پاپ لئو و مارکو روبیو در واتیکان دیدار کردند

پاپ لئو، رهبر کاتولیک‌های جهان، و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز پنج‌شنبه ۱۷ اردیبهشت در واتیکان با یکدیگر دیدار کردند. این دیدار پس از هفته‌ها تنش بین واتیکان و کاخ سفید بر سر جنگ با ایران انجام شد و وزارت خارجه آمریکا گفته است که دو طرف در این دیدار درباره «وضعیت خاورمیانه» بحث و گفت‌وگو کردند. پاپ لئو، منتقد صریح جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بوده و خواستار آتش‌بس شده است.

پاپ لئو، منتقد صریح جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران بوده و خواستار آتش‌بس شده است. دونالد ترامپ در پاسخ، پاپِ متولد آمریکا را به حمایت از تلاش تهران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای متهم کرد و او را «ضعیف در برابر جرم و جنایت» خواند. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین از رهبر کاتولیک‌های جهان انتقاد کرد که کشتار معترضان ایرانی در دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی را محکوم نکرد.

در پی این انتقادها، پاپ لئو با تأخیر زیاد و در اوایل اردیبهشت این کشتار را محکوم کرد و دربارهٔ گزارش‌ها مبنی بر کشته شدن هزاران معترض در ایران گفت: «من همه اقداماتی را که ناعادلانه هستند محکوم می‌کنم. من گرفتن جان انسان‌ها را محکوم می‌کنم.

» تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه دیدار آقای روبیو و پاپ را نشان دهنده رابطه «قوی» بین واتیکان و ایالات متحده دانست و گفت: «این دیدار بر روابط قوی بین ایالات متحده و واتیکان و تعهد مشترک آنها به ترویج صلح و کرامت انسانی تأکید کرد. » او گفت که وزیر خارجه آمریکا با پی‌یترو پارولین، وزیر امور خارجه واتیکان، درباره «تلاش‌ها برای دستیابی به صلح پایدار در خاورمیانه» گفت‌وگو کرد.

به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا «این بحث منعکس کننده همکاری پایدار بین ایالات متحده و واتیکان در پیشبرد آزادی مذهبی بود. » خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام وزارت امور خارجه گفت که «گفتگوهای روبیو و پاپ دوستانه و سازنده بود». مارکو روبیو، یک کاتولیک معتقد است و در روزهای گذشته سعی کرده است اختلاف میان کاخ سفید و پاپ را کم‌اهمیت جلوه دهد.

او پیش از سفر خود بر اشتراکات با واتیکان، از جمله در مورد موضوع آزادی مذهبی در سراسر جهان، تأکید کرد. آقای روبیو که متولد کوباست خاطرنشان کرد که در کوبا، ایالات متحده با حمایت کلیسای کاتولیک کمک‌های بشردوستانه ارائه کرده است. وزیر خارجه آمریکا قصد دارد روز جمعه با جورجیا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، دیدار کند. روابط بین ملونی و ترامپ هم پس از اختلاف رئیس جمهور آمریکا با پاپ تیره شد





