار کرد.

در این مراسم، پاپ که نخستین پاپ آمریکایی در تاریخ کلیسای کاتولیک است، با اشاره به رنج‌های مردم آنگولا از میراث استعمار و جنگ داخلی، آنان را به ساختن امید و تسلیم نشدن در برابر یأس فراخواند.

در جریان این سفر آفریقایی، پاپ لئو چهاردهم نگرانی عمیق خود را از تشدید درگیری‌ها در اوکراین ابراز کرد و خواستار توقف فوری نبردها و آغاز گفت‌وگو میان طرفین شد. او در پایان مراسم عشای ربانی در حومه لوآندا، با هشدار نسبت به وخامت اوضاع در جنگ اوکراین و افزایش تنش‌ها در اروپای شرقی، تاکید کرد که «ضروری است که سلاح‌ها خاموش شوند و مسیر گفت‌وگو دنبال شود.»

این فراخوان صلح‌طلبانه از سوی رهبر واتیکان، در حالی مطرح می‌شود که پیشتر نیز در طول سفر ۱۱ روزه خود به قاره آفریقا، سیاست‌های جنگ‌افروزانه و استثمارگرانه قدرت‌های جهانی را به چالش کشیده بود.

پاپ لئو چهاردهم همچنین از توافق آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و لبنان استقبال کرد و آن را «دلیلی برای امیدواری» نامید. او ابراز امیدواری کرد که این الگوی موفق توقف درگیری‌ها بتواند در دیگر مناطق بحرانی جهان، از جمله اوکراین نیز به کار بسته شود. محور اصلی سخنان پاپ در سفر به الجزایر، کامرون و آنگولا، بر مقابله با فساد، توقف غارت منابع طبیعی آفریقا و محکومیت جنگ‌افروزی متمرکز بوده است.

وی در جمع عظیم مردم آنگولا، آنان را به غلبه بر شکاف‌های ناشی از گذشته جنگ‌زده و بنا کردن آینده بر پایه امید دعوت کرد. در دیدار با مقامات آنگولیایی نیز، وی به صراحت از فساد و بهره‌کشی از منابع طبیعی انتقاد کرد.

پاپ لئو چهاردهم، در سومین مقصد سفر خود به آفریقا، با اشاره به میراث تلخ جنگ داخلی طولانی‌مدت در آنگولا که تا سال ۲۰۰۲ ادامه داشت، خطاب به جمعیت گفت: «این گذشته، دشمنی، تفرقه، هدر رفتن منابع و فقر را به ارمغان آورده است. اما امروز نیاز است که با امید به آینده بنگرید و این امید را بسازید. از انجام این کار نهراسید.»

وی پیش از این مراسم، در دیدار با رئیس‌جمهور آنگولا و دیگر مقامات، با لحنی انتقادی از «رنج‌ها» و «فجایع اجتماعی و زیست‌محیطی» ناشی از استثمار بی‌رویه منابع طبیعی سخن گفته بود. انتقاد از غارت منابع آفریقا و فساد، مضمون مشترک سفر پاپ به قاره سیاه بوده است. او پیش از آنگولا، در الجزایر و کامرون نیز هشدارهای مشابهی را مطرح کرده بود و قرار است پس از این کشور راهی گینه استوایی شود





