نخست‌وزیر ارمنستان اعلام کرد ایروان در سال‌های آینده مسئولیت کامل حفاظت از مرزها را برعهده می‌گیرد و حضور مرزبانان روسیه را متوقف خواهد کرد.

نیکول پاشینیان ، نخست‌وزیر ارمنستان ، در نشستی خبری پس از جلسه دولت اعلام کرد که ایروان در نظر دارد در سال‌های آینده مسئولیت کامل حفاظت از مرزهای این کشور را بر عهده بگیرد. وی با ابراز قدردانی از تلاش‌های مرزبانان روسیه در دوران گذشته، تأکید کرد که زمان آن فرا رسیده است تا نیروهای ارمنی امنیت کامل مرزی را مدیریت کنند و حضور نیروهای خارجی به پایان برسد.

تعیین سرنوشت مرزبانان روسیه در ارمنستان

نیکول پاشینیان با بیان اینکه سپاسگزار زحمات مرزبانان روسی است، تصریح کرد که فکر می‌کند زمان مناسبی برای واگذاری کامل مسئولیت‌های مرزی به نیروهای داخلی ارمنستان فرا رسیده است. نخست‌وزیر ارمنستان در این اظهارات، زمان‌بندی دقیقی و تاریخ مشخصی برای خروج کامل مرزبانان روسیه از خاک این کشور تعیین نکرد. با این حال، او به صراحت بر انتقال تدریجی و نهایی مسئولیت حفاظت از مرزها به نیروهای مسلح ارمنستان در افق سال‌های آینده تأکید کرد.

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بازه زمانی واگذاری مسئولیت‌های مرزی

مرزبانان روسیه بر اساس یک توافق دوجانبه که در سال ۱۹۹۲ امضا شد، در بخش‌هایی از مرز مشترک ارمنستان با ترکیه و ایران فعالیت می‌کنند. این نیروها در کنار نیروهای مرزبانی ارمنستان به وظایف خود ادامه می‌دهند و ساختار امنیتی مشترکی را شکل داده‌اند. این توافق دوجانبه پایه اصلی حضور نظامی روسیه در منطقه مرزی ارمنستان را تشکیل می‌دهد و تغییر آن نیازمند بازنگری در این توافقات قدیمی است.

روند واگذاری کنترل گذرگاه‌های مرزی

ایروان طی سال‌های اخیر روند واگذاری تدریجی کنترل گذرگاه‌ها و بخش‌هایی از مرز به نیروهای خود را آغاز کرده است. مرزبانان ارمنی پیش‌تر کنترل فرودگاه زوارتنوتس ایروان، که یکی از مراکز مهم هوایی است، را بر عهده گرفته‌اند. همچنین کنترل گذرگاه آگاراک در مرز مشترک با ایران نیز به نیروهای مرزی ارمنستان واگذار شده است.

علاوه بر این، برخی گذرگاه‌های مرزی دیگر با کشور ترکیه نیز تحت مدیریت نیروهای ارمنستان قرار گرفته‌اند. این اقدامات نشان‌دهنده استراتژی بلندمدت ارمنستان برای کاهش وابستگی امنیتی به نیروهای خارجی در طول زمان است. هر مرحله از این انتقال مسئولیت، گامی به سوی تحقق هدف نهایی نخست‌وزیر پاشینیان برای استقلال کامل در مدیریت مرزی محسوب می‌شود.

تحلیل تأثیرات امنیتی و دیپلماتیک

تصمیم ارمنستان برای بازپس‌گیری کنترل کامل مرزها، بازتابی از تغییرات در موازنه قدرت منطقه‌ای و اولویت‌های امنیتی این کشور است. نیکول پاشینیان با تأکید بر پایان دادن به حضور نیروهای مرزبانی روسیه، نشان می‌دهد که ایروان به دنبال خودکفایی در امور دفاعی است. این حرکت می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر روابط دیپلماتیک با روسیه داشته باشد، اما از دیدگاه ارمنستان، ضرورتی حیاتی برای تثبیت حاکمیت ملی است.

با توجه به اینکه فرودگاه زوارتنوتس و گذرگاه‌های مرزی کلیدی قبلاً تحت کنترل ارمنستان قرار گرفته‌اند، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌های امنیتی آماده واگذاری نهایی است. این فرآیند تدریجی به نیروهای ارمنی فرصت می‌دهد تا مهارت‌های لازم برای مدیریت کامل مرزها را کسب کنند. آینده نزدیک این تحولات را می‌توان در گام‌های عملیاتی بعدی دولت ارمنستان مشاهده کرد.